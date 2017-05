Civiltà perduta: trailer italiano, foto e poster del film con Charlie Hunnam e Robert Pattinson

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 maggio 2017

Civiltà perduta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico di James Gray nei cinema italiani dal 22 giugno 2017.

Il 22 giugno Eagle Pictures porta nei cinema italiani Civiltà perduta (The Lost City of Z), dramma basato su una storia vera scritto e diretto da James Gray (C’era una volta a New York, Two Lovers) e basato sul romanzo bestseller di David Grann.





1925, il leggendario esploratore britannico Percy Fawcett si avventura in Amazzonia, alla ricerca di un’antica civiltà, lo splendente regno di El Dorado, con lo scopo di fare una delle scoperte più importanti della storia. Dopo aver catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, Fawcett s’imbarca insieme al figlio, determinato a provare che quest’antica civiltà, da lui rinominata Z, esiste. Ma la spedizione scompare poi nel nulla...

Un racconto epico di coraggio e passione, ritratto con l’inconfondibile stile cinematografico dello scrittore e regista James Gray, Civiltà Perduta è un omaggio allo spirito d’esplorazione e a un tormentato avventuriero spinto fino all'orlo dell'ossessione.

Il cast del film include Charlie Hunnam (King Arthur, Sons of Anarchy), Robert Pattinson (Twilight, Come acqua per gli elefanti), Sienna Miller (American Sniper, Foxcatcher), Tom Holland (Captain America, Impossibile), Angus Macfadyen (La mia vita è uno zoo, Turn), Edward Ashley (Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, Sense8), Clive Francis (Mr. Turner, The Crown), Ian McDiarmid (Brittania, Star Wars) e la partecipazione straordinaria di Franco Nero (Camelot, Django).

Il team che ha supportato dietro le quinte il regista James Gray include il direttore della fotografia Darius Khondji (Se7en, Amour), lo scenografo Jean-Vincent Puzos (Amour, The childhood of a leader), i montatori John Axelrad (Crazy Heart, C’era una volta a New York) e Lee Haugen (Dope, Papillon), la costumista Sonia Grande (Julieta, Magic in the Moonlight) e la direttrice casting Kate Ringsell (Papillon, Sense8). Le musiche originali dle film sono di Christopher Spelman che torna a collaboare con Gray dopo aver musicato C’era una volta a New York e Two Lovers.

Mentre Civiltà Perduta percorreva il suo lungo e arduo cammino verso il grande schermo, il film è diventato qualcosa di simile a un’ossessione per me, suppongo proprio per il suo tema. Le preoccupazioni di Percy Fawcett nei confronti dell’Amazzonia e le sue popolazioni sono state motivate ​​da molti fattori, e la sua storia è caratterizzata da incredibili colpi di scena e risvolti. Ma quando io ho letto il libro di David Grann, c’è stato un aspetto che mi ha colpito in particolare: quella era la storia di una persona per la quale la ricerca significava tutto. Il suo sogno di trovare un'antica civiltà amazzonica gli ha permesso di attraversare difficoltà inimmaginabili, superare lo scetticismo della comunità scientifica, tradimenti di ogni tipo e anche gli anni trascorsi lontano dalla sua famiglia. James Gray





