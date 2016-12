The Lost City of Z: trailer del film con Charlie Hunnam e Robert Pattinson

Di Pietro Ferraro venerdì 23 dicembre 2016

The Lost City of Z: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di James Gray nei cinema americani dal 14 aprile 2017.

Disoponibile un primo trailer di The Lost City of Z, il nuovo film di James Gray basato sulla storia vera di un ex militare britannico, Percy Fawcett, che diventato un esploratore si mette alla ricerca di una leggendaria città perduta in Amazzonia. La ricerca diventa presto un'ossessione sempre più disperata e The Lost City of Z passa da atmosfere avventurose a una discesa nell'oscurità con Fawcett scomparso nel 1952 insieme al figlio che si era unito alla ricerca.

Il cast include Charlie Hunnam nei panni di Fawcett, Robert Pattinson in quelli del suo compagno esploratore Henry Costin e Sienna Miller come la moglie Nina Fawcett.

The Lost City of Z, basato sull'omonimo libro del 2009 di David Grann, debutta nei cinema americani il 14 aprile 2017.

L'emotivamente epico e visivamente fulgido The Lost City of Z di James Gray racconta la storia del tenente colonnello Percy Fawcett (un notevole Charlie Hunnam), un militare britannico divenuto esploratore la cui ricerca di una città perduta nelle profondità dell'Amazzonia cresce in una sempre più febbrile e magnifica ossessione lunga decenni che paga un tributo alla sua reputazione, alla sua vita a casa con moglie (Sienna Miller) e figli e alla sua stessa esistenza. The Lost City of Z rappresenta una forma di narrazione epica che è quasi del tutto scomparsa dal panorama del cinema moderno e un livello artistico di rara levatura.





Fonte: Collider