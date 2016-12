Star Wars: Chewbacca canta "Silent Night" (video)

Di Pietro Ferraro venerdì 23 dicembre 2016

Un Chewbacca natalizio intona il classico "Silent Night" per i fan di Star Wars.

Natale & Star Wars sono un binomio vincente per la Disney che lo scorso anno ha fatto uscire Star Wars: Il risveglio della Forza durante le festività, bissando quest'anno con Rogue One: A Star Wars Story. Ora il canale "How It Should Have Ended" che realizza dei divertenti video d'animazione con finali alternativi dei film più attesi ha pensato bene di calarci in un'azzeccata atmosfera natalizia di stampo "spaziale" con un video che mostra il mitico Chewbacca intonare il classico brano natalizio "Silent Night".

L'amato wookiee intona Silent Night con il suo tipico ruggito grazie ad uno spassoso e davvero ben realizzato video di montaggio con sue scene tratte dai film di Star Wars. Questa in realtà non è la prima volta che l'audio di Chewbacca che canta "Silent Night" approda su Internet. L'idea originale arriva da un ragazzo di nome Scott Anderson che l'ha realizzata nel 1999 e che ora James Covenant di How It Should Have Ended ha riproposto con il suo permesso.

Dovremo attendere Natale 2017 per rivedere in azione Chewbacca che tornerà sul grande schermo in Star Wars: Episodio VIII nelle sale dal 15 dicembre 2017. Nel frattempo godiamocelo mentre ci augura il suo speciale Buon Natale che arriva dritto dritto dall'amata "galassia lontana lontana".