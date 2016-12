Rotten Tomatoes, ecco i 20 film meglio recensiti del 2016

Di Federico Boni sabato 24 dicembre 2016

Quali sono stati i film che più recensioni positive hanno ottenuto nel 2016?

Zootropolis: Recensione in Anteprima del nuovo cartoon Disney Poliziesco 'animale' pregno di tele/cinecitazioni in salsa Disney, e con un bradipo che è già storia. Zootropolis sbarca al cinema. E' un cartone animato, incredibile ma vero, a guidare la Top20 firmata Rotten Tomatoes dei film 'meglio recensiti' del 2016. Il celebre aggregatore di 'reviews' vede infatti Zootropolis della Disney guidare una ricca lista di pellicole, con il 98% di recensioni positive. 227 quelle totali, per la precisione, per una chart che prende in considerazione solo e soltanto i film che hanno messo in cascina almeno 40 recensioni. Più se ne hanno, ovviamente, e più diventa complicato avvicinarsi alla soglia massima.

Dietro il titolo Disney spazio allo strepitoso Hell or High Water, in Italia sbarcato direttamente su Netflix, con Arrival medaglia di bronzo. Quarta piazza per Moonlight, in odore di Oscar, seguito da Il Libro della Giungla e da Love & Friendship. Ancora cartoon in settima e in nona posizione grazie a Dory della Pixar e a Kubo della Laika, con Manchester by the Sea decimo seguito da Sing Street e da Captain America: Civil War, unico cinecomic in Top20. Solo due i 100% in classifica, ovvero Things to Come (L'avenir) e Cameraperson, con tutte le recensioni pubblicate sul loro conto (83 per il primo, 52 per il secondo) positive.

Solo 26esimo, con 214 recensioni e il 93% di esse favorevoli, La La Land, super favorito agli Oscar 2017. Un 2016 da 'record', quello targato Rotten Tomatoes, visto e considerato che ben 184 film sono stati certificati “freschi”, ovvero con oltre il 75% di recensioni positive, evento che mai si era verificato negli ultimi 5 anni, coprendo il 17,4% dei film presenti. Gli altri 4 titoli che hanno agguantato l'ambito scettro del '100%' sono Neruda, O.J .: Made in America, Only Yesterday e il documentario Tower.

Rotten Tomatoes Top 20 2016

1. - 98% - Zootropolis - numero recensioni: 227

2. - 98% - Hell or High Water - numero recensioni: 208

3. - 94% - Arrival - numero recensioni: 286

4. - 98% - Moonlight - numero recensioni: 184

5. - 94% - Il libro della giungla - numero recensioni: 268

6. - 98% - Love & Friendship - numero recensioni:170

7. - 94% - Alla ricerca di Dory - numero recensioni: 257

8. - 98% - Hunt for the Wilderpeople - numero recensioni: 155

9. - 97% - Kubo - numero recensioni: 175

10. - 97% - Manchester by the Sea - numero recensioni: 170

11. - 97% - Sing Street - numero recensioni: 166

12. - 90% - Captain America: Civil War - numero recensioni: 328

13. - 100% - Things to Come (L'avenir) - numero recensioni: 83

14. - 99% - Don't Think Twice - numero recensioni: 105

15. - 98% - Embrace Of The Serpent - numero recensioni: 125

16. - 95% - Oceania - numero recensioni: 201

17. - 92% - The Nice Guys - numero recensioni: 255

18. - 98% - Little Men - numero recensioni: 110

19. - 95% - Eye In The Sky - numero recensioni: 177

20. - 100% - Cameraperson - numero recensioni: 52