Stasera in tv: "Rancho Bravo" su Rete 4

Rete 4 stasera propone Rancho Bravo (The Rare Breed), film western del 1966 diretto da Andrew V. McLaglen e interpretato da James Stewart, Maureen O'Hara, Brian Keith e Juliet Mills.

Quando suo marito muore in viaggio verso l'America, Martha Price e la figlia Hilary si trovano a dover realizzare il suo sogno: l'introduzione dei bovini Hereford nel West americano. Arruolano così Sam "Bulldog" Burnett per aiutarle a trasportare il loro capo di bestiame, un toro Hereford di nome "Vindicator", fino ad un allevatore in Texas, ma il sentiero è irto di pericoli e anche Burnett esprime dubbi sulla potenziale sopravvivenza di questa razza di bestiame così tanto rara.

Il film è liberamente basato sulla vita dell'allevatore Col. John William Burgess.



Il titolo originale del film The Rare Breed si riferisce alla rarità della razza bovina di cui si parla nel film.



L'incidente che coinvolge il carro che trasporta Marta e Hilary era reale ed è stato mantenuto nel film. Le donne dovevano essere sbalzate via in tutta sicurezza, ma invece il carro è rotolato su di loro. Per fortuna c'era una buca sotto il carro che ha fornito alle controfigure Stephanie Epper e Patty Elder spazio sufficiente per evitare di essere schiacciate. Sono sopravvissute con lievi ferite e un po' di spavento.



James Stewart e Maureen O'Hara non andavano d'accordo durante le riprese.



Le musiche originali del film sono di John Williams. Il film è stato una delle prime grandi produzioni musicate da Williams che nei titoli di testa viene accreditato come "Johnny Williams".