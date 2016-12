Stasera in tv: "Il Gobbo di Notre Dame" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 24 dicembre 2016

Rai 2 stasera propone "Il gobbo di Notre Dame", film d'animazione Disney del 1996 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise.

Cast e personaggi



Tom Hulce: Quasimodo

Demi Moore: Esmeralda

Tony Jay: Claude Frollo

Kevin Kline: Febo

Paul Kandel: Clopin Trouillefou

Jason Alexander: Hugo

Charles Kimbrough: Victor

Mary Wickes: Laverne

David Ogden Stiers: Arcidiacono

Doppiatori italiani

Massimo Ranieri: Quasimodo

Mietta: Esmeralda

Eros Pagni: Claude Frollo

Roberto Pedicini: Febo

Carlo Ragone: Clopin Trouillefou

Rodolfo Laganà: Hugo

Sandro Pellegrini: Victor

Liù Bosisio: Laverne

Franco Chillemi: Arcidiacono

La trama





Nella Parigi del quattrocento, Clopin Trouillefou, un burattinaio zingaro, narra la storia del Gobbo di Notre Dame. Un gruppo di zingari entrato a Parigi finiscono in un'imboscata del giudice Claude Frollo. Una zingara del gruppo, in fuga con il suo bambino deforme, viene uccisa da Frollo fuori dalla cattedrale di Notre-Dame. Frollo nel frattempo viene fermato dall'Arcidiacono mentre tenta di uccidere anche il bambino. Per espiare l'assassinio perpetrato ai danni di una giovane donna e madre innocente, Frollo accetta di crescere il bambino deforme come fosse suo figlio dandogli il nome Quasimodo.

Curiosità





Il film basato sul romanzo "Notre-Dame de Paris" di Victor Hugo è il 34° classico disney.



Il film ha dato origine a un adattamento teatrale riscritto e diretto da James Lapine, e ad un sequel direct-to-video Il gobbo di Notre Dame II (2002).



Per la scena in cui il giudice Frollo canta "Hellfire" e vede Esmeralda danzare nel fuoco davanti a lui, la censura americana ha insistito che gli animatori della Disney mostrassero gli abiti di Esmeralda molto più definiti dato che il personaggio sembrava danzasse nuda.



Mentre Quasimodo sta cantando "Out There", la macchina da presa va su Parigi e mostra una strada. In questa scena Belle, personaggio del classico La bella e la bestia (1991), è vista camminare e leggere un libro (esce nella parte inferiore dello schermo, a destra del pozzo), Pumbaa da Il re leone (1994) è trasportato su un palo da due uomini (nella parte inferiore dello schermo a sinistra del pozzo) e un altro uomo con indosso una casacca grigio-blu è visto scuotre il tappeto del film Aladdin (1992).



Nel romanzo Frollo è in realtà l'Arcidiacono. I realizzatori hanno deciso di cambiare il personaggio in un giudice perché hanno ritenuto che avrebbe reso più sinistro il suo avere il controllo sulla città e, pertanto, non sarebbe stato messo in discussione nei suoi tentativi di distruggere gli zingari.



I canti latini che si ascoltano per tutto il film sono adattati da canti gregoriani reali, tra cui una parte del "Dies Irae" che può essere ascoltato nella scena in cui Frollo uccide la madre di Quasimodo.



Il gargoyle che assomiglia ad un facocero (che può essere visto durante la battaglia finale in cima alla Cattedrale di Notre Dame) in realtà non è Pumbaa de Il re leone (1994), ma il vero gargoyle che può essere visto in quella stessa posizione sulla vera cattedrale di Notre Dame a Parigi.



I colori Blu e rosso sono stati usati per simboleggiare rispettivamente il bene e il male.



Patrick Stewart, Ian McKellen e Derek Jacobi sono stati considerati per il ruolo di Frollo.



Per rimanere coerente all'architettura e ai dettagli di Notre Dame, gli animatori hanno trascorso diverse settimane nella cattedrale.



Due dei gargoyles sono chiamati Victor Hugo, l'autore del romanzo "Il gobbo di Notre Dame" e Laverne, che prende il nome da Laverne Andrews, una delle Andrews Sisters.





Questo film è colmo di animazione al computer e sfondi CG.



Più volte durante il film ci sono riferimenti ad una guerra. Il conflitto in questione è la Guerra dei Cent'Anni tra l'Inghilterra e la Francia, che ha coinvolto tutta l'Europa da 1337 a 1453 inclusi Portogallo, Scozia, Genova, Navarra, Aragona, Boemia, Bretagna, Castiglia, Aquitania e Borgogna. Il conflitto è stato vinto dalla Francia e dalla Casa regnante di Valois.



Mandy Patinkin era stato originariamente annunciato come Quasimodo, ma ha abbandonato a seguito di scontri con i produttori per quanto riguardava il personaggio. In seguito Patinkin doppierà il Gobbo nel sequel direct-to-video del 2002.





Il film costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 325.







La colonna sonora





La musiche originali del film sono di Alan Menken che ha collaborato con il paroliere Stephen Schwartz. Con 19 nomination e 8 vittorie, Menken è al terzo posto nella classifica delle persone che hanno vinto più Oscar di tutti i tempi.

Le canzoni del film sono: "The Bells of Notre Dame" per Clopin, "Out There" per Quasimodo e Frollo, "Topsy Turvy" per Clopin, "God Help the Outcasts" per Esmeralda, "Heaven's Light" e "Hellfire" per Quasimodo e Frollo, "A Guy Like You" per i Gargoyle e "The Court of Miracles" per Clopin e gli zingari.



Menken e Schwartz hanno scritto anche il brano dei titoli di coda "Someday". La canzone nella versione originale è interpretata dagli All-4-One mentre le altre versioni sono interpretate dagli Eternal (Inghilterra), Luis Miguel (Spagna) e dai Neri per Caso (Italia).

La canzone "Hellfire" è considerata uno delle canzoni più cupe mai scritte per un film Disney, ed è stata quasi tagliata dal film.







TRACK LISTINGS

Versione originale

Paul Kandel, David Ogden Stiers, Tony Jay e coro – The Bells of Notre Dame – 6:24

Tony Jay e Tom Hulce – Out There – 4:25

Paul Kandel e coro – Topsy Turvy – 5:36

Orchestra e coro – Humiliation – 1:39

Heidi Mollenhauer e coro – God Help the Outcasts – 3:45

Orchestra – The Bell Tower – 3:05

Tom Hulce, Tony Jay e coro – Heaven's Light / Hellfire – 5:23

Jason Alexander, Charles Kimbrough, Mary Wickes e Mary Stout – A Guy Like You – 2:53

Orchestra e coro – Paris Burning – 1:56

Paul Kandel e coro – The Court of Miracles – 1:27

Orchestra e coro – Sanctuary! – 6:01

Orchestra e coro – And He Shall Smite the Wicked – 3:30

Orchestra – Into the Sunlight – 2:08

Paul Kandel e coro – The Bells of Notre Dame (Reprise) – 1:11

All-4-One – Someday – 4:20

Bette Midler – God Help the Outcasts – 3:26

Versione italiana

Carlo Ragone, Franco Chillemi, Eros Pagni e coro – Le campane di Notre Dame – 6:24

Eros Pagni e Massimo Ranieri – Via di qua – 4:25

Carlo Ragone e coro – Sottosopra – 5:36

Orchestra e coro – Umiliazione – 1:39

Mietta e coro – Dio fa' qualcosa – 3:45

Orchestra – Il campanile – 3:05

Massimo Ranieri, Eros Pagni e coro – Luci del paradiso / Fiamme dell'inferno – 5:23

Liù Bosisio, Michele Centonze e Renzo Ferrini – Fuoco d'amour – 2:53

Orchestra e coro – Parigi brucia – 1:56

Carlo Ragone e coro – La Corte dei miracoli – 1:27

Orchestra e coro – Rifugio – 6:01

Orchestra e coro – Il malvagio sarà sconfitto – 3:30

Orchestra – Nella luce del sole – 2:08

Carlo Ragone e coro – Le campane di Notre Dame (Reprise) – 1:11

Neri per Caso – Quando – 4:20 (testo: Claudio Mattone)

Mietta – Dio fa' qualcosa (Single Version) – 3:26

Per ascoltare la colonna sonora integrale in versione originale clicca QUI.