Carrie Fisher in ospedale per un infarto

Di Pietro Ferraro sabato 24 dicembre 2016

Carrie Fisher in arresto cardiaco su un volo per Los Angeles è ora in condizioni stabili.

L'attrice Carrie Fisher ha subito un grave attacco di cuore. L'attrice meglio nota come l'amata Principessa Leia nella saga di Star Wars è andata in arresto cardiaco su un volo da Londra a Los Angeles. Viene riportato da TMZ che alcuni passeggeri a bordo del volo sono intervenuti per praticare procedure di rianimazione cardiopolmonare.

L'attacco di cuore è avvenuto a soli 15 minuti dall'atterraggio dell'aereo a Los Angeles. Un'assistente di volo ha attraversato rapidamente le cabine chiedendo se ci fosse del personale medico a bordo. Un paramedico seduto nella parte posteriore dell'aereo ha raggiunto la prima classe e prestato un primo intervento alla Fisher.

L'aereo che trasportava Carrie Fisher è atterrato a Los Angeles e un'ambulanza ha trasportato l'attrice nel più vicino ospedale.

L'ultimo aggiornamento via Associated Press riporta che la Fisher è in condizioni stabili con il fratello dell'attrice che ha confermato che sua sorella è fuori pericolo. A bordo dell'aereo su cui viaggiava l'attrice c'erano altri due attori, Anna Ankara e Brad Gage, che hanno inviato un paio di tweet rivelando che erano seduti proprio dietro a Carrie Fisher quando è andata in arresto cardiaco e che l'attrice ha smesso di respirare durante il volo.

Carrie Fisher era stata a Londra per promuovere la sua ultima autobiografia The Princess Diarist. L'attrice era in viaggio con il suo amato cane che ha accompagnato la Fisher allo Star Wars Celebration e in altre convention.

L'attrice 60enne ha già avuto problemi di salute in passato e ha lottato con un disturbo bipolare e con abuso di droga e alcool. La Fisher ha recentemente concluso il suo quinto film nei panni della Principessa Leia, co-protagonista di Star Wars: Episodio VIII. In precedenza è apparsa in Star Wars: Il risveglio della Forza, dove ha ripreso il suo amato personaggio dopo un'assenza di 30 anni dal franchise.

