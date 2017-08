Baby Driver: nuovo trailer italiano "Review"

Di Pietro Ferraro martedì 22 agosto 2017

Baby Driver: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Edgar Wright nei cinema italiani dal 7 settembre 2017.

Nuovo trailer italiano via Sony Pictures per Baby Driver - Il genio della fuga, la commedia d'azione di Edgar Wright in arrivo nei cinema italiani il 7 settembre.

Baby Driver - Il genio della fuga: Recensione in Anteprima Edgar Wright torna in sala dopo 4 anni d'attesa con l'adrenalinico, divertente e romantico Baby Driver, dal 7 settembre al cinema.

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.

Il cast includeAnsel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Lily James, Jon Hamm, Jon Bernthal, Eiza González, Sky Ferreira e il cantante australiano Flea.





Baby Driver: nuova featurette in italiano "Beat by Beat"

Sony Pictures ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano di Baby Driver, l'action di Edgar Wright con Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Lily James, Jon Hamm, Jon Bernthal e Eiza González.

Baby Driver, Edgar Wright pensa al sequel Edgar Wright ha qualche idea per il sequel di Baby Driver.

Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.

Nella nuova featurette Kevin Spacey e Jamie Foxx discutono di come la musica completi la storia. Edgar Wright afferma inoltre che questa storia riguarda un giovane pilota che non può esistere senza musica, mentre Ansel Elgort rivela che l'intero film è stato scritto intorno alla colonna sonora. Edgar Wright continua a spiegare che ci sono 35 canzoni in Baby Driver e che il film inizia con l'ascolto di "Bellbottoms" di Jon Spencer Blues Explosion.

La colonna sonora include anche brani di Beach Boys Carla Thomas, The Commodores, David McCallum, Brenda Holloway, Blur, Barry White, Queen, Sky Ferreira e Simon & Garfunkel.

Baby Driver debutta nei cinema italiani il 7 settembre.





Baby Driver: clip con scena d'apertura e character poster italiani

Il 7 settembre arriva nei cinema italiani la commedia d'azione Baby Driver di Edgar Wright e Sony Pictures ha reso disponibili 7 character posterr italiani che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina internazionale e una clip di 6 minuti con la scena d'apertura del film.

La scena presenta Baby (Ansel Elgort) che guida un'auto per un trio di rapinatori di banche: Griff (Jon Bernthal), Buddy (Jon Hamm) e Darling (Eiza Gonzalez). La scena è scandita dalla canzone "Jon Spencer Blues Explosion" dei Bellbottoms.

Edgar Wright ha realizzato sinora film estremamente godibili, ma non ha mai sbancato il box-office. Hot Fuzz con 80,6 milioni di dollari in tutto il mondo era il film con il più alto incasso di Wright, parliamo la passato poiché in questo momento Baby Driver, costato 34 milioni di dollari, registra un incasso nel mondo di 96 milioni di dollari e c'è ancora margine di crescita considerando che il film non è ancora uscito in diversi paesi, tra cui l'Italia.





Baby Driver: nuovo trailer "TeKillYah" e 12 locandine della commedia d'azione di Edgar Wright

Sony Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer e 12 locandine della commedia d'azione Baby Driver. Il trailer che presenta un remix moderno di una canzone classica degli anni'50 è chiamato "TeKillYah" perché il filmato è montato su un remix dell'originale "Tequila" dei The Champs, pezzo che i ragazzini degli anni '80 ricorderanno anche nella colonna sonora del film Pee-wee's Big Adventure di Tim Burton.

Il nuovo trailer è accompagnato da alcune citazioni della critica statunitense tra cui una che afferma questo film "usa la musica come il resto di noi usa l'aria". È chiaro che questo remix "TeKillYah" sarà parte della colonna sonora del film, con una nuova scena che presenta la squadra di rapinatori di banche che incontra un socio che chiede cosa sta ascoltando Baby Driver (Ansel Elgort). Quando Bats (Jamie Foxx) decide di controllare tirando via uno degli auricolari di Baby, risponde semplicemente "Tequila".

Il cast comprende anche Kevin Spacey, Lily James Jon Hamm, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal, Sky Ferreira e il cantante australiano Flea. Edgar Wright dirige da una sceneggiatura scritta con la sua collaboratrice di lunga data Nira Park che produce insieme a Eric Fellner e Tim Beva.

Sony Pictures ha fissato una data di uscita italiana di Baby Driver al 7 settembre 2017.





Baby Driver: nuovo trailer italiano della commedia d'azione di Edgar Wright

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Baby Driver - Il genio della fuga che mette l'accento sull'irresistibile mix di azione e commedia del nuovo film di Edgar Wright, il regista di Scott Pilgrim vs. the World torna dietro la macchina da presa a quattro anni da La fine del mondo ultimo capitolo della "Trilogia del Cornetto".

Un giovane asso del volante (Ansel Elgort) si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss (Kevin Spacey), metterà a rischio la vita, la libertà e la ragazza dei suoi sogni (Lily James) a causa di una rapina destinata al fallimento. Il cast del film è completato da Jamie Foxx, Jon Hamm, Jon Bernthal, Eiza Gonzalez, Flea e Sky Ferreira.

Il regista Edgar Wright ha rivelato in un'intervista che ha voluto costruire un film d'azione intorno alla musica, aggiungendo che il personaggio interpretato da Ansel Elgort usa la sua playlist personalizzata per attutire il ronzio nelle orecchie causatogli da un disturbo uditivo noto come "Tinnito" e costituito da rumori e ronzii persistenti all'interno dell'orecchio. Il regista ha inoltre rivelato che ci saranno circa 35 brani utilizzati nel film, che spaziano da canzoni di fama mondiale a brani meno conosciuti che riflettono il gusto eclettico del protagonista.

Baby Driver - Il genio della fuga arriva nei cinema italiani il 7 settembre 2017.





Baby Driver: trailer italiano e locandina della commedia d'azione con Jamie Foxx

Sony Pictures ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina ufficiale di Baby Driver - Il genio della fuga, nuovo commedia d'azione diretta da Edgar Wright e in uscita nelle sale italiani il prossimo 7 Settembre.

Il premio Oscar Jamie Foxx torna protagonista di un action che mescola crimine, inseguimenti in auto e una colonna sonora scoppiettante.





Un giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.

Il cast è completato da Jon Hamm, Kevin Spacey, Lily James, Ansel Elgort, Jon Bernthal e Eiza González.





Baby Driver: trailer e poster dell'action di Edgar Wright

Primo trailer e locandina per Baby Driver, il nuovo film del regista Edgar Wright che ci ha regalato la spassosa "Trilogia del Cornetto" e Scott Pilgrim vs the World.

Baby Driver è un action-thriller in cui la musica ha un ruolo cruciale, infatti l'intero film è realizzato al ritmo della musica della colonna sonora promettendo un'esperienza decisamente singolare.

Il film, nei cinema americani dall'11 agosto, è interpretato da Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e Jamie Foxx.





Un giovane pilota d'auto con un talento per la fuga si affida alla sua colonna sonora personale di essere il migliore su piazza. Quando però si trova costretto a lavorare per un boss del crimine, deve trovare la musica giusta per affrontare una rapina che minaccia la sua vita, l'amore e la libertà.





Baby Driver: prime immagini del film di Edgar Wright con Jamie Foxx e Jon Hamm

Sony Pictures ha reso disponibili due prime foto ufficiali all'action Baby Driver che ritraggono Ansel Elgort insieme a Jon Hamm, Jamie Foxx ed Eiza Gonzalez. Il regista Edgar Wright (L'alba dei morti dementi) ha anche offerto nuovi dettagli sulla trama che preannuncia un film d'azione piuttosto anomalo.

Baby Driver è incentrato sul personaggio di Ansel Elgort, un giovane autista per rapine che cerca di lasciare la sua vita da criminale dopo l'incontro con la sua ragazza dei sogni (Lily James). Ciò che rende questo giovane pilota unico è che lui soffre di tinnitus, un disturbo che causa ronzio nelle orecchie e il film è tutto impostato sulla colonna sonora che questo giovane asso del volante ascolta attraverso le cuffie, per attutire il ronzio nelle orecchie. Edgar Wright ha parlato del film in un'intervista a Entertainment Weekly.

Ho sempre voluto fare un film d'azione che fosse incentrato sulla musica. E' qualcosa che è una parte molto importante dei miei film precedenti e ho pensato a questa idea di come utilizzarla facendo un ulteriore passo avanti con un personaggio che ascolta musica per tutto il tempo. Quindi abbiamo questo giovane pilota per fughe che deve alla colonna sonora tutta la sua esistenza, in particolare le rapine in banca e le fughe veloci che ne seguono.

La colonna sonora sarà naturalmente molto importante per questo film, ma il regista non ha rivelato quali brani verranno utilizzati. Inoltre non è stato specificato se una di queste canzoni saranno presenti o meno nel primo trailer. Il regista ha rivelato che divulgherà le canzoni usate in Baby Driver a ridosso dell'uscita del film.

Aspetterò fino al periodo più vicino all'uscita del film... si tratta però di una gamma piuttosto vasta di musica. Ci sono circa 35 canzoni nel film e vanno da molto famose a quasi conosciute. Si suppone riflettano il gusto estremamente eclettico del personaggio per la musica.

Il regista ha anche rivelato che si tratta di un crime d'azione e che c'è molto umorismo nel film, ma non è una commedia. Il cast di supporto comprende anche il premio Oscar Kevin Spacey. Il regista nell'intervista ha definito un'esperienza incredibile il suo primo giorno sul set con Spacey.

E' stato incredibile. Ho avuto un leggera esperienza extracorporea il primo giorno sul set con lui. La sua prima scena è stata una grande scena di monologo e ha cominciato a farlo, e anche se avevamo fatto un tavolo di lettura e avevamo provato quando stavamo facendo la ripresa, ero completamente perso nel momento in cui lui parlava. Poi ho pensato: Oh, sì, l'ho scritto io questo [ride] e sono stato brevemente ipnotizzato da Spacey! E' stata una delizia assoluta.

Sony Pictures ha fissato l'uscita di Baby Driver all'11 agosto 2017.







Edgar Wright shares a sneak peek at his new movie #BabyDriver: https://t.co/VrEvhr8vWz pic.twitter.com/VO0rZRw9Ad

— Entertainment Weekly (@EW) 23 dicembre 2016

"It’s an action crime film...It’s funny in places but it’s not a comedy." Edgar Wright teases #BabyDriver: https://t.co/AwXqbWSRi7 pic.twitter.com/DbGj6qrnYC — IndieWire (@IndieWire) 23 dicembre 2016

Fonte: Collider