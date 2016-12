Baby Driver: prime immagini del film di Edgar Wright con Jamie Foxx e Jon Hamm

Di Pietro Ferraro sabato 24 dicembre 2016

Baby Driver: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Edgar Wright nei cinema americani dall'11 agosto 2017.

Sony Pictures ha reso disponibili due prime foto ufficiali all'action Baby Driver che ritraggono Ansel Elgort insieme a Jon Hamm, Jamie Foxx ed Eiza Gonzalez. Il regista Edgar Wright (L'alba dei morti dementi) ha anche offerto nuovi dettagli sulla trama che preannuncia un film d'azione piuttosto anomalo.

Baby Driver è incentrato sul personaggio di Ansel Elgort, un giovane autista per rapine che cerca di lasciare la sua vita da criminale dopo l'incontro con la sua ragazza dei sogni (Lily James). Ciò che rende questo giovane pilota unico è che lui soffre di tinnitus, un disturbo che causa ronzio nelle orecchie e il film è tutto impostato sulla colonna sonora che questo giovane asso del volante ascolta attraverso le cuffie, per attutire il ronzio nelle orecchie. Edgar Wright ha parlato del film in un'intervista a Entertainment Weekly.

Ho sempre voluto fare un film d'azione che fosse incentrato sulla musica. E' qualcosa che è una parte molto importante dei miei film precedenti e ho pensato a questa idea di come utilizzarla facendo un ulteriore passo avanti con un personaggio che ascolta musica per tutto il tempo. Quindi abbiamo questo giovane pilota per fughe che deve alla colonna sonora tutta la sua esistenza, in particolare le rapine in banca e le fughe veloci che ne seguono.

La colonna sonora sarà naturalmente molto importante per questo film, ma il regista non ha rivelato quali brani verranno utilizzati. Inoltre non è stato specificato se una di queste canzoni saranno presenti o meno nel primo trailer. Il regista ha rivelato che divulgherà le canzoni usate in Baby Driver a ridosso dell'uscita del film.

Aspetterò fino al periodo più vicino all'uscita del film... si tratta però di una gamma piuttosto vasta di musica. Ci sono circa 35 canzoni nel film e vanno da molto famose a quasi conosciute. Si suppone riflettano il gusto estremamente eclettico del personaggio per la musica.

Il regista ha anche rivelato che si tratta di un crime d'azione e che c'è molto umorismo nel film, ma non è una commedia. Il cast di supporto comprende anche il premio Oscar Kevin Spacey. Il regista nell'intervista ha definito un'esperienza incredibile il suo primo giorno sul set con Spacey.

E' stato incredibile. Ho avuto un leggera esperienza extracorporea il primo giorno sul set con lui. La sua prima scena è stata una grande scena di monologo e ha cominciato a farlo, e anche se avevamo fatto un tavolo di lettura e avevamo provato quando stavamo facendo la ripresa, ero completamente perso nel momento in cui lui parlava. Poi ho pensato: Oh, sì, l'ho scritto io questo [ride] e sono stato brevemente ipnotizzato da Spacey! E' stata una delizia assoluta.

Sony Pictures ha fissato l'uscita di Baby Driver all'11 agosto 2017.

Edgar Wright shares a sneak peek at his new movie #BabyDriver: https://t.co/VrEvhr8vWz pic.twitter.com/VO0rZRw9Ad — Entertainment Weekly (@EW) 23 dicembre 2016

"It’s an action crime film...It’s funny in places but it’s not a comedy." Edgar Wright teases #BabyDriver: https://t.co/AwXqbWSRi7 pic.twitter.com/DbGj6qrnYC — IndieWire (@IndieWire) 23 dicembre 2016

Fonte: Collider