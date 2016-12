10 film con il "vero" Babbo Natale

Di Pietro Ferraro sabato 24 dicembre 2016

10 film di Natale per 10 Santa Claus della tradizione.

La Vigilia di Natale è arrivata con il suo carico di gioia, cibarie e festosi bambini in attesa di regalie e quindi quale migliore occasione per stilare una classifica di film natalizi con alcuni Babbi Natale da grande schermo, con il panciuto nonno nella sua versione più magica e tradizionale.

Quindi non aspettatevi di trovare nella classifcia il "Babbo bastardo" di Billy Bob Thornton piuttosto che il "Grinch" di Jim Carrey poichè nella nostra top 10 sono ammessi solo Santa Claus classici che più classici non si può.

8 film con Babbi Natale 'alternativi' Blogo vi propone 8 Babbi Natale da grande schermo decisamente fuori dagli schemi.

1. Miracolo nella 34esima strada di Les Mayfield (1994)





Una bambina di sei anni scoprirà grazie ad un Babbo Natale dei grandi magazzini che i sogni possono diventare relatà, basta un po' di fede e di magia del Natale. Remake di un classico del 1947 di George Seaton, nei panni di Babbo Natale il compianto Richard Attenbourogh.

2. Santa Clause di John Pasquin (1994)





Padre divorziato e zelante, causa caduta dal tetto di Babbo Natale, ne segue accordo per sostituirlo con annesse renne, elfi e trasformazione fisica. Produce la Disney, Babbo Natale è un ironico e spassoso Tim Allen.

3. Le 5 leggende di Peter Ramsey (2012)





Film d'animazione prodotto dalla DreamWorks Animation che ci racconta di un team di leggende soprannominati "Guardiani" capeggiati da un roccioso Babbo Natale tatuato dall'accento russo e un cuore d'oro. Il suo nome è Nicholas St. Nord, combatte usando due spade e possiede una slitta volante super-tecnologica.

4. Fred Claus - Un fratello sotto l'albero





Il regista David Dobkins (2 single a nozze) crea uno dei più immersivi laboratori di Babbo Natale visti sul grande schemro e recluta un Paul Giamatti nei panni di un sornione Santa Claus...poi arriva Vince Vaughn nei panni del fratello di Babbo Natale e "pecora nera" della famiglia che cerca di rovinare l'atmosfera con il suo cinismo e un odio per tutto ciò che rappresenta il Natale.

5. La vera storia di Babbo Natale di Jeannot Szwarc (1985)





La leadership di Babbo Natale è messa in pericolo da un elfo ribelle e da un avido costruttore di giocattoli affetto da megalomania. Nel cast Dudley Moore nei panni dell’elfo ribelle Patch mentre Babbo Natale è David Huddleston.

6. Babbo Natale cercasi di Peter Werner (2001)





Lucy produttrice di un network di televendite alquanto sfortunata decide di noleggiare un Babbo Natale per il periodo natalizio, non sa che l’uomo assunto è il vero Santa Claus in cerca di un successore. Nel cast Whoopi Goldberg affiancata da Nigel Hawthorne nei panni di Babbo Natale.

7. Il figlio di Babbo Natale (2011)





Gioiellino d'animazione in CG co-prodotto da Aardman Animations e Sony Pictures Animation. Protagonista Arthur Christmas figlio minore di Babbo Natale che intraprende una missione impossibile per consegnare un ultimo regalo sfuggito alla lista del padre.

8. Elf di Jon Favreau (2004)





Buddy allevato dagli elfi di Babbo Natale saputa la verità sulla sua provenienza umana, torna a New York per Natale in cerca del padre perduto. Spassoso Will Ferrell per una surreale fiaba natalizia sin troppo sottovalutata, nel cast James Caan e Edward Asner (Lou Grant) nei panni di Santa Claus.

9. Polar Express di Robert Zemeckis (2004)





Un bambino la vigilia di Natale intraprende un viaggio per il Polo Nord con il magico treno "Polar Express" per scoprire se Babbo natale esiste veramente. Gioiello d’animazione hi-tech tratto da un libro per bambini. Nel cast Tom Hanks che interpreta, grazie alla magia della motion-capture, 6 diversi personaggi tra cui Babbo Natale.

10-Chi sono? Babbo Natale? di William Dear (2000)





Babbo Natale ha un incidente in quel di New York e cadendo dalla slitta perde la memoria, proprio a pochi giorni da Natale. Classico tv-movie natalizio targato ABC Family con Babbo Natale interpretato dal grande Leslie Nielsen.