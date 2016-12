10 Film di Natale senza Babbo Natale

Di Pietro Ferraro domenica 25 dicembre 2016

Blogo vi augura Buone Feste con 10 film che fanno Natale ma senza Babbo Natale.

Dopo aver esplorato la filmografia del "Babbo" più famoso del pianeta con i migliori film su Babbo Natale, oggi ci occupiamo dei film senza Santa Clauds ma la cui visione fa senza dubbio Natale.

Naturalmente comedy e family-movies fanno la parte del leone nella nostra classifica in cui non manca però qualche intrigante variazione sul tema per un suggestivo viaggio attraverso generi e decenni.

1. La vita è meravigliosa di Frank Capra (1946)





L’integgerimo George Bailey durante la vigilia di Natale in procinto di suicidarsi, incontrerà un angelo che gli offrirà una visione del mondo e della vita che gli schiarirà le idee. Classico natalizio di sempre che ammicca al Canto di Natale di Dickens, protagonista James Stewart.

2. Una poltrona per due di John Landis (1983)





Louis e Ray, ricchissimo il primo e poverissimo il secondo, una scommessa tra riccastri ne invertirà i ruoli per un Natale tutto da ridere. Un must delle festività con una spassosa coppia di protagonisti, Eddie Murphy e Dan Aykroyd, davvero irresistibili. Nel cast anche Jamie Lee Curtis e cameo per James Belushi e Frank Oz.

3. S.O.S. Fantasmi di Richard Donner (1988)





Francis ambizioso e scorbutico direttore di un network teelvisivo avrà la visita di tre fantasmi che gli rammenteranno il vero significato del Natale. Moderna versione del classico di Dickens "Canto di natale" con Bill Murray perfetto Scrooge, fantasmi un tantinello kitsch ma spassosi, un classico per le feste alla stregua di "Una poltrona per due".

4. Gremlins di Joe Dante (1984)





Durante le festività natalizie mr. Peltzer regala al figlio Billy un Mogwai, uno strano animaletto, con tre regole per poterlo acccudire: mai bagnarlo, mai esporlo alla luce diretta del sole e cosa più importante mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, naturalmente le regole non verranno rispettate. Se avete voglia di conoscere i cugini cattivi e fuori di testa degli elfi di Babbo Natale. Un cult del genere fantastico, produce Steven Spielberg.

5. Die Hard - Trappola di cristallo di John McTiernan (1988)





Nella nostra classifca classifica non poteva mancare un action natalizio come il Die Hard con Bruce Willis, un action fracassone e ricco di humour che non sacrifica l'atmosfera natalizia, ma ne fa intrigante cornice. Nel cast il compianto Alan Rickman nei panni del "terrorista / rapinatore" Hans Gruber. Uno dei miglior action movies non solo degli anni '80 ma di sempre.

6. L'amore non va in vacanza di Nancy Meyers (2006)





Amanda e Iris entrambe sentimentalmente in crisi, la prima vive in California, la seconda in Inghilterra, decideranno di scambiarsi le case per il periodo natalizio. Deliziosa comedy romance all’insegna del Natale e dei buoni sentimenti con protagoniste Cameron Diaz e Kate Winslet. Nel cast anche Jude Law e Jack Black e divertito cameo per Dustin Hoffman.

7. Mamma ho perso l'aereo di Chris Columbus (1990)





La famiglia McCullister parte in massa per le vacanze di Natale dimenticandosi a casa il picolo Kevin, che dovrà affrontare tutto solo l’assalto di due ladri pasticcioni. Un bel family-movie natalizio con più di qualche gag riuscita, nel cast il grande Joe Pesci "cattivo" da cartoon tutto da ridere.

8. Bufera in Paradiso di George Gallo (1994)





Godibilissima commedia natalizia che racconta di tre fratelli, ladri di mezza tacca, che approdano in una piccola cittadina americana con cattive intenzioni e finiscono per essere letteralmente travolti da così tanto spirito natalizio da redimersi...almeno in parte. Nel cast Nicolas Cage e Jon Lovitz. Il regista George Gallo ha scritto anche la sceneggiatura del classico Prima di mezzanotte.

9. The Family Man di Brett Ratner (2000)





Jack Campbell è un uomo d’affari ricco e di successo, ma anche molto solo che un bel giorno incontra un angelo in incognito che gli mostrerà una vita alternativa. Il film omaggia classici natalizi come "La vita è meravigliosa" e "Canto di Natale". Nel cast Nicolas Cage, Tea Leoni e Don Cheadle.

10. Vacanze di Natale di Carlo Vanzina (1983)





In quel di Cortina, inizio anni ’80, si incrociano le storie di alcune famiglie italiane di diversa estrazione e provenienza. Il primo e miglior cinepanettone di sempre, atmosfera natalizia, un gruppo di attori affiatati e una colonna sonora memorabile.