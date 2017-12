Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive: prime clip in italiano, foto e nuovo poster

Di Federico Boni lunedì 4 dicembre 2017

Bad Moms 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Jon Lucas e Scott Moore nei cinema italiani dal 6 dicembre 2017.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il 6 dicembre arriva nei cinema d'Italia Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, commedia natalizia all'insegna del politicamente scorretto decisamente "alternativa". Il film è il sequel dello scatenato campione d'incassi Bad Moms - Mamme molto cattive che nel 2016 ha incassato a sorpresa la bellezza di 186 milioni di dollari a fronte di un budget investito di 20 milioni.

Leone Film Group ha reso disponibili tre clip con scene in italiano del film, a cui si aggiungono immagini ufficiali e una nuova locandina.

Per questo sequel natalizio tornano le mamme cattive di Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn a cui si aggiungono le mamme delle mamme cattive interpretate da Christine Baranski, Cheryl Hines e Susan Sarandon, che vengono a trovare le figlie per le festività creando non poco scompiglio.

Natale è il periodo più bello dell’anno… se non sei una mamma! Impacchettare, decorare, cucinare. C’è qualcosa di più stressante? Sì: la visita a sorpresa di tua madre, che arriva per ricordarti quanto non sei all’altezza. Perché si sa che dietro ogni mamma cattiva, ci sono delle mamme ancora più cattive. Amy, Kiki e Carla sono tornate e sono pronte a tutto per salvare il loro Natale. E allora tra Babbi Natale spogliarellisti, party sfrenati e sbronze, la guerra tra mamme sta per iniziare. Senza esclusione di colpi. No, a Natale non sono tutti più buoni.





Bad Moms 2: trailer italiano e nuovi poster del sequel "A Bad Moms Christmas"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un trailer italiano e nuove locandine ufficiali di Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive, il sequel comedy a sfondo natalizio in arrivo nei cinema italiani il 6 cicembre.

Dopo l'exploit di Bad Moms - Mamme molto cattive con 184 milioni di dollari d'incasso nel mondo da un budget di 20 milioni, tornano per uno spassoso sequel i registi Jon Lucas e Scott Moore e le giovani e scatenate "mamme cattive" di Kristen Bell, Mila Kunis e Kathryn Hahn a cui si aggiungono le "mamme" delle "mamme" interpretate da Susan Sarandon, Cheryl Hines e Christine Baranski.





Bad Moms 2: primo trailer del sequel "A Bad Moms Christmas"

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile un primo trailer di Bod Moms 2 aka A Bad Moms Christmas che vede il ritorno di Milas Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn affiancate dalle Bad Moms "originali" interpretate da Cheryl Hines, Christine Baranski e Susan Sarandon. Il cast è completato da Jay Hernandez, Peter Gallagher, Justin Hartley e David Walton. Il film è scritto e diretto da Jon Lucas & Scott Moore, coppia che ha diretto anhce il primo film campione d'incassi a sorpresa.

Bad Moms 2 segue le nostre tre donne sotto-apprezzate e sovraccaricate mentre si ribellano alle sfide e alle aspettative del Super Bowl della mamme: il Natale. E se organizzare vacanze perfette per le loro famiglie non fosse già abbastanza difficile, devono fare tutto questo mentre ospitano e intrattengono le proprie madri. Alla fine del viaggio, le nostre mamme ridefiniranno il modo di rendere le vacanze speciali per tutti e riusciranno a creare un rapporto più stretto con le loro madri.

Il team creativo del film include il direttore della fotografia Mitchell Amundsen, la scenografa Marcia Hinds, il montatore James Thomas e la costumista Julia Caston.

Lucas e Moore sperano di rendere il film di Bad Moms una tradizione annuale, stanno infatti pianificando almeno altri 9 sequel. Prodotto per soli 20 milioni di dollari, il Bad Moms originale ha sorpreso tutti, studio compreso, incassando 183 milioni di dollari in tutto il mondo nell'estate 2016. Anche uno spin-off Bad Dads è in fase di progettazione che amplierà il "momverse" come spiega il co-regista Jon Lucas.

Sappiamo che lo studio è entusiasta di espandere il franchise. C'è molta discussione allo studio su quali saranno i prossimi passi. Pensiamo che quei personaggi siano così...c'è una chimica così buona con loro, che pensiamo potremmo fare 10 film con loro e sarebbe divertente. Vogliamo fare come con Scuola di polizia arrivare a farne un numero 9 o 10 e continuare a divertire.

A Bad Moms Christmas debutta nei cinema americani il 3 novembre 2017.





Bad Moms 2 ha iniziato le riprese: trama ufficiale e cast completo

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Hanno preso il via le riprese di Bad Moms 2 aka A Bad Moms Christmas, sequel che riunisce il team dell'orginale con i produttori e registi Jon Lucas e Scott Moore, la produttrice Suzanne Todd e i produttori esecutivi Bill Block e Mark Kamine.

Torna anche il cast del Bad Moms originale con Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn di nuovo nei panni di Amy, Kiki e Carla. Questa volta le mamme cattive ricevono una visita natalizia delle loro madri in nuovi ruoli ritratti da Cheryl Hines (mamma di Kiki), Christine Baranski (madre di Amy) e Susan Sarandon (mamma di Carla).

Il cast è completato da Jay Hernandez, David Walton e Wanda Sykes affiancati dai nuovi arrivati ​​Peter Gallagher e Justin Hartley.

Il direttore della fotografia Mitchell Amundsen si unisce al team creativo che ha realizzato il Bad Moms originale: la scenografa Marcia Hinds, il montatore e James Thomas e la costumista Julia Caston

Girato interamente ad Atlanta in Georgia, A Bad Moms Christmas debutta nei cinema americani il 3 novembre 2017.





Bad Moms 2 sarà a sfondo natalizio e uscirà il 3 novembre 2017 - il video annuncio

Articolo pubblicato il 24 dicembre 2016

Fonte: HollywoodReporter