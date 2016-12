Bad Moms 2 sarà a sfondo natalizio e uscirà il 3 novembre 2017 - il video annuncio

Di Federico Boni sabato 24 dicembre 2016

Bad Moms 2 vedrà Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn alle prese con lo stress natalizio.

Bad Moms - Mamme molto cattive: recensione in anteprima Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn sono le esuberanti protagoniste di Bad Moms. Leggete la nostra recensione in anteprima Costato solo 20 milioni di dollari, Bad Moms di Jon Lucas e Scott Moore è stata una delle autentiche sorprese del 2016, con 179,357,297 dollari incassati in tutto il mondo. Immancabile il sequel per la STX Entertainment, con Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn di nuovo protagoniste ma non più in estate, come capitato nel luglio scorso, bensì a Natale.

Bad Moms 2 uscirà infatti il 3 novembre 2017 e sarà ambientato proprio durante le festività natalizie, come annunciato nelle ultime ore da un video ufficiale pubblicato sui social dalla Bell. Il film ritroverà le tre protagoniste alle prese con lo stress della genitorialità durante le vacanze di Natale, rese ancor più gravose dall'arrivo delle loro madri in visita per le Feste.

A sceneggiare la pellicola sempre Jon Lucas e Scott Moore, già registi del primo capitolo, per un titolo che andrà così a scontrarsi con Thor: Ragnarok della Disney Marvel.

Get ready. It's about to get festive as a mother. A BAD MOMS CHRISTMAS coming for ya winter 2017! #BadMomsXmas pic.twitter.com/JAkR1EXrTz — Kristen Bell (@IMKristenBell) 24 dicembre 2016

