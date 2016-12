Metacritic, ecco i 20 film peggio recensiti del 2016

Di Federico Boni domenica 25 dicembre 2016

Vita da Gatto è il film peggio recensito del 2016 secondo l'aggregatore Metacritic.

Rotten Tomatoes, ecco i 20 film meglio recensiti del 2016 Zootropolis guida la classifica dei film che più recensioni positive hanno ottenuto nel 2016. Parola di Rotten Tomatoes. Dopo aver visto i 20 film meglio recensiti del 2016 secondo quanto riportato da Rotten Tomatoes, cambiamo aggregatore di recensioni e passiamo su Metacritic per vedere i 20 film peggio recensiti degli ultimi 12 mesi. Titoli ovviamente usciti in sala, con Vita da Gatto dominatore a mani basse. La pellicola con Kevin Spacey ha ricevuto stroncature quasi unanimi negli States, precedendo di poco Mother’s Day, ultimo film diretto da Garry Marshall. Medaglia di bronzo per Nonno scatenato, a completare un podio che vede 6 premi Oscar massacrati dalla stampa di settore.

Quarta posizione animata con Il viaggio di Norm, seguito dallo sbertucciato Max Steel, da Search Party e Yoga Hosers. Ottava posizione di lusso con Gus Van Sant e il suo La foresta dei sogni, seguito da Gods of Egypt, Man Down e La Scelta. Diciottesima piazza per Warcraft, che non a caso è andato malissimo al box office americano, seguito in ventesima da un altro ricco blockbuster come Independence Day: Rigenerazione. Fuori dai 25, ma davvero di un niente, “The Divergent Series: Allegiant”, "La quinta Onda", “Zoolander 2”, “L’era glaciale: in rotta di collisione” e “Alice attraverso lo specchio”.