Star Wars: John Williams non ha mai visto un film della saga

Di Pietro Ferraro lunedì 26 dicembre 2016

John Williams ammette di non aver mai guardato nessuno dei film di "Star Wars" dopo il loro completamento.

A sentirlo quasi non ci si crede, il leggendario compositore John Williams, che ha creato tutta la musica iconica di quasi tutti i film di Star Wars, ha ammesso di non aver mai visto uno dei film completati, nemmeno un film dell'intera saga.

Star Wars 7: ascolta la colonna sonora completa di John Williams Disponibile online per l'ascolto la colonna sonora integrale di Star Wars: Episodio 7.

Certo il compositore ha visto un sacco di filmati dai primi 7 film di Star Wars, ha anche sentito molti dialoghi, ma ha guardato queste scene in segmenti o frammenti e a volte senza alcun dialogo e mai con gli effetti visivi completati. Ecco come funziona il suo lavoro, Williams non ha mai visto un film di Star Wars dall'inizio alla fine, nemmeno l'originale del 1977.

Williams dopo la conclusione del suo lavoro sulle musiche non è mai tornato a guardare Star Wars, quindi molto probabilmente questo iter varrà anche per Star Wars: Episodio VIII in arrivo nei cinema il prossimo anno e che Williams ha visto con filmati dotati di effetti visivi provvisori. Quindi è facile che come noi neanche lui sappia chi siano i genitori di Rey, anche se a quanto pare il regista Rian Johnson durante il processo di composizione ha guidato Williams attraverso la trama del film.

John Williams ha provato un po' di vergogna nel fare questa rivelazione al quotidiano inglese The Mirror quasi quarant'anni dopo che il primo film ha debuttato sul grande schermo nel 1977. Non è orgoglioso del fatto di non aver mai visto un film di Star Wars ed era un po' titubante nel dare questa delusione ai fan.

Ho lasciato perdere. Non ho guardato i film di Star Wars e questo è assolutamente la verità. Quando ho finito con un film ho vissuto con lui, lo abbiamo sonorizzato, registrato e così via, si esce dallo studio pensando solo "Ah, è finita". Devo dire che non sono particolarmente orgoglioso di questo, ma è un fatto, ora che ho finito con Star Wars sto già lavorando sul nuovo film di Spielberg e non ho voglia di ascoltare musica o guardare film.

In sostanza fuori Stars Wars avanti un altro. Resta comunque il fatto che Williams debba conoscere il crescendo emotivo del film per poterlo narrare in note e rendere la musica un amalgama emotivamente in sintonia. Quindi anche se questa ammissione lascia interdetti, vi è la certezza che Williams è ben consapevole di chi sono questi personaggi e di ciò che rappresentano.

Questa è la prima volta che sentiamo Williams affermare di aver completato il suo lavoro su Star Wars: Episodio VIII. Il film di Steven Spielberg a cui Williams fa riferimento nell'intervista è Player One, che attualmente non ha una data di uscita ufficiale, e anche se non c'è stato un annuncio di fine riprese, le parole del compositore fanno pensare che il film sia già nella fase di post-produzione. John Williams è già stato annuciato come compositore di Star Wars 9 ed è quindi improbabile che musicherà anche l'imminente spin-off di Han Solo.

Fonte: Movieweb