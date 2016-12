Carrie Fisher riceve gli auguri da Harrison Ford e la famiglia di Star Wars

Di Pietro Ferraro domenica 25 dicembre 2016

Carrie Fisher riceve gli auguri di pronta guarigione da Harrison Ford e la famiglia di Star Wars.

Dopo che un certo numero di attori di Star Wars hanno risposto alla notizia di Carrie Fisher ricoverata in ospedale a seguito di un attacco di cuore, anche il suo amico di lunga data Harrison Ford ha deciso di fare pubblicamente gli auguri all'amata Principessa Leia attravesro The Hollywood Reporter.

Sono scioccato e rattristato nel sentire le notizie sulla mia cara amica. I nostri pensieri sono con Carrie, la sua famiglia e gli amici.

Si è diffusa ieri la notizia he l'icona di Star Wars Carrie Fisher aveva avuto un attacco cardiaco durante un volo dall'Inghilterra a Los Angeles. Secondo quanto riferito il malore è sopraggiunto durante il volo a soli quindici minuti dall'atterraggio. Dopo l'arrivo in aeroporto l'attrice è stata rapidamente prelevata dall'aeroplano e ricoverata in ospedale dove è giunta in condizioni critiche.

Carrie Fisher è attualmente ricoverata in un ospedale di Los Angeles e suo fratello Todd Fisher ha dichiarato alla stampa in tarda serata che la sorella si era stabilizzata ed era stata trasferita in un reparto di terapia intensiva.

Todd Fisher in seguito ha dichiarato alla stampa che la sorella stava ricevendo le migliori cure, ma non ha precisato le sue condizioni. Nel momento in cui scriviamo le condizioni dell'attrice pare siano ancora stabili.

In seguito alla notizia del suo attacco di cuore sono approdati online un numero enorme di tweet da attori e realizzatori di Star Wars e da altri colleghi del mondo dello spettacolo cha hanno tutti inviato i loro auguri a Carrie Fisher.

Carrie Fisher era stata a Londra per una tappa del tour promozionale del suo ultimo libro, l'autobiografia The Princess Diarist, nella quale svelava ufficialmente la breve ma intensa storia d'amore con Harrison Ford, alias Han Solo, risalente al lontano 1976 sul set dello Star Wars originale.

A seguire trovate alcuni dei tweet di auguri inviati a Carrie Fisher da diverse celebrità e dalla famiglia di Star Wars, tra cui il tweet di Mark Hamill.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 dicembre 2016

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 23 dicembre 2016

@carrieffisher The whole world is sending you so much love! Sending you the universes most powerful Force XXXXX❤❤❤ — Gwendoline Christie (@lovegwendoline) 23 dicembre 2016

Sending love and well wishes to 'our Princess' @carrieffisher. The Force is strong with you... #YubNub x pic.twitter.com/TP1Z0msUjO — Warwick Davis (@WarwickADavis) 23 dicembre 2016

The world waits. Sending love and light to @carrieffisher and her family. — E L James (@E_L_James) 23 dicembre 2016

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK 😞 — Anna Akana (@AnnaAkana) 23 dicembre 2016

Be well @carrieffisher. Thoughts, hopes, and the Force are with you. — Merry Whitta 🎄 (@garywhitta) 23 dicembre 2016

I ask everyone to stop for a moment and send special thoughts to @carrieffisher. — William Shatner (@WilliamShatner) 23 dicembre 2016

No. No. No. Praying for #CarrieFisher — Josh Gad (@joshgad) 23 dicembre 2016

I don't pray much anymore but I am praying for you right now, @carrieffisher. Please pull through... https://t.co/Wq6wrlmrnE — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 23 dicembre 2016

@carrieffisher Don't even think about it!! This planet needs you on it! Sending so much love xxx — graham norton (@grahnort) 23 dicembre 2016

Carrie Fisher please b ok!!! — Diane Warren (@Diane_Warren) 23 dicembre 2016