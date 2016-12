Oscar 2017 Miglior Attrice: le previsioni di Indiewire

Di Carla Cigognini lunedì 26 dicembre 2016

Tra le probabili candidate (e vincitrici) l'immancabile Meryl Streep per "Florence"

Il giorno delle nomination agli Oscar 2017 si avvicina (24 gennaio 2017) e il sito Indiewire ha pubblicato la sua previsione.

Emma Stone, dopo aver vinto la coppa Volpi a Venezia 2016 per La La Land, è un'ottima contendente, così come Amy Adams per Arrival e Animali notturni. Non dimentichiamo ovviamente Natalie Portman per Jackie. Vista la sua meravigliosa interpretazione, probabilmente l'Academy nominerà anche Isabelle Huppert per Elle. Queste attrici saranno affiancate da potenziali contendenti, tra cui Meryl Streep (Florence) e Annette Bening (20th Century Women). Ma vediamo nel dettaglio le scelte di Indiewire:

Frontrunners:

- Amy Adams (Arrival)

- Annette Bening (20th Century Women)

- Isabelle Huppert (Elle)

- Natalie Portman (Jackie)

- Emma Stone (La La Land)

Contenders:

- Ruth Negga (Loving)

- Meryl Streep (Florence)

Long Shots:

- Emily Blunt (La ragazza del treno)

- Jessica Chastain (Miss Sloane)

- Taraji P. Henson (Il diritto di contare - Hidden Figures)

Fonte: IndieWire