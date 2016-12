Rogue One: un nuovo libro spiega la connessione di Chirrut Imwe con la "Forza"

Di Pietro Ferraro lunedì 26 dicembre 2016

Un nuovo libro rivela che è la "Forza" a guidare Chirrut Imwe, personaggio non vedente di "Rogue One: A Star Wars Story".

Rogue One: A Star Wars Story ha debuttato nei cinema accolto con favore da fan e critica, segnando un altro successo al box-office per la Disney. Ora un nuovo libro di Star Wars getta nuova luce sul personaggio di Chirrut Imwe interpretato da Donnie Yen.

Rogue One: svelati nuovi dettagli sul castello di Darth Vader Emersi nuovi dettagli sull'oscura dimora di Darth Vader mostrata nello spin-off di Star Wars

Il sito ComicBook.com ha dato uno sguardo al libro Star Wars Rogue One: The Ultimate Visual Guide che rivela che Chirrut Imwe possiede un cristallo Kyber, la stesso materia prima usata per alimentare le spade laser e la potente arma all'interno della Morte Nera. Pablo Hidalgo di LucasFilm rivela in questo libro che il bastone da combattimento di Chirrut non contiene un cristallo Kyber intero, ma piuttosto una scheggia di Kyber.

Progettato come fonte simbolica di illuminazione interna, permette anche a Chirrut di valutare meglio dove colpire con il suo bastone, è come se potesse percepire sia la batteria che l'armonica del cristallo.

Ciascuno di questi cristalli Kyber sono noti per emettere un suono che solo i guerrieri Jedi possono sentire, noto come "Armonica del Cristallo". Anche se il Chirrut Imwe di Donnie Yen non è uno Jedi, la sua cecità ha migliorato gli altri sensi, compreso il suo udito che gli permette di sentire l'armonica del cristallo. Egli ascolta questo suono durante le sue sequenze di combattimento, il che rende le sue capacità ancora più impressionanti di quello che già sono per un non vedente. Il cristallo Kyber nel suo bastone spiega anche come Chirrut, nonostante la sua cecità, potesse percepire il cristallo Kyber sulla collana di Jyn Erso (Felicity Jones), perché poteva sentire la peculiare frequenza sonora emessa dal cristallo.

Rogue One: A Star Wars Story sarà seguito dallo spin-off di Han Solo che uscirà nelle sale il 25 maggio 2018 interpretato da Alden Ehrenreich nei panni del leggendario contrabbandiere e Donald Glover in quelli di Lando Calrissian.

Fonte: Movieweb