Box Office Italia 30 dicembre, Passengers insegue Oceania

Di Federico Boni sabato 31 dicembre 2016

Incassi ridotti per tutti al box office italiano.

Primo di fronte anche alle new entry di giornata. Oceania prosegue la sua corsa al botteghino italiano con altri 628.647 euro incassati in 24 ore, arrivando così ai 6.776.966 euro totali. Battuto Passengers, esordiente a quota 425.576 euro, e i Pooh, con il loro ultimo concerto targato Nexo esordiente con 422.483 euro. Per la prima volta fuori dal podio Rogue One, ieri 4° con 284.657 euro, seguito dai 282.983 euro de Il GGG di Steven Spielberg, uscito in Italia quasi 6 mesi dopo la release americana. Scelta folle.

Sesta posizione con 235.324 euro per Miss Peregrine, seguito dai 214.708 euro di Poveri ma Ricchi, dai 154.445 euro di Lion, dai 122.153 euro di Natale a Londra e dai 111.902 euro di Florence.



Box Office 30 dicembre

OCEANIA (MOANA) € 628.647 - 99.265 spettatori



PASSENGERS € 425.576 - 62.774 spettatori



POOH - L'ULTIMO CONCERTO € 422.483 - 29.256 spettatori



ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 284.657 - 40.133 spettatori



IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE € 282.983 - 44.429 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 235.324 - 36.547 spettatori



POVERI MA RICCHI € 214.708 - 33.615 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 154.445 - 24.580 spettatori



NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA € 122.153 - 19.703 spettatori



FLORENCE € 111.902 - 18.254 spettatori



Sesta piazza con 146.009 euro per Natale a Londra, seguito dai 119.577 euro di Florence, dai 101.368 euro del disastroso Fuga da Reuma Park, dai 59.798 euro di Sully e dai 45.583 euro di Non c'è più Religione. Giornata di novità, quella di oggi, grazie alle uscite de Il GGG - Il Grande Gigante Gentile e diPassengers.



Box Office 29 dicembre

OCEANIA € 712.294 - 112.852 spettatori



ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 385.036 - 54.801 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 300.973 - 47.302 spettatori



POVERI MA RICCHI € 220.044 35.124 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 165.798 - 26.579 spettatori



NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA € 146.009 - 23.490 spettatori



FLORENCE € 119.577 - 19.537 spettatori



FUGA DA REUMA PARK € 101.368 - 15.540 spettatori



SULLY € 59.798 - 8.914 spettatori



NON C'E' PIU' RELIGIONE € 45.583 - 7.415 spettatori



Chiusura di chart con i 163.928 euro di Florence, i 129.252 euro di Fuga da Reuma Park, i 68.991 euro di Sully e i 59.135 euro di Non c'è più religione.



Box Office 28 dicembre

OCEANIA € 887.528 - 147.966 spettatori



ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 496.361 - 77.075 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 368.668 - 62.564 spettatori



POVERI MA RICCHI € 299.912 - 51.983 spettatori



NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA € 196.182 - 34.788 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 186.011 - 32.237 spettatori



FLORENCE € 163.928 - 28.903 spettatori



FUGA DA REUMA PARK € 129.252 - 21.196 spettatori



SULLY € 68.991 - 11.507 spettatori



NON C'E' PIU' RELIGIONE € 59.135 - 10.345 spettatori



Quarta piazza con 330.348 euro per Poveri ma Ricchi, seguito dai 214.580 euro di Natale a Londra, dai 177.503 euro di Lion, dai 155.063 euro di Florence, dai 140.168 euro di Fuga da Reuma Park, dai 74.329 euro di Sully e dai 60.732 euro di Non c'è più religione.



Box Office 27 dicembre

OCEANIA € 830.917 - 133.551 spettatori



ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 528.502 - 76.099 spettatori



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 376.230 - 59.346 spettatori



POVERI MA RICCHI € 330.348 - 52.938 spettatori



NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA € 214.580 - 35.300 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 177.503 - 28.699 spettatori



FLORENCE € 155.063 25.789 spettatori



FUGA DA REUMA PARK € 140.168 - 21.974 spettatori



SULLY € 74.329 - 11.490 spettatori



NON C'E' PIU' RELIGIONE € 60.732 - 9.869 spettatori



Solo sesto Fuga da Reuma Park con 597.476 euro, seguito dai 445.854 euro di Florence, dai 410.375 euro di Lion, dai 257.931 euro di Non c'è più Religione e dai 170.829 euro di Sully. Abbastanza clamoroso il crollo dei cinepanettoni, che in tre non arrivano ai 10 milioni complessivi una volta superato lo scoglio Santo Stefano. Non era mai accaduto prima.



Box Office 26 dicembre

OCEANIA € 1.916.287 - 272.076 spettatori



POVERI MA RICCHI € 1.305.318 - 182.263 spettatori



ROGUE ONE: A STAR WARS STORY € 984.685 - 127.833 spettatori



NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA € 947.731 - 135.435



MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI € 789.888 - 105.840 spettatori



FUGA DA REUMA PARK € 597.476 - 82.584 spettatori



FLORENCE € 445.854 - 64.293 spettatori



LION - LA STRADA VERSO CASA € 410.375 - 56.708 spettatori



NON C'E' PIU' RELIGIONE € 257.931 - 35.012 spettatori



SULLY € 170.829 - 22.475 spettatori



Box Office Italia Oceania fa suo il weekend natalizio - Poveri ma Ricchi primo il 25

Cinepanettone italico sul podio grazie a Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, ieri davanti a tutti con 1.019.210 euro in 24 ore e arrivato ad un totale di 2.5 milioni. Ad inseguire De Sica e la famiglia Tucci Natale a Londra, arrivato ai 2 milioni totali, con Fuga da Reuma Park arrivato ai 1.4 milioni di euro. Incassi limitati per tutti, è evidente, soprattutto se paragonati agli anni d'oro del genere. Lo spacchettamento monster, con pellicole fotocopia dalla scarsa qualità, ha finito per frenare l'intera truppa. A quota 2.5 milioni di euro è arrivato Miss Peregrine di Tim Burton, con Lion esordiente a quota 418.378 euro e Florence debuttante a quota 404.954 euro. Vecchie conoscenze, invece, con Non c’è più religione, arrivato ai 3 milioni di euro, e Sully di Clint Eastwood, più che soddisfatto dei suoi 6 milioni. Chi brinda è anche Paterson di Jim Jarmusch, lanciato in 8 sale da Cinema. Sua la media più alta per copia, pari a 3.375 euro, con 27.000 euro totali incassati.

Weekend di novità anche il prossimo grazie alle uscite di Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, da venerdì al cinema insieme a Passengers, seguiti nella giornata di domenica da Mister Felicità di Alessandro Siani e Masha e Orso - Nuovi Amici.