Box Office Italia, Oceania fa suo il weekend natalizio - Poveri ma Ricchi primo il 25

Di Federico Boni lunedì 26 dicembre 2016

Incassi ridotti per tutti al box office italiano.

E' stato un Natale sfortunato, per gli esercenti italiani, a causa del calendario che ha spalmato 24 e 25 dicembre proprio tra sabato e domenica. A far suo il fine settimana Oceania della Disney, uscito in 644 sale e riuscito ad incassare 1.660.413 euro, con 242.286 spettatori paganti. Battuto l'altro titolo Disney delle Feste, ovvero Rogue One, scivolato in 2° posizione con altri 1.4 milioni di euro in saccoccia. Totale che ha raggiunto i 5 milioni e mezzo. Siamo lontanissimi dal boom di Star Wars VII dello scorso anno.

Cinepanettone italico sul podio grazie a Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, ieri davanti a tutti con 1.019.210 euro in 24 ore e arrivato ad un totale di 2.5 milioni. Ad inseguire De Sica e la famiglia Tucci Natale a Londra, arrivato ai 2 milioni totali, con Fuga da Reuma Park arrivato ai 1.4 milioni di euro. Incassi limitati per tutti, è evidente, soprattutto se paragonati agli anni d'oro del genere. Lo spacchettamento monster, con pellicole fotocopia dalla scarsa qualità, ha finito per frenare l'intera truppa. A quota 2.5 milioni di euro è arrivato Miss Peregrine di Tim Burton, con Lion esordiente a quota 418.378 euro e Florence debuttante a quota 404.954 euro. Vecchie conoscenze, invece, con Non c’è più religione, arrivato ai 3 milioni di euro, e Sully di Clint Eastwood, più che soddisfatto dei suoi 6 milioni. Chi brinda è anche Paterson di Jim Jarmusch, lanciato in 8 sale da Cinema. Sua la media più alta per copia, pari a 3.375 euro, con 27.000 euro totali incassati.

Weekend di novità anche il prossimo grazie alle uscite di Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, da venerdì al cinema insieme a Passengers, seguiti nella giornata di domenica da Mister Felicità di Alessandro Siani e Masha e Orso - Nuovi Amici.