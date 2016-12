Il GGG: la colonna sonora del film di Steven Spielberg

Di Pietro Ferraro venerdì 30 dicembre 2016

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del film di Steven Spielberg.

Debutta oggi 30 dicembre nei cinema italiani Il GGG - Il grande gigante gentile, adattamento live-action diretto da Steven Spielberg dell’indimenticabile classico di Roald Dahl (“Charlie e la fabbrica di cioccolato”, “James e la pesca gigante” e “Matilde”) che racconta la fantastica storia di una ragazzina e del gigante che la introduce alle meraviglie ed ai pericoli del Paese dei Giganti.

“Il GGG” è un libro famosissimo in tutto il mondo, e ad oggi è stato tradotto in

41 lingue. Era anche il racconto preferito da Dahl stesso, tra tutti i suoi libri.

È stato molto coraggioso da parte sua introdurre questo mix tra oscurità e luce, già tipico della firma di Walt Disney in molte delle sue prime opere come “Dumbo”, “Fantasia”, “Biancaneve” e “Cenerentola”. Essere in grado nel contempo di suscitare paura e di riscattare, insegnare una lezione, che non verrà dimenticata, a chiunque, è una cosa fantastica che Dahl è riuscito a fare, ed è una delle cose che mi ha attratto e fatto desiderare di dirigere un film tratto da questo racconto. Steven Spielberg

La colonna sonora del film è stata affidata a John Williams, il leggendario compositore americano vincitore di cinque premi Oscar che con "Il GGG" ha composto la sua 24esima colonna sonora per un film di Spielberg.

TRACK LISTINGS

1. Overture

2. The Witching Hour

3. To Giant Country

4. Dream Country

5. Sophie’s Nightmare

6. Building Trust

7. Fleshlumpeater

8. Dream Jars

9. Frolic

10. Blowing Dreams

11. Snorting and Sniffing

12. Sophie’s Future

13. There Was a Boy

14. The Queen’s Dream

15. The Boy’s Drawings

16. Meeting the Queen

17. Giants Netted

18. Finale

19. Sophie and the BFG