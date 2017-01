Film 2017: tutti i titoli più attesi dell’anno

ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA di Robert Zemeckis. Con Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts. uscita giovedì 12 gennaio 2017 - Universal Pictures

E' la storia dell’ufficiale dei servizi segreti Max Vatan (Pitt), che nel 1942 incontra nel Nord Africa la combattente della Resistenza Francese Marianne Beausejour (Cotillard) in una missione mortale oltre la linee nemiche. Riuniti a Londra, la loro relazione è minacciata dalle estreme pressione della guerra.





SILENCE di Martin Scorsese. Con Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds. Uscita giovedì 12 gennaio 2017 - 01 Distribution

Il film è basato sull’omonimo romanzo dello scrittore Shūsaku Endo. Due missionari gesuiti intraprendono un viaggio ricco di insidie nel Giappone del 17° secolo per ritrovare il proprio mentore e indagare su presunte persecuzioni religiose.





COLLATERAL BEAUTY di David Frankel. Con Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Peña, Helen Mirren. Uscita mercoledì 4 gennaio 2017 - Warner Bros Italia.

A seguito di una tragedia personale, un importante dirigente di New York decide di vivere la sua vita senza più l’entusiasmo di una volta. A quel punto, alcuni suoi amici escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti.





BARRIERE di Denzel Washington. Con Denzel Washington, Viola Davis, Brandon Jyrome Jones, Mykelti Williamson, Russell Hornsby. Uscita giovedì 23 febbraio 2017 - Universal Pictures

Barriere si svolge negli anni '50 e ruota attorno a Troy Maxon, un afroamericano ex star del baseball che ora lavora come spazzino. L'equilibrio costruito dall'uomo all'interno della sua famiglia va in pezzi quando il figlio Cory disubbidisce al padre e si presenta ad un provino per il football che potrebbe portarlo a vincere una borsa di studio per un'università. Troy non vuole che il figlio si avvicini al mondo dello sport temendo che possa essere scartato per il colore della sua pelle com'era successo a lui anni prima.

di Kenneth Lonergan. Con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Gretchen Mol. Uscita giovedì 16 febbraio 2017 - Universal Pictures

Il film racconta la storia dei Chandler, una famiglia della classe operaia del Massachusetts. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) diventa il tutore legale del nipote (Lucas Hedges). Lee è costretto ad affrontare il tragico passato che lo separava da sua moglie Randi (Michelle Williams) e dal paese in cui è nato e cresciuto.





IL CLIENTE di Asghar Farhadi. Con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Farid Sajadi Hosseini, Mina Sadati. Uscita giovedì 5 gennaio 2017 - Lucky Red.

Emad (Shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti) sono una giovane coppia di attori costretta a lasciare la propria casa al centro di Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione. Un amico (Babak Karimi) li aiuta a trovare una nuova sistemazione, senza raccontare nulla della precedente inquilina che sarà invece la causa di un ”incidente” che sconvolgerà la loro vita...





CINQUANTA SFUMATURE DI NERO di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan. Uscita giovedì 9 febbraio 2017 - Universal Pictures.

Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme.





LA LEGGE DELLA NOTTE di Ben Affleck. Con Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Zoe Saldana. uscita giovedì 23 febbraio 2017 - Warner Bros. Italia.

Il film è ambientato nei ruggenti anni ’20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d’alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l’opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.





TRAINSPOTTING 2 di Danny Boyle. Con Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Robert Carlyle, Simon Weir, Karl Argue, Paul Ellard, Kelly MacDonald. Uscita giovedì 2 marzo 2017 - Warner Bros Italia.

Prima c'è stata l'occasione...poi c'è stato un tradimento. Venti anni sono trascorsi. Molto è cambiato, ma alcune cose sono rimaste le stesse. Mark Renton (Ewan McGregor) torna all'unico posto che può sempre chiamare casa. Ad attenderlo ci sono Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) e Begbie (Robert Carlyle). Altri vecchi amici sono in attesa: dolore, perdita, gioia, vendetta, odio, amicizia, amore, desiderio, paura, rimpianto, eroina, autodistruzione e il pericolo mortale, sono tutti in fila per dargli il benvenuto, pronti ad unirsi alla danza.





MOONLIGHT di Barry Jenkins. Con Ashton Sanders, Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe, Andre Holland. Uscita giovedì 2 marzo 2017 - Lucky Red

LA LUCE SUGLI OCEANI di Derek Cianfrance. Con Alicia Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz, Caren Pistorius, Emily Barclay. Uscita mercoledì 8 marzo 2017. Eagle Pictures

Tom e Isabel Sherbourne (Michael Fassbender e Alicia Vokander) sono una coppia innamorata che si trova ad affrontare la triste realtà di non poter avere figli. Quando una barca approda sulla spiaggia dell'isola in cui vivono, a bordo insieme ad un cadavere trovano anche un neonato ancora in vita. Così gli Sherbourne affrontano il dilemma morale di poter vedere finalmente realizzato il loro desiderio oppure fare la cosa giusta portando il bambino alle autorità. Contro le perplessità di Tom, alla fine decidono di tenere il bambino e allevarlo come se fosse loro, una scelta che tornerà a perseguitarli anni più tardi, quando vedranno in prima persona la devastazione che la loro decisione ha causato.





NEBBIA IN AGOSTO di Kai Wessel. Con Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Thomas Schubert, Fritzi Haberlandt, Henriette Confurius. Uscita giovedì 12 gennaio 2017 - Good Films

Germania del Sud, inizio anni ‘40. Ernst è un ragazzino orfano di madre, molto intelligente ma disadattato. Le case e i riformatori nei quali ha vissuto l’hanno giudicato "ineducabile”, ed è stato confinato in un’unità psichiatrica a causa della sua natura ribelle. Qui però si accorge che alcuni internati vengono uccisi sotto la supervisione del dottor Veithausen. Ernst decide quindi di opporre resistenza, aiutando gli altri pazienti, e pianificando una fuga insieme a Nandl, il suo primo amore. Ma Ernst è in realtà in grave pericolo, perché è la dirigenza stessa della clinica a decidere se i bambini debbano vivere o morire….





THE CIRCLE di James Ponsoldt. Con Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega, Karen Gillan, Poorna Jagannathan, Bill Paxton, Ellen Wong, Patton Oswalt. Uscita giovedì 27 aprile 2017 - Good Films

Emma Watson è una giovane donna che entra a far parte di una società di social media gestita da una figura carismatica (Tom Hanks), che incoraggia i suoi dipendenti a vivere la loro vita con la massima trasparenza. Mentre sale attraverso i ranghi della più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) è incoraggiata dal fondatore dell'azienda Eamon Bailey (Tom Hanks) a vivere la sua vita con la massima trasparenza. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti stanno guardando.





GIFTED di Marc Webb. Con Chris Evans, Jenny Slate, Octavia Spencer, Mckenna Grace, Julie Ann Emery, Lindsay Duncan, Keir O'Donnell, Glenn Plummer. Uscita giovedì 18 maggio 2017 - 20th Century Fox

Frank Adler (Chris Evans) è un uomo single che alleva una bambina prodigio, la sua giovane nipote di sette anni Mary (Mckenna Grace), in una città costiera della Florida. I piani di Frank per una vita scolastica normale per Mary saltano quando la madre di Frank, Evelyn (Lindsay Duncan), viene a conoscenza delle abilità matematiche strabilianti della bambina, con i piani per la sua nipotina che minacciano di separare Frank e Mary.





Avventura





KONG: SKULL ISLAND di Jordan Vogt-Roberts. Con Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Corey Hawkins, Toby Kebbell, John C. Reilly, Thomas Mann. Uscita giovedì 9 marzo 2017 - Warner Bros Italia

Un gruppo eterogeneo di esploratori si avventura nelle profondità di un'isola sperduta del Pacifico – tanto affascinante quanto infida - inconsapevoli che stanno attraversando il regno del mitico gorilla Kong.





KING ARTHUR Guy Ritchie. Con Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen, Djimon Hounsou, Astrid Berges-Frisbey. Uscita giovedì 23 marzo 2017 - Warner Bros Italia

Il giovane Arthur vive nei vicoli di Londonium con la sua gang, all'oscuro della vita a cui è destinato fino a quando si impadronisce della spada di Excalibur ed insieme a lei del suo futuro. Sfidato dal potere di Excalibur, Arthur deve compiere scelte difficili. Coinvolto nella resistenza e affascianto da una misteriosa donna, deve imparare a gestire la spada, affrontare i propri demoni e unire il popolo contro il tiranno Vortigern, che si è impadronito della sua corona ed ha assassinato i suoi genitori.





PIRATI DEI CARAIBI: LA VENDETTA DI SALAZAR di Joachim Rønning, Espen Sandberg. Con Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Brenton Thwaites, Jack Davenport, Mackenzie Crook, Lee Arenberg. Uscita mercoledì 24 maggio 2017 - Walt Disney

Spinto in un'avventura tutta nuova, uno sfortunato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della sfortuna che soffiano ancora più impetuosi quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo antico nemico, il terrificante Capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare… compreso lui. L'unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari. Il film approderà nei cinema italiani nel 2017.





Commedia





QUA LA ZAMPA! di Lasse Hallström. Con Britt Robertson, Josh Gad, Dennis Quaid, Peggy Lipton, Juliet Rylance, Pooch Hall, Logan Miller, Luke Kirby. Uscita giovedì 19 gennaio 2017 - Eagle Pictures.

Dal regista di Hachiko, una nuova emozionante storia con un protagonista…a quattro zampe. Il narratore della storia è Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente che tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell’amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani.





PROPRIO LUI di John Hamburg. Con James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch, Megan Mullally, Keegan Michael Key. Uscita giovedì 26 gennaio 2017 - 20th Century Fox

La storia esilarante su un padre del Midwest che per Natale porta la famiglia a visitare una delle figlie che frequenta Stanford. L'uomo finirà per entrare in competizione con il fidanzato di sua figlia, un giovane miliardario di Internet molto bello, ricchissimo ma socialmente inacettabile!





LE SPIE DELLA PORTA ACCANTO di Greg Mottola. Con Isla Fisher, Gal Gadot, Jon Hamm, Zach Galifianakis, Patton Oswalt. Uscita mercoledì 8 febbraio 2017. 20th Century Fox

Una tranquilla coppia (Zach Galifianakis, Isla Fisher) scoprirà molto presto che i Jones (Jon Hamm, Gal Gadot) - i loro incredibili, bellissimi e super sofisticati nuovi vicini - non sono come tutti gli altri. Mr. e Mrs "Jones" sono degli agenti Segreti!





ABSOLUTELY FABULOUS di Mandie Fletcher. Con Joanna Lumley, Jennifer Saunders, Kim Kardashian, Dawn French, Chris Colfer. Uscita giovedì 16 febbraio 2017 - 20th Century Fox

Edina e Patsy trasudano sfarzo e glamour e vivono la vita di agi a cui sono abituate a base di shopping, alcol e locali notturni più alla moda di Londra. Le due vengono accusate di un grave incidente avvenuto durante un modaiolo party di lancio e si ritrovano coinvolte in una tempesta mediatica e perseguitate dai paparazzi. Fuggendo senza un soldo nel parco giochi per super-ricchi, la Costa Azzurra, elaborano un piano per rendere la loro fuga permanente e vivere alla grande per sempre.





RADIN - L'AVARO di Fred Cavayé. Con Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Favre. Uscita giovedì 16 marzo 2017 - Bim Distribuzione

François Gautier, talentuoso violinista, ha un enorme difetto: è avaro come pochi. Il suo unico amico è un banchiere ma tutto nella sua vita è destinato a cambiare quando irrompono la sedicenne Laura, figlia che non sapeva di avere, e la bella Valérie, di cui si innamora. Per lui sarà l'inizio di parecchi problemi.





L'ECCEZIONE ALLA REGOLA di Warren Beatty. Con Haley Bennett, Lily Collins, Matthew Broderick, Alden Ehrenreich, Taissa Farmiga. Uscita giovedì 20 aprile 2017 - 20th Century Fox

Una giovane aspirante attrice (Lily Collins) e il suo giovane e ambizioso autista (Alden Ehrenreich) si confrontanto con le assurde eccentricità del miliardario selvaggiamente imprevedibile (Warren Beatty) per cui lavorano. Siamo ad Hollywood nel 1958. La reginetta di bellezza di una piccola città e devota vergine battista Marla Mabrey (Collins), sotto contratto con il famigerato Howard Hughes (Beatty), arriva a Los Angeles. In aeroporto incontra il suo autista Frank Forbes (Ehrenreich), che si è impegnato a sposare la sua fidanzata dai tempi delle scuole medie ed è un metodista profondamente religioso. La loro immediata attrazione non solo metterà le loro convinzioni religiose alla prova, ma sfiderà anche la regola numero uno di Hughes: a nessun dipendente è consentito di avere qualsiasi rapporto di sorta con un'attrice sotto contratto. Il comportamento di Hughes influenzerà Marla e Frank in modi molto diversi e inaspettati e quando i due si troveranno coinvolti più in profondità nel suo mondo bizzarro, i loro valori saranno sfidati e le loro vite inevitabilmente cambiate.





INSOSPETTABILI SOSPETTI di Zach Braff. Con Alan Arkin, Morgan Freeman, Michael Caine, Matt Dillon, Ann-Margret. Uscita giovedì 27 aprile 2017 - Warner Bros Italia

Tre amici di vecchia data - Willie, Joe ed Al - che decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un’assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.





FIST FIGHT di Richie Keen. Con Christina Hendricks, Joanna Garcia-Swisher, Ice Cube, Charlie Day, Dean Norris, Jillian Bell, Dennis Haysbert, Tracy Morgan. Uscita giovedì 15 giugno 2017 - Warner Bros Italia.

L'ultimo giorno dell'anno, il mite insegnante di liceo Andy Campbell (Charlie Day) sta cercando di fare il suo lavoro mentre è bersagliato da scherzi pesanti, ma pesanti tagli di bilancio da parte dell'amministrazione mettono il suo lavoro a rischio. Le cose vanno di male in peggio quando Andy si scontra accidentalmente con il suo collega molto più duro e profondamente temuto, Ron Strickland (Ice Cube), che sfida Campbell ad una scazzotata vecchio stile da tenersi dopo la scuola. La notizia della sfida si diffonde a macchia d'olio e finisce per diventare la cosa di cui scuola, e Campbell, avevano bisogno.





WILSON di Craig Johnson. Con Woody Harrelson, Laura Dern, Judy Greer, Cheryl Hines, Isabelle Amara, Shaun Brown, David Warshofsky, Tom Proctor. Uscita giovedì 27 aprile 2017 - 20th Century Fox.

Wilson (Woody Harrelson), un solitario, nevrotico e spassosamente onesto misantropo di mezza età, si riunisce con la sua ex moglie (Laura Dern) e ottiene un assaggio di felicità quando scopre di avere una figlia adolescente (Isabella Amara) che non ha mai incontrato. Nel suo modo sboccato e un po' contorto l'uomo si propone di creare un legame con la ragazza.





SNATCHED di Jonathan Levine. Con Amy Schumer, Ike Barinholtz, Goldie Hawn, Christopher Meloni, Randall Park, Óscar Jaenada, Tom Bateman, Wanda Sykes. Uscita giovedì 1 giugno 2017 - 20th Century Fox.

La storia è incentrata sul personaggio di Amy Schumer che litiga con il suo ragazzo (Randall Park) poco prima di partire per un viaggio in Sudamerica. Sconsolata fa visita a sua madre (Goldie Hawn) e decide di portare lei in viaggio. Le due però verranno rapite e dovranno trovare un modo per uscire vive dalla giungla in cui sono state portate.





BARBIE Con Amy Schumer. Uscita giovedì 11 maggio 2017 - Warner Bros Italia.

La storia è ambientata in una terra perfetta di Barbie in cui una donna comincia a sentirsi inadeguata a tutta quella apparente perfezione e sarà espulsa da questo luogo "ideale" per un viaggio nel mondo reale, dove scoprirà che essere unica è un punto di forza.





Fantastico





THE GREAT WALL di Zhang Yimou. Con Matt Damon, Tian Jing, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau. Uscita giovedì 23 febbraio 2017 - Universal Pictures.

Il film porta su schermo un'epica battaglia per la sopravvivenza. Quando un guerriero mercenario (Damon) è imprigionato all'interno della Grande Muraglia, scopre il mistero dietro una delle più grandi meraviglie del nostro mondo. Mentre ondate di bestiali e mostruosi predatori assediano la massiccia struttura, la sua ricerca di fortuna si trasformerà in un viaggio verso l'eroismo quando si unirà ad un enorme esercito di guerrieri d'elite per affrontare quest'orda inimmaginabile e apparentemente inarrestabile.





LA BELLA E LA BESTIA di Bill Condon. Con Emma Watson, Emma Thompson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad. Uscita giovedì 16 marzo 2017 - Walt Disney.

La Bella e la Bestia è il fantastico viaggio di Belle, una brillante, bella e indipendente giovane donna che viene fatta prigioniera da una bestia nel suo castello. Nonostante i suoi timori, la ragazza fa amicizia con il personale incantato del castello e impara a guardare al di là dell'orrendo aspetto esterno della Bestia orrenda per scoprire il cuore gentile e l'anima del vero principe che si cela all'interno.





FALLEN di Scott Hicks. Con Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson, Lola Kirke. uscita giovedì 26 gennaio 2017 - M2 Pictures

Lucinda “Luce” Price è una diciassettenne molto determinata che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Bene e Male per difendere il suo vero amore.





MONSTER TRUCKS di Chris Wedge. Con Jane Levy, Lucas Till, Holt McCallany, Amy Ryan, Rob Lowe. Uscita giovedì 4 maggio 2017 - Universal Pictures

Smanioso di lasciarsi alle spalle in un modo o nell'altro la sua vita e la sua città natale, Tripp (Lucas Till), uno studente di liceo, costruisce un gigantesco macchinone (o Monster Truck) con resti e rottami di vecchie auto. Quando l'esplosione di un impianto petrolifero della zona porta alla luce una strana creatura sotterranea che ama la velocità, Tripp ha forse trovato un nuovo improbabile amico, e pure un modo per andarsene.





LA TORRE NERA di Nikolaj Arcel. Con Idris Elba, Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Claudia Kim, Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Nicholas Hamilton, Alex McGregor. Uscita giovedì 10 agosto 2017 - Warner Bros Italia.

L'adattamento La torre nera porterà sul grande schermo la saga di sette romanzi di Stephen King che segue Roland di Gilead alias il "Pistolero", che parte per un viaggio alla ricerca della Torre nera che si racconta sia un portale per altri mondi. Roland sarà inseguito da Walter Padick alias l'Uomo in Nero descritto come un "ingannatore senza età e stregone", anch'egli in cerca della Torre Nera per governare su tutti i suoi regni.





JUMANJI di Jake Kasdan. Con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, Karen Gillan, Rhys Darby, Madison Iseman, Alex Wolff. Uscita giovedì 27 luglio 2017 - Warner Bros Italia.

LA MUMMIA di Alex Kurtzman. Con Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Marwan Kenzari, Courtney B. Vance, Javier Botet. Uscita giovedì 8 giugno 2017 - Universal Pictures.

Creduta sepolta in una cripta in profondità sotto un deserto che non perdona, un'antica regina (Sofia Boutella) il cui destino le è stato ingiustamente strappato via, si risveglia nei giorni nostri portando con se una malvagità cresciuta con lei nel corso dei millenni e terrori che sfidano la comprensione umana.





FULLMETAL ALCHEMIST di Fumihiko Sori. Con Kanata Hongô, Tsubasa Honda, Ryôsuke Yamada, Dean Fujioka, Yo Oizumi, Yasuko Matsuyuki, Shinji Uchiyama, Ryûta Satô.

Fullmetal Alchemist segue due fratelli, Edward e Alphonse, che vivono in un universo immaginario in cui l'alchimia è una delle tecniche scientifiche più avanzate ed un'abilità molto ambita. I due sono in missione alla ricerca della Pietra filosofale, un oggetto alchemico che permetterà loro di riavere i loro corpi intatti. Edward ha perso una gamba mentre Alphonse l'intero corpo, rimpiazzati con parti meccaniche, a seguito di un fallito tentativo di riportare in vita la madre defunta usando alchimia proibita.





Film con supereroi





JUSTICE LEAGUE di Zack Snyder. Con Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Amber Heard, Jason Momoa - Warner Bros. Italia.

Alimentato dalla sua fede restaurata nell'umanità e ispirato dall'atto altruistico di Superman, Bruce Wayne chiede l'aiuto della suo nuova alleata Diana Prince per affrontare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavorano velocemente per trovare e reclutare una squadra di metaumani onde resistere contro questa minaccia di recente risvegliatasi. Ma nonostante la formazione di questo team senza precedenti di eroi, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.





WONDER WOMAN di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright e David Thewlis. Uscita giovedì 1 giugno 2017 - Warner Bros Italia

Prima ancora d'essere Wonder Woman, lei era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un'isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L'arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino.





LOGAN / WOLVERINE 3 di James Mangold. Con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Eriq La Salle, Elizabeth Rodriguez, Doris Morgado, Stephen Merchant. Uscita giovedì 2 marzo 2017 - 20th Century Fox.

Terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men, basato su "Vecchio Logan", la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.





SPIDER-MAN: HOMECOMING di Jon Watts. Con Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya Coleman, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Tony Revolori, Martin Starr, Jon Favreau. Uscita giovedì 6 luglio 2017 - Warner Bros Italia.

Il giovane Tom Holland/Spider-man, reduce dal debutto in "Captain America: Civil War", esplora la sua nuova identità di supereroe in Spider-Man: Homecoming ritrovandosi a dover gestire il dilemma: fare i compiti per il giorno dopo o salvare il mondo.





THOR: RAGNAROK di Taika Waititi. Con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Jamie Alexander, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Anthony Hopkins. Uscita mercoledì 25 ottobre 2017 - Walt Disney

POWER RANGERS di Dean Israelite. Con Elizabeth Banks, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G., Dacre Montgomery, Ludi Lin, David Denman, Anjali Jay. Uscita giovedì 30 marzo 2017 - 01 Distribution.

Il film segue cinque ragazzi ordinari delle scuole superiori che si troveranno a diventare qualcosa di straordinario. Questo gruppo di estranei scopriranno che la loro piccola città di Angel Grove, come il resto del mondo, è sul punto di essere cancellati da una minaccia aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi scoprono rapidamente di essere gli unici che possono salvare il pianeta, ma per farlo dovranno superare i loro problemi quotidiani e fare squadra come Power Rangers prima che sia troppo tardi.





GUARDIANI DELLA GALASSIA 2 di James Gunn. Con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Glenn Close, Benicio Del Toro, Karen Gillan. Uscita martedì 25 aprile 2017 - Walt Disney.

Horror





INCARNATE di Brad Peyton. Con Carice van Houten, Aaron Eckhart, Mark Steger, David Mazouz, Catalina Sandino Moreno. Uscita giovedì 2 febbraio 2017 - Lucky Red

Seth Ember (Aaron Eckhart) è uno scienziato dotato della rara capacità di esorcizzare le menti delle persone possedute. Quando gli viene affidato il caso di un adolescente particolarmente tormentato, rimane sconvolto nello scoprire che dentro di lui si annida lo stesso spirito maligno responsabile della morte dei suoi affetti più cari: sua moglie e suo figlio. Il Dr. Ember farà di tutto per salvare la vita del giovane ragazzo e distruggere il demone prima che il mondo interno venga messo in pericolo dalla sua ferocia. Riuscirci significherebbe inoltre redimersi e riniziare finalmente a vivere.





RINGS di F. Javier Gutierrez. Con Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Laura Wiggins, Surely Alvelo, Zach Roerig. Uscita giovedì 2 febbraio 2017 - Universal Pictures

Samara è tornata ed è alla ricerca di sangue in un nuovo capitolo della fortunata serie horror di THE RING. Una giovane donna comincia a preoccuparsi per il suo ragazzo quando lo vede interessarsi ad un’oscura credenza intorno ad una misteriosa videocassetta che si dice uccida dopo sette giorni chi la guarda. Si sacrifica per salvare il suo ragazzo e nel farlo scopre qualcosa di orribile: c’è un “film dentro il film” che nessuno ha mai visto prima...





IT - Il FILM di Andres Muschietti. Con Bill Skarsgård, Owen Teague, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Jack Grazer, Chosen Jacobs. Uscita giovedì 21 settembre 2017 - Warner Bros Italia.

ANNABELLE 2 di David F. Sandberg. Con Alicia Vela-Bailey, Miranda Otto, Stephanie Sigman, Anthony LaPaglia, Talitha Bateman, Lotta Losten, Lulu Wilson, Adam Bartley. Uscita giovedì 18 maggio 2017 - Warner Bros Italia.

Diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, un fabbricante di bambole e la moglie accolgono nella loro casa una suora e diverse ragazze costrette a lasciare un orfanotrofio che ha chiuso i battenti. Le nuove arrivate in casa della coppia di coniugi diventeranno presto l'obiettivo di Annabelle, la creazione posseduta del fabbricante di bambole.





AMITYVILLE: THE AWAKENING di Franck Khalfoun. Con Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Cameron Monaghan, Taylor Spreitler, Thomas Mann. Uscita 15 giugno 2017

Amityville: The Awakening è un revival del popolare franchise horror che pone un tocco di modernità sul film horror classico. Nel film Belle (Bella Thorne) e la sua famiglia traslocano in una nuova casa, ma quando strani fenomeni iniziano a verificarsi, Belle comincia a sospettare la madre le stia nascondendo qualcosa e si rende conto ben presto che si è appena trasferita nella famigerata casa di Amityville.





INSIDIOUS 4 di Adam Robitel. Con Lin Shaye. Uscita giovedì 9 novembre 2017 - Warner Bros Italia.

Biografico





THE FOUNDER di John Lee Hancock. Con Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Laura Dern, Linda Cardellini. Uscita giovedì 12 gennaio 2017 - Videa CDE.

"The Founder" è un dramma che racconta la vera storia di come Ray Kroc (Michael Keaton), un venditore di frullatori dell'Illinois, ha incontrato negli anni '50 nella California del sud i fratelli Mac e Dick McDonald che avevano in ballo una catena di ristoranti specializzati in hamburger. Kroc colpito dal sistema veloce dei fratelli nel vendere il cibo e visto il potenziale per un franchise è riuscito con qualche manovra a guadagnare una posizione tale da essere in grado di togliere la società dal controllo dei due fratelli e crearci un impero da miliardi di dollari.





JACKIE di Pablo Larrain. Con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt. Uscita martedì 14 febbraio 2017 - Lucky Red.

Il film è un ritratto intimo di uno dei momenti più importanti e tragici della storia americana, visti attraverso gli occhi dell'iconica First Lady Jacqueline Bouvier Kennedy (Natalie Portman). JACKIE ci pone nel suo mondo durante i giorni immediatamente successivi all'assassinio del marito. Nota per la sua straordinaria dignità e compostezza, qui si vede un ritratto psicologico della First Lady mentre lotta per mantenere l'eredità di suo marito e il mondo di "Camelot", che hanno creato e amato così bene.





IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi. Con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge. Uscita giovedì 16 marzo 2017 - 20th Century Fox.

E' l’incredibile storia vera e mai raccontata di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), tre brillanti donne afroamericane che, alla NASA lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere, superando ogni forma di barriera, sono state un modello d’ispirazione per generazioni.





THE ZOOKEEPER'S WIFE di Niki Caro. Con Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Iddo Goldberg, Michael McElhatton, Anna Rust, Goran Kostic, Shira Haas. Uscita giovedì 6 aprile 2017 - M2 Pictures.

The Zookeeper's Wife / Gli ebrei dello zoo di Varsavia è la storia vera di una madre e moglie diventata un'eroina per centinaia di persone durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1939 in Polonia, Antonina Żabińska (Jessica Chastain) e suo marito, il Dr. Jan Zabinski ( Johan Heldenbergh), gestiscono uno zoo in quel di Varsavia, un'attività fiorente grazie all'accorta amministrazione e alla cura della donna. Quando il loro paese è invaso dai nazisti, Jan e Antonina si trovano costretti a dover sottostare al nuovo capo zoologo nominato dal Reich, Lutz Heck (Daniel Brühl). Per reagire alle loro condizioni, Antonina e Jan iniziano di nascosto a lavorare con la Resistenza organizzando piani d'azione per salvare vite in quello che è diventato il ghetto di Varsavia. Questo significherà per Antonina mettere in grande pericolo la vita dei suoi stessi figli.





A UNITED KINGDOM - L'AMORE CHE HA CAMBIATO LA STORIA di Amma Asante. Con David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, Jack Davenport, Laura Carmichael. Uscita giovedì 2 febbraio 2017 - Videa CDE

La storia vera di un amore che è riuscito a sconfiggere le divisioni razziali e cambiare per sempre il destino di due nazioni. Epico e commovente, A United Kingdom è un film dove la realtà supera la finzione: è l’amore travolgente, ai tempi dell’apartheid, tra l’erede al trono del Botswana Seretse Khama.





BLEED - PIU' FORTE DEL DESTINO di Ben Younger. Con Miles Teller, Katey Sagal, Aaron Eckhart, Ciarán Hinds, Ted Levine. Uscita giovedì 11 maggio 2017 - Notorious Pictures

"Bleed for this" è la vera storia incredibile di una delle rimonte più ispiratrici e improbabili nella storia dello sport. Miles Teller (Whiplash, Divergent) interpreta Vinny "The Devil Pazmanian" Pazienza, un pugile di Providence, che ha raggiunto la notorietà dopo aver vinto 2 volte il titolo mondiale. Dopo un incidente d'auto quasi mortale che lascia Vinny con una lesione alla spina dorsale, i medici gli dicono che non potrà più camminare. Con l'aiuto del celebre allenatore Kevin Rooney (Aaron Eckhart) Vinny diventa una leggenda quando, non solo cammina di nuovo, ma miracolosamente torna sul ring per recuperare la sua cintura a solo un anno dall'incidente.





Fantascienza





STAR WARS: EPISODIO VIII di Rian Johnson. Con Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Gwendoline Christie. Uscita americana 15 dicembre 2017 - Walt Disney

ARRIVAL Un film di Denis Villeneuve. Con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma. Uscita giovedì 19 gennaio 2017 - Warner Bros Italia

Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta, per le susseguenti investigazioni viene formata una squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks (Amy Adams). Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una Guerra globale, Banks e il suo gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte – e per trovarle, farà una scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza umana.





ALIEN: COVENANT di Ridley Scott. Con Katherine Waterston, Noomi Rapace, Michael Fassbender, James Franco, Guy Pearce, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir. Uscita giovedì 11 maggio 2017 - 20th Century Fox.

Diretta verso un remoto pianeta sul lato più lontano della galassia, l'equipaggio della nave coloniale Covenant scopre quello che pensano sia un paradiso inesplorato, ma in realtà è un mondo oscuro e pericoloso, il cui unico abitante è il "sintetico" David (Michael Fassbender), superstite della spedizione Prometheus.





TRANSFORMERS 5 - L'ULTIMO CAVALIERE Un film di Michael Bay. Con Mark Wahlberg, Laura Haddock, Isabela Moner, Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Jean Dujardin, Tyrese Gibson, Peter Cullen. Uscita giovedì 22 giugno 2017 - Universal Pictures.

WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE di Matt Reeves. Con Gabriel Chavarria, Woody Harrelson, Andy Serkis, Steve Zahn, Judy Greer, Sara Canning, Max Lloyd-Jones, Terry Notary. Uscita giovedì 13 luglio 2017. Distribuzione 20th Century Fox.

Cesare e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Con l'inasprirsi del conflitto e dopo aver subito grosse perdite, Cesare comprende che la guerra è inevitabile e comincia a fare i conti con i suoi istinti più oscuri meditando una sanguinosa vendetta.





GHOST IN THE SHELL di Rupert Sanders. Con Scarlett Johansson, Michael Pitt, Michael Wincott, Juliette Binoche, Pilou Asbæk, Kitano Takeshi, Chin Han, Christopher Obi. Uscita giovedì 30 marzo 2017 - Universal Pictures.

Basato sul franchise di fantascienza di fama internazionale, “GHOST IN THE SHELL” segue la saga di Major, un singolare ibrido umano-cyborg delle operazioni speciali a capo della task force d’elite Section 9. Dedicato a contrastare i più pericolosi criminali ed estremisti, Section 9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è eliminare gli sviluppi di cyber-tecnologia della Hanka Robotic.





VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI Un film di Luc Besson. Con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Kris Wu, Herbie Hancock - 01 Distribution.

Nell’anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.





BLADE RUNNER 2049 Un film di Denis Villeneuve. Con Jared Leto, Ana de Armas, Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Mackenzie Davis, Dave Bautista, Barkhad Abdi. Uscita giovedì 5 ottobre 2017 - Warner Bros Italia

Trent'anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, l'Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.





LIFE - NON OLTREPASSARE IL LIMITE Un film di Daniel Espinosa. Con Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Alexandre Nguyen, Olga Dihovichnaya. Uscita giovedì 25 maggio 2017 - Warner Bros Italia

Il film racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.





Documentario





LA MARCIA DEI PINGUINI - IL RICHIAMO Un film di Luc Jacquet con la voce narrante di Pif. Uscita giovedì 23 febbraio 2017 - Notorious Pictures.

Il regista ci condurrà nelle profondità del mare e in luoghi inaccessibili all’uomo, per mostrarci la battaglia dei pinguini affinché si rinnovi il miracolo della vita. Protagonista un giovane pinguino che intraprende il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione sconosciuta, guidato solo dall’ istinto. Attraverso gli occhi e i ricordi di un pinguino anziano, anche noi potremo osservare da vicino questo momento decisivo della vita del cucciolo. Seguiremo il nostro pinguino in tutto il suo straordinario viaggio e le grandi sfide che lo aspettano a ogni passo.





Musical





LA LA LAND Un film di Damien Chazelle. Con Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko. Uscita giovedì 26 gennaio 2017 - 01 Distribution

Il film racconta un’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna. Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling) è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar.





Thriller





SPLIT di M. Night Shyamalan. Con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson, Brad William Henke, Kim Director, Lyne Renee. Uscita giovedì 26 gennaio 2017 - Universal Pictures.

Anche se Kevin (James McAvoy) ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher (Betty Buckley), ne rimane ancora una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre. Dopo aver rapito tre ragazze adolescenti guidate da Casey (Anya Taylor-Joy), ragazza molto attenta ed ostinata, nasce una guerra per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra tutte le personalità che convivono in lui – che intorno a lui, mentre le barriere delle le sue varie personalità cominciano ad andare in frantumi.





LA CURA DAL BENESSERE di Gore Verbinski. Con Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs, Celia Imrie, Lisa Banes, Adrian Schiller, Susanne Wuest, Carl Lumbly. Uscita giovedì 23 marzo 2017 - 20th Century Fox.

Un ambizioso giovane è stato mandato ad incontrare il CEO della sua azienda in un idilliaco ma altrettanto misterioso "centro benessere" situato in una località remota sulle alpi Svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti.





THE COLDEST CITY di David Leitch. Con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones. Uscita giovedì 14 settembre 2017 - Universal Pictures

Thriller tratto dalla graphic novel The Coldest City di Antony Johnston. Charlize Theron è Lorraine Broughton, un agente segreto spedita a Berlino a seguito dell'assassinio di un agente dell'MI6, avvenuto poco prima della caduta del Muro.





AMERICAN MADE di Doug Liman. Con Tom Cruise, Sarah Wright Olsen, Jayma Mays, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons. Uscita giovedì 28 settembre 2017 - Universal Pictures

La pellicola racconta l'incredibile storia di Seal, pilota TWA accusato di riciclaggio di denaro sporco e di traffico di droga con il pericoloso cartello di Medellin. In seguito si accordò con il governo americano diventando informatore per la DEA e per la CIA e finì per testimoniare contro il governo sandinista in Nicaragua e contro il cartello di Medellín, facendo condannare molti narcotrafficanti colombiani.





Azione





ASSASSIN'S CREED di Justin Kurzel. Con Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling. Uscita mercoledì 4 gennaio 2017 - 20th Century Fox.

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure di Aguillar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.





UNDERWORLD - BLOOD WARS di Anna Foerster. Con Theo James, Kate Beckinsale, Bradley James, Lara Pulver, Daisy Head, Clementine Nicholson, Tobias Menzies, Charles Dance. Uscita giovedì 30 marzo 2017 - Warner Bros Italia.

Kate Beckinsale veste ancora una volta i panni della spietata vampira Selene, eroina della saga che racconta l'eterna lotta tra vampiri e licantropi. In questo capitolo una nuova generazione è pronta allo scontro.





RESIDENT EVIL 6: THE FINAL CHAPTER di Paul W.S. Anderson. Con Milla Jovovich, Ali Larter, Ruby Rose, Iain Glen, William Levy. Uscita giovedì 16 febbraio 2017 - Warner Bros Italia

Il film prende il via subito dopo gli eventi di Resident Evil: Retribution, l'umanità è allo stremo assediata a Washington. l'ultimo rifugio dei superstiti contro le orde di zombie. Alice deve tornare al punto in cui l'incubo è iniziato, Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta raccogliendo le proprie forze per un attacco finale contro gli ultimi sopravvissuti all'apocalisse. In una corsa contro il tempo Alice unirà le forze con vecchi amici e un improbabile alleato, in una battaglia piena di azione con orde di non morti e nuovi mostri mutanti.





SLEEPLESS - IL GIUSTIZIERE di Baran Bo Odar. Con Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour, T.I., Gabrielle Union, Scoot McNairy, Sala Baker. Uscita giovedì 26 gennaio 2017 - Notorious Pictures.

Vincent Downs (Jamie Foxx), tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l'ira di due boss criminali. Uno di questi, Stan Rubino (Dermot Mulroney), fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent (Octavius J. Johnson), promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent inizierà così una corsa contro il tempo per salvarlo.





FAST & FURIOUS 8 di F. Gary Gray. Con Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Scott Eastwood, Lucas Black, Helen Mirren, Vin Diesel, Jordana Brewster. Uscita giovedì 13 aprile 2017 - Universal Pictures.

Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati—ed il resto del gruppo è stato esonerato—il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa (la premio Oscar® Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.





XXX: IL RITORNO DI XANDER CAGE di D.J. Caruso. Con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Donnie Yen, Toni Collette, Rory McCann, Deepika Padukone. Uscita giovedì 19 gennaio 2017 - Universal Pictures.

Il terzo esplosivo capitolo del franchise blockbuster che ha ridefinito il thriller di spionaggio ritrova l'atleta estremo divenuto spia del governo Xander Cage (Vin Diesel) che esce da un esilio autoimposto ed entra in rotta di collisione con il mortale guerriero alfa Xiang e la sua squadra, in una gara per il recupero una misteriosa arma apparentemente inarrestabile conosciuta come "Il vaso di Pandora". Reclutando un nuovissimo gruppo di compagni in cerca di emozioni forti, Xander si ritrova invischiato in un complotto mortale che tocca i vertici dei governi mondiali.





JOHN WICK 2 di David Leitch, Chad Stahelski. Con Keanu Reeves, Bridget Moynahan, Ruby Rose, Peter Stormare, Ian McShane, Common, Margaret Daly, Alex Ziwak. Uscita giovedì 23 marzo 2017 - Eagle Pictures.

In questo nuovo capitolo il leggendario sicario John Wick (Keanu Reeves) è costretto ad uscire dal suo ritiro da un ex socio che sta tramando per prendere il controllo di una corporation di oscuri assassini internazionali. Vincolato da un giuramento di sangue, John si reca a Roma dove si mette contro contro alcuni dei killer più letali del mondo.





BAYWATCH di Seth Gordon. Con Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, David Hasselhoff, Pamela Anderson, Priyanka Chopra, Ilfenesh Hadera. Uscita giovedì 11 maggio 2017 - Universal Pictures

Basata sull'iconica serie tv anni '90 con David Hasselhoff e Pamela Anderson, questo remake è incentrato su un serioso guardaspiaggia ligio alle regole di nome Mitch Buchannon (Dwayne Johnson), originariamente interpretato da David Hasselhoff nella serie, che entra in conflitto con un nuovo arrivato, una giovane testa calda restia alle regole di nome Matt Brody (Zac Efron). I due sono infine costretti a lavorare insieme per fermare una cospirazione criminale che minaccia la loro spiaggia.





CHIPS di Dax Shepard. Con Dax Shepard, Michael Peña, Vincent D'Onofrio, Jessica McNamee, Adam Brody, Ryan Hansen, Justin Chatwin, Kristen Bell. Uscita 20 luglio 2017 - Warner Bros Italia.

Michael Pena interpreta Ponch, un agente dell'FBI che ha chiesto di andare sotto copertura all'interno dei CHIPS per aiutarli a capire quali poliziotti sono corrotti. Dax Shepard è un ex scrittore di giochi che non sa fare altro che guidare la moto. Nel tentativo di salvare il suo matrimonio decide di trovare un nuovo posto di lavoro e visto che l'unica cosa che sa fare è guidare una moto e il padre della moglie è un agente di polizia, decide di diventera un poliziotto della stradale.





THE EQUALIZER 2 di Antoine Fuqua. Con Denzel Washington. Uscita giovedì 19 ottobre 2017 - Warner Bros Italia.

BABY DRIVER di Edgar Wright. Con Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Jon Bernthal, Kevin Spacey, Eiza Gonzalez, Sky Ferreira. Uscita giovedì 16 marzo 2017 - Warner Bros Italia.

Baby Driver è incentrato su un giovane autista per rapine che cerca di lasciare la sua vita da criminale dopo l'incontro con la ragazza dei suoi sogni (Lily James). Ciò che rende questo giovane pilota unico è che lui soffre di tinnitus, un disturbo che causa ronzio nelle orecchie e il film è tutto impostato sulla colonna sonora che questo giovane asso del volante ascolta attraverso le cuffie, per attutire il ronzio nelle orecchie.





KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE di Matthew Vaughn. Con Taron Egerton, Julianne Moore, Halle Berry, Mark Strong, Edward Holcroft, Channing Tatum, Colin Firth, Sophie Cookson - 20th Century Fox

La storia riprenderà esattamente da dove il film originale si è concluso. La super-spia Eggsy e il suo supervisore Merlin si stanno dirigendo verso gli Stati Uniti per unire le forze con i loro omologhi americani, gli "Statesman". Questo briefing d'urgenza è la conseguenza di un attacco al quartier generale dei Kingsman che un nuovo villain ha fatto saltare in aria.





Guerra





BILLY LYNN - UN GIORNO DA EROE di Ang Lee. Con Joe Alwyn, Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Vin Diesel. Uscita giovedì 2 febbraio 2017 - Warner Bros Italia.

Il regista Ang Lee porta sul grande schermo l'acclamato romanzo bestseller di Ben Fountain adattato dallo sceneggiatore Jean-Christophe Castelli,. Il film è raccontato dal punto di vista del soldato diciannovenne Billy Lynn (Joe Alwyn) che, insieme ai suoi commilitoni della Squadra Bravo, diventa un eroe dopo una battaglia straziante in Iraq ed è riportato a casa temporaneamente per un tour della vittoria. Attraverso dei flashback, che si concludono durante il secondo tempo della spettacolare partita di football americano del Giorno del Ringraziamento, il film rivela ciò che è realmente accaduto alla squadra che contrasta con la realtà della guerra percepita dall'America.





LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di Mel Gibson. Con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Luke Bracey, Sam Worthington, Hugo Weaving. Uscita giovedì 9 febbraio 2017 - Eagle Pictures.

1942, il giovane Desmond Doss (Andrew Garfield), obiettore di coscienza per motivi religiosi, decide di arruolarsi per servire il proprio Paese. Senza mai imbracciare un'arma, Doss dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e diventando il primo obiettore insignito della Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana.





USS INDIANAPOLIS: MEN OF COURAGE di Mario Van Peebles. Con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati. Uscita giovedì 4 maggio 2017 - M2 Pictures

USS Indianapolis: Men of Courage racconta la straziante storia vera dell'equipaggio della USS Indianapolis bloccato nel mare delle Filippine per cinque giorni dopo aver consegnato le armi atomiche che avrebbero posto fine alla seconda guerra mondiale. La U.S.S. Indianapolis è stata affondata da siluri giapponesi nel 1945 e degli oltre 900 membri dell'equipaggio a bordo, solo 300 sono sopravvissuti al naufragio, combattendo fame, ipotermia e nuerosi attacchi di squali. Il comandante della nave, Charles McVay è finito davanti alla corte marziale a causa della missione segreta della nave che consisteva nel consegnare la bomba di Hiroshima.





DUNKIRK di Christopher Nolan. Con Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Aneurin Barnard, Harry Styles, Jack Lowden, Fionn Whitehead. Uscita giovedì 31 agosto 2017 - Warner Bros Italia.

Dunkirk si apre con centinaia di migliaia di truppe Inglesi e Alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia, con alle spalle il mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile con il nemico che incalza.





Animazione





SING di Garth Jennings. Con Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane. Uscita mercoledì 4 gennaio 2017 - Universal Pictures

Ambientato in un mondo come il nostro, ma abitato interamente da animali, Sing racconta la storia di Buster Moon (McConaughey), un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno—alcuni potrebbero addirittura definirlo delirante—ottimista che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento della ambizione della sua vita, Buster ha un'ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore, producendo la più grande competizione canora al mondo.





BALLERINA di Eric Summer, Éric Warin. Con Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler, Carly Rae Jepsen. Uscita giovedì 16 febbraio 2017 - Videa CDE

Ballerina è la storia di Felicie, una piccola orfana che sogna di diventare un’Etoile all’Opéra di Parigi. Un meraviglioso film d’animazione sull’importanza dei sogni, destinato ad emozionare grandi e piccini e che ci ricorda come nulla sia davvero impossibile.





BABY BOSS di Tom McGrath. Con Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow, Patton Oswalt, Jimmy Kimmel, ViviAnn Yee, Eric Bell Jr., Miles Bahski. Uscita giovedì 30 marzo 2017 - 20th Century Fox.

Baby Boss è la divertentissima storia di una famiglia che si trova a dare il benvenuto al piccolo nuovo arrivato, il tutto raccontato dal punto di vista di un delizioso e inaffidabile narratore: un divertente e fantasioso bambino di 7 anni di nome Tim.





I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA di Kelly Asbury. Con Joe Manganiello, Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Demi Lovato, Jack McBrayer, Danny Pudi. Uscita giovedì 6 aprile 2017 - Warner Bros Italia.

Una mappa misteriosa porta Puffetta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto in un'avventura emozionante e avvincente attraverso la Foresta Proibita piena di creature magiche, per trovare un misterioso villaggio perduto e battere sul tempo il malvagio mago Gargamella.





LEGO BATMAN - IL FILM di Chris McKay. Con Will Arnett, Michael Cera, Zach Galifianakis, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Mariah Carey. Uscita giovedì 9 febbraio 2017 - Warner Bros Italia.

Grandi cambiamenti fervono a Gotham e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario e cercare la collaborazione degli altri e, forse, imparare a prendersi un po’ meno sul serio.





CARS 3 di Brian Fee. Con Owen Wilson, Jason Pace, Jose Premole. Uscita giovedì 14 settembre 2017 - Walt Disney.

LA TARTARUGA ROSSA di Michael Dudok de Wit. Uscita giovedì 30 marzo 2017 - Bim Distribuzione

Attraverso la storia di un naufrago su un'isola tropicale abitata da tartarughe, granchi e uccelli, La tartaruga rossa racconta le tappe della vita di un essere umano.





CATTIVISSIMO 3 di Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon. Con Steve Carell, Elsie Fisher, Dana Gaier, Pierre Coffin, Trey Parker, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Russell Brand. Uscita giovedì 24 agosto 2017 - Universal Pictures.

Il team che vi ha portato Cattivissimo Me ed i più grandi successi animati del 2013 e del 2015, Cattivissimo Me 2 e Minions, torna per regalarvi le nuove avventure di Gru, Lucy, e le loro adorabili bambine - Margo, Edith ed Agnes - ed i Minions.





THE LEGO NINJAGO MOVIE di Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. Con Dave Franco, Jackie Chan, Zach Woods, Michael Peña, Kumail Nanjiani, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn. Uscita giovedì 21 settembre 2017 - Warner Bros Italia.

CAPITAN MUTANDA di David Soren. Con Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Jordan Peele, Thomas Middleditch, Kristen Schaal, Lesley Nicol. Uscita giovedì 8 giugno 2017 - 20th Century Fox.

THE EMOJI MOVIE IN 3D di Anthony Leondis. Con T.J. Miller, James Corden, Ilana Glazer, Steven Wright. Uscita 28 settembre 2017

The Emoji Movie scopre l'invisibile mondo segreto all'interno del tuo smartphone. Nascosta nell'app di messaggistica c'è Textopolis, una città densa di vita in cui vivono tutte le vostre emoji preferite, sperando di essere selezionate dall'utente del telefono. In questo mondo, ogni emoji ha un'unica espressione facciale, eccetto Gene, un emoji esuberante nata senza filtro e in possesso di molteplici espressioni. Deciso a diventare "normale" come le altre emoji, Gene cerca l'aiuto del suo pratico miglior amico Hi-5 e della famigerata decrittatrice di codici Jailbreak. Insieme, si imbarcano in un'epica app-ventura attraverso le app del telefono, per trovare il codice in grado di aggiustare Gene. Ma quando un pericolo maggiore minaccia il telefono, il fato delle emoji dipende da questi improbabili amici che devono salvare il mondo prima che venga cancellato per sempre.





COCO Un film di Lee Unkrich, Adrian Molina. Con Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor, Anthony Gonzalez. Uscita americana novembre 2017- Walt Disney.

Nonostante uno sconcertante vecchio divieto della sua famiglia sulla musica, in vigore da generazioni, Miguel (voce dell'esordiente Anthony Gonzalez) sogna di diventare un musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz (voce di Benjamin Bratt). Nel disperato tentativo di dimostrare il suo talento, Miguel si ritrova nella splendida e colorata Terra dei morti a seguito di una misteriosa catena di eventi. Lungo la strada incontra l'affascinante canaglia Hector (voce di Gael García Bernal) e insieme i due partono per un viaggio straordinario per svelare la verità dietro la storia della famiglia di Miguel.