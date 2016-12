Star Wars 8: il regista Rian Johnson difende la Trilogia prequel

Di Pietro Ferraro martedì 27 dicembre 2016

Rian Johnson regista di Star Wars 8 difende la controversa Trilogia prequel di George Lucas.

I fan della saga di Star Wars stanno vivendo un momento d'oro dopo il successo di Star Wars: Il risveglio della Forza che ha rilanciato il franchise e diventato uno dei film di maggior incasso mai realizzati, seguito dal recente Star Wars: Rogue Uno, spin-off che ha già incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo e unito fan e critica in un plauso generale. Ora possiamo guardare avanti a Star Wars 8, che uscirà tra poco meno di un anno. Gli aggiornamenti sul film sono stati minimi, ma il regista Rian Johnson ha recentemente speso un po' di tempo per difendere i prequel di Star Wars.

Rian Johnson ha deciso di dare una risposta ad un paio di fan che stavano avendo una conversazione su Twitter su quanto hanno odiato la trilogia prequel, una pratica comune tra i fan di Star Wars. I due fan non solo pensavano che i prequel fossero brutti, ma condannavano l'intera idea di fare un prequel di Star Wars. Rian Johnson è intervenuto dando una risposta piuttosto interessante.

@HeerJeet Pssst. Avvocato del Diavolo: I prequel sono un un film per ragazzi lungo sette ore su come la paura della perdita trasforma brave persone in fascisti.

Bisogna ammettere che è difficile trovare un fan di Star Wars che abbia apprezzato in toto i prequel, e anche il loro difensore più strenuo crollerebbe di fronte ad un personaggio ridicolo e imbarazzante come Jar Jar Binks. Anche se l'argomentazione di Johnson ha una sua validità, dopo l'uscita dei due nuovi film di Star Wars l'inadeguatezza e i difetti della Trilogia prequel si sono fatti ancor più palesi, senza contare i danni fatti dallo stesso Lucas nella sua "Special Edition" della Trilogia originale.

Per fortuna attualmente la nuova linea tra passato, presente e futuro scelta da Disney sta dando i suoi frutti e l'utilizzo di un mix di CG ed effetti speciali pratici ha fornito il giusto look ai nuovi film, riuscendo a cancellare la patinatura da videogame di ultima generazione scelta da George Lucas per i suoi prequel. Non resta che attendere e vedere come Johnson ha approcciato Star Wars: Episodio VIII, nei cinema il 15 dicembre 2017, un film spartiacque della nuova triogia che dovrà per forza di cosa guardare al futuro.

Fonte: Movieweb