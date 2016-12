Carrie Fisher: il ricordo di Harrison Ford, George Lucas e JJ Abrams

Oggi è un giorno triste per Hollywood e per i fan di Star Wars dopo la notizia che l'amata attrice Carrie Fisher, che ha interpretato l'iconica Principessa Leia, è scomparsa all'età di 60 anni. La notizia è stata seguita da un'ondata di messaggi e omaggi dalla comunità di Hollywood, e ora abbiamo nuove dichiarazioni del creatore di Star Wars George Lucas, dell'attore Harrison Ford amico di lunga data di Carrie Fisher e di JJ Abrams regista di Star Wars: Il risveglio della Forza.

Il messaggio di George Lucas alla sua protagonista con cui ha condiviso gioie e dolori del fenomeno Star Wars.

Carrie e io siamo stati amici per la maggior parte della nostra vita adulta. Era estremamente intelligente, un'attrice di talento, una scrittrice e comica con una personalità molto colorita che tutti amavano. In Star Wars è stata la nostra grande e forte principessa, esuberante, saggia e piena di speranza in un ruolo che è stato più difficile di quanto la maggior parte delle persone potrebbero pensare. Il mio cuore e le mie preghiere sono con Billie, Debbie e la famiglia, gli amici e tutti i fan di Carrie. Lei mancherà a tutti.