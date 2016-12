Film 2017: trailer mashup con il meglio del cinema del nuovo anno

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 dicembre 2016

66 film in un unico epico trailer mashup che annuncia le uscite al cinema del 2017.

Il 2016 si prepara a lasciare il posto al nuovo anno e questo è il periodo in cui spuntano come funghi trailer mashup che ci raccontano gioie e delusioni che abbiamo vissuto in sala, e naturalmente anche le promesse di un 2017 ricco di emozioni che ci attende con le uscite del 2017.

Trailer mashup con i film più memorabili del 2016 Il cinema del 2016 in un trailer mashup con i film più memorabili dell'anno

Moviepilot ha recentemente caricato su YouTube uno spettacolare trailer che ci racconta i film in uscita nel 2017 e lo fa con stralci di ben 66 film che vanno da Star Wars: Episodio VIII al remake Baywatch assemblati in circa due minuti e mezzo che è circa la lughezza di un normale trailer cinematografico.

Il lavoro fatto è mirabile, ben amalgamato e ci racconta di un 2017 particolarmente ricco sul fronte cinecomic con Marvel Studios che ha in uscita ben tre film che andranno ad ampliare l'Universo Cinematografico Marvel. Guardiani della Galassia Vol. 2 uscirà il 5 maggio, Spider-Man: Homecoming a seguire il 7 luglio e Thor: Ragnarok che chiuderà le danze il 3 novembre, un primo trailer di questo terzo film in solitaria di Thor non è ancora stato rilasciato, quindi non lo troverete nel mashup. Per quanto riguarda invece l'Universo Esteso DC il 2017 ci porterà il film in solitaria di Wonder Woman, l'atteso debutto live-action dell'iconica Justice League e Logan, decimo pellicola cinematografica degli X-Men e terzo film in solitaria per il mutante Wolverine.

Altri film presentati nel trailer includono potenzaili blockbuster come Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, Fast & Furious 8, xXx: Il ritorno di Xander Cage, Cinquanta sfumature di nero, Transformers: L'ultimo cavaliere, Resident Evil: The Final Chapter e il reboot La Mummia.

Il 2016 ha visto Disney stabilire un nuovo record incassando oltre 7 miliardi di dollari al botteghino in un solo anno, Deadpool che si è confermato come il più alto incasso di sempre per un film "vietato ai minori" e lo spin-off Rogue One che ha confermato un futuro radioso per la saga di Star Wars e quindi dal 2017 non ci attendiamo nulla di più se non un eguale carico di emozioni che solo il cinema è in grado di trasmettere, gusti e opinioni personali a prescindere.

Fonte: Movieweb