Oscar 2017 Miglior Regia: le previsioni di Indiewire

Di Carla Cigognini venerdì 30 dicembre 2016

Molti registi puntano alla loro prima nomination sfidando i grandi, come Clint Eastwood e Martin Scorsese

Oscar 2017: la battaglia per la miglior regia è decisamente difficile. Molti i registi di talento che sono apparsi quest'anno, grazie a ottimi film. Partiamo da Kenneth Lonergan, regista di Manchester by the Sea, di cui è anche sceneggiatore; seguono Jeff Nichols per la sua regia misurata e raffinata di Loving e David Mackenzie con la sorpresa Hell or High Water.

Poi ovviamente arrivano i veterani: Clint Eastwood con Sully e Martin Scorsese con Silence. In mezzo: Damien Chazelle con il suo musical La La Land e Pablo Larrain per Jackie. Ma vediamo nel dettaglio le scelte di Indiewire.

Frontrunners: (in ordine alfabetico)

- Damien Chazelle (La La Land)

- Barry Jenkins (Moonlight)

- Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

- Denis Villeneuve (Arrival)

- Denzel Washington (Barriere - Fences)

Contenders:

- Clint Eastwood (Sully)

- Jon Favreau (Il libro della giungla)

- Pablo Larrain (Jackie)

- Mike Mills (20th Century Women)

- Jeff Nichols (Loving)

- Martin Scorsese (Silence)

Long Shots:

- Maren Ade (Ti presento Toni Erdmann)

- Andrea Arnold (American Honey)

- J.A. Bayona (A Monster Calls)

- Garth Davis (Lion)

- Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

