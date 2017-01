Austerlitz: trailer italiano del film sul turismo di massa nei campi di sterminio nazisti

Esce in sala con Lab 80 il prossimo 25 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, il film Austerlitz di Sergei Loznitsa, racconto-riflessione sul turismo di massa di oggi nei campi di concentramento.

In concorso all'ultimo Toronto Film Festival, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, il film propone un'osservazione dei visitatori dell'ex campo di concentramento di Sachsenhausen, 35 chilometri a Nord di Berlino. Loznitsa, durante una calda giornata estiva, piazza una telecamera ad altezza d'uomo e registra: il percorso turistico che le persone seguono per visitare il campo è lo stesso che facevano i prigionieri di un tempo. Qualcuno passeggia tra i viali delimitati dai dormitori, altri scattano selfie all'interno dei forni crematori, altri ancora consumano il pranzo al sacco sul lastricato che separa la strada dalle fosse comuni.

Eppure Loznitsa non fornisce una lettura semplicistica né giudizi univoci: propone una riflessione vera sul senso della testimonianza e della memoria della Shoah. E induce a chiedersi: cosa farei se il turista fossi io?

L’idea di fare questo film mi è venuta perché visitando questi luoghi ho sentito subito una sensazione sgradevole nel mio essere lì. Sentivo come se la mia stessa presenza fosse eticamente discutibile e avrei voluto davvero capire, attraverso il volto delle persone, degli altri visitatori, come ciò che guardavano si riflettesse sul loro stato d’animo. Ma non nascondo di esserne rimasto, alla fine, abbastanza perplesso.

Sergei Loznitsa