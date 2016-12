Stasera in tv: "Il Camionista" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 29 dicembre 2016

Canale 5 stasera propone "Il Camionista", film drammatico del 2016 diretto da Lucio Gaudino e interpretato da Giorgio Tirabassi e Simona Borioni.

La trama





Riccardo (Giorgio Tirabassi) è un camionista di 48 anni separato da Sara (Simona Borioni) a cui è stata affidata la figlia di 10 anni. Riccardo è coinvolto nel trasporto di immigrati clandestini mentre Sara abusa di stupefacenti e per questo la figlia è stata affidata al marito. Un giorno a Riccardo viene ordinato dall'organizzazione per cui lavora di tenere a casa sua temporaneamente Maisha, una bambina africana che diventerà compagna di giochi della figlia. Riccardo però scoprirà presto la terrificante verità sul destino della sua piccola ospite, la ragazzina sta per diventare una vittima del traffico di organi.

Curiosità





Il protagonista Giorgio Tirabassi è noto per aver interpretato il commissario Roberto Ardenzi nelle serie tv “Distretto di polizia” e “Squadra mobile” e il Giudice Paolo Borsellino nell'omonima miniserie televisiva del 2004.



Il cast include anche Pippo Delbono, Elena Cotta, Nicola Nocella, Nicola Di Pinto e Emily Rinaldi



Le riprese del film si sono svolte nel mese di giugno 2015 a Nocera Inferiore (Salerno).



Alla realizzazione del film ha contribuito l’azienda di autotrasporti Adiletta, che ha fornito anche location, mezzi di trasporto e il titolare ha supportato in veste di consulente Giorgio Tirabassi per aiutarlo a calarsi nel ruolo di autista di camion.



Il film è basato su eventi reali e ispirato ad un articolo di cronaca.