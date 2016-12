E' morta Debbie Reynolds, la madre di Carrie Fisher

Di Pietro Ferraro giovedì 29 dicembre 2016

E' scomparsa a 84 anni stroncata da un ictus Debbie Reynolds, l'attrice e ballerina aveva recentemente perso la figlia, l'attrice Carrie Fisher.

Il dolore per la perdita della figlia, l'attrice Carrie Fisher, morta per un infarto a 60 anni, è stato insopportabile per l'attrice 84enne Debbie Reynolds stroncata da un inctus a sole 24 ore dalla morte della figlia. La Reynolds si trovava a casa del figlio Todd Fisher per discutere i dettagli del funerale di Carrie, quando ha accusato il malore. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e dopo il ricovero al Cedars Sinai Hospital di Los Angeles l'attrice è deceduta.

Todd Fisher ha confermato la morte della madre in un comunicato.

Ora Debbie è insieme a Carrie, ora i nostri cuori sono doppiamente spezzati...

Il figlio dell'attrice ha rivelato anche le ultime parole pronunciate dalla madre prima di spirare.

Voglio solo stare con Carrie...

