Box Office Italia, ecco i maggiori incassi del 2016 - Top 25

Di Federico Boni sabato 31 dicembre 2016

Quo Vado? ad un passo dal record storico degli incassi. Il 2016 del box office sugli scudi grazie a Checco Zalone e Perfetti Sconosciuti. Brinda Medusa.

Box Office, ecco i maggiori incassi americani e mondiali del 2016 - le Top 20 Dory e Civil War campioni d'incassi del 2016. E' stato l'anno dell'animazione. Il 2016 è stato l'anno del quasi storico record di Checco Zalone, arrivato ad un passo dall'Olimpo degli incassi con 'Quo Vado?'. 65.365.655 euro incassati dalla pellicola Medusa, assoluta primatista con 9.367.977 spettatori paganti ma fermatasi a poche manciate di euro dal trono dei troni, con i 65.679.238 euro di Avatar ancora immacolati. San Checco, protettore degli esercenti, ha così nuovamente fatto il miracolo della moltiplicazione dei ticket venduti, staccando nettamente la concorrenza. Suo il record del miglior weekend d'apertura con 22.243.367 euro in 3 giorni, suo il miglior giorno d'apertura di sempre (6.852.291 euro), suo il miglior incasso quotidiano di sempre (7.770.050 euro), sua la miglior media per sala di sempre (18.357 euro a copia al debutto).

Ancora Italia e ancora Medusa in 2° posizione grazie a Perfetti Sconosciuti, riuscito ad incassare ben 17.370.302 euro, con Alla ricerca di Dory medaglia di bronzo a quota 15.159.352 euro. Quarta posizione per la Warner con Animali Fantastici e dove Trovarli, arrivato ai 14.849.589 euro, seguito dai 13.899.976 euro Fox di Revenant, film di Inarritu. Sesta piazza per un altro titolo animato, Pets della Universal, arrivato ai 13.300.393 euro, con Inferno a quota 12.420.108 euro e Suicide Squad, uscito in pieno agosto, in grado di incassare 12.106.447 euro. Sfatata la leggenda metropolitana che certi blockbuster non possano uscire anche in estate, in Italia. Terzo cartoon della top 10 con Zootropolis, campione d'incassi con 11.322.424 euro, seguito dagli 11.311.976 euro di Captain America: Civil War e dai 10.462.747 euro del 'deludente' Batman v Superman. 10.360.315 euro in saccoccia per Il libro della Giungla, con Il Piccolo Principe sorpresa di inizio 2016 a quota 9.185.807 euro euro davanti agli 8.717.632 euro de l'Era Glaciale: In Rotta di Collisione.

Quindicesima posizione con 8.341.173 euro per Tarantino, seguito dagli 8.288.687 euro di Rogue One della Disney (ancora in sala), dagli 8.182.773 euro di Kung Fu Panda 3 e dai 7.621.970 euro di Verdone. Chiusura di Top25 con i 7.329.727 euro di Deadpool, i 7.328.878 euro di Doctor Strange, i 7.077.691 euro di Io prima di Te, i 6.776.966 euro di Oceania (ancora in sala), i 6.396.635 euro di Sully, i 6.393.318 euro di Alice attraverso lo Specchio e i 6.060.228 euro de La pazza Gioia.

A conti fatti due soli italiani in Top 10 (ma sono i primi due incassi del 2016) e appena 4 tra i primi 20, con 7 cartoni animati in Top 20 e nessun film, tolto Zalone, in grado di abbattere il muro dei 20 milioni. Lo scorso anno ci riuscirono in 3, con 9 film sopra i 15 milioni d'incasso. Nel 2016 sono stati solamente tre i titoli ad avercela fatta. Tolto il fenomeno Checco, che vuoi o non vuoi ha 'drogato' tutti i dati, un anno in sordina rispetto all'apparente 'rinascita' del 2015. Al 2017 il compito di un maggior 'bilanciamento', con Alessandro Siani e il suo Mister Felicità subito chiamati a compiere il 'boom' del 2015, quando rastrellò poco più di 15 milioni nel solo mese di gennaio. Si accettano miracoli, eccome se si accettano.