Box Office, ecco i maggiori incassi americani e mondiali del 2016 - le Top 20

Di Federico Boni giovedì 29 dicembre 2016

Cina e Stati Uniti trainano gli incassi mondiali al box office, per un 2016 che vede la Disney dominatrice assoluta.

Walt Disney da record: oltre 7 miliardi di dollari incassati nel 2016 - non era mai accaduto prima Mai nessuno studios ha mai incassato tanto come la Walt Disney nel 2016. Un 2016 da record, quello vissuto al box office americano. Mai erano stati incassati tanti dollari (oltre 11 miliardi e 130 milioni di dollari) e mai tanti di questi erano stati rastrellati da un unico studios (la Disney con oltre 2 miliardi e 700 milioni). A poche ore dal Capodanno è doveroso fare un resoconto dell'anno che è stato, neanche a dirlo dominato dai cinecomic e dal boom dell'animazione.

A guardare tutti dall'alto la Disney/Pixar con Alla Ricerca di Dory, entrato nella Storia del botteghino a stelle e strisce in quanto maggior incasso animato di sempre: 486,295,561 dollari. Dietro la smemorata pesciolina spazio alla Disney/Marvel di Captain America: Civil War con 408 milioni di dollari, seguito dalla Illumination/Universal con i 368,341,700 dollari di Pets. Ancora Disney in 4° posizione grazie al live-action Il Libro della Giungla, tra le sorprese del 2016 con 364,001,123 dollari incassati, mentre in 5° posizione si fa spazio la Fox con il travolgente e inatteso Deadpool, campione d'incassi con 363 milioni di dollari. Altro cartoon Disney in sesta posizione con i 341,268,248 dollari di Zootropolis, seguito dai 340 di Rogue One: A Star Wars Story. Chiusura con 3 cinefumetti, ovvero Batman v Superman: Dawn of Justice (330 milioni), Suicide Squad (325) e Doctor Strange (229). Altri 6 lungometraggi animati (Moana, Trolls, Kung Fu Panda 3, Angry Birds, Sausage Party e Sing), rientrano poi nelle successive 20 posizioni, confermando così il fiume d'incassi di un genere che mai come quest'anno è stato tanto ricco. Solo due le 'storie originali' presenti in Top10, ovvero Zootropolis e Pets.

Ampliando la visione al mondo intero, la classifica va incontro ad alcuni cambiamenti sostanziali. Davanti a tutti, infatti, c'è Captain America: Civil War, seguito da Alla Ricerca di Dory e da Zootropolis. Medaglia di legno per Il libro della Giungla, con Pets quinto davanti a Batman v Superman: Dawn of Justice e a Deadpool. Novità in top10 con Animali Fantastici e dove Trovarli, seguito da Suicide Squad e Doctor Strange, a breve superato da Rogue One: A Star Wars Story. 'Solo' 3 i film miliardari del 2016, rispetto ai 5 (record) del 2015. Nelle 10 posizioni successive spazio alle novità 'cinesi', ovvero The Mermaid (526,848,189 dollari) e Monster Hunt (uscito però nel 2015, 381,860,000 dollari), campioni d'incassi in patria. Cina che ha visto Hollywood sugli scudi, premiando Zootropolis (235,591,257 dollari), Warcraft (220,841,090 dollari) e Civil War (190,429,00 dollari). Questo è il mercato del presente e soprattutto del futuro per Los Angeles.

Box Office Usa 2016 Top 10