Rogue One: un video spiega le scene tagliate e le idee scartate

Di Pietro Ferraro giovedì 29 dicembre 2016

Un video spiega le scene tagliate di "Rogue One" e le idee scartate durante la fase di sviluppo dello spin-off.

Rogue One è arrivato nelle sale ed è stato un vero e proprio regalo di Natale anticipato per i fan di Star Wars. Il film si sta rivelando un successo commerciale con i suoi oltre 600 milioni di dollari d'incasso da un budget di 200 milioni. Oggi vogliamo proporvi un ulteriore approfondimento su questo primo spin-off della saga con un nuovo video che assembla tutte le scene tagliate e le idee scartate emerse prima che il film approdasse nei cinema.

Se ancora non avete visto Rogue One ci saranno diversi spoiler a seguire quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

Questo nuovo video di 14 minuti è stato condiviso su YouTube da Mr. Sunday Movies, che apre il video rivelando le origini della storia. La prima trama del film era di John Knoll, il direttore creativo della Industrial, Light & Magic che ha lavorato sui prequel di Star Wars. L'idea originale prendeva spunto dalla sequenza di apertura di Una nuova speranza che rivela che spie ribelli erano riuscite a rubare i piani per la Morte Nera. Il suo trattamento di sette pagine era titolato Destroyer of Worlds / Il Distruttore di Mondi e includeva biografie dei vari personaggi. Knoll aveva anche montato insieme un video come fonte d'ispirazione che comprendeva filmati da Caccia a Ottobre Rosso e il primo film della serie Mission: Impossible, con l'obiettivo di presentare Rogue One come un film militarista e autosufficiente.

Il concept originale di John Knoll viene descritto come "super low-budget" con l'idea di riciclare alcuni set di Star Wars: Il risveglio della Forza e anche se questo non è accaduto, una creatura creata per Star Wars 7 ha finito per essere utilizzata in Rogue One. Questo video rivela anche il team originale di soldati ribelli reclutati per la missione, di questi alla fine solo due sono approdati sul grande schermo.

Jyn erso (Felicity Jones) e il riprogrammato droide imperiale K-2SO (Alan Tudyk) sono gli unici membri del gruppo di ribelli originale, creato da John Knoll, che sono usciti indenni dal percorso di sviluppo e finiti nel film. Altri come Lunnic e Senna, Dray Nevis, Ria Tello e Jaris Kestre sono stati scartati o hanno subito modifiche. Lunnic e Senna ad esempio sono diventati Chirrut Imwe (Donnie Yen) e Baze Malbus (Wen Jiang), tra i personaggi preferiti dai fan.

Questo video rivela anche che è stata un'idea del regista Gareth Edwards rendere Jyn erso il fulcro della storia, con bozze precedenti che mostravano Jyn Erso come un fratello minore e una madre che era un guerriero Jedi. In Rogue One: A Star Wars Story originariamente erano presenti anche più elementi esplicativi della trama per quanto riguarda l'estinzione dei guerrieri Jedi, ma tali elementi sono stati tutti scartati ad un certo punto dello sviluppo.

