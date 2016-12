Forbes 2016, Scarlett Johansson è la regina del box office - Top10

Di Federico Boni giovedì 29 dicembre 2016

Nessuno come Scarlett Johansson nel 2016.

Forbes, Chris Evans è l'attore più redditizio del 2016 - Top10 Rispetto a quanto guadagna, Chris Evans guida la classifica degli attori che più hanno fatto incassare agli Studios. Presto di nuovo in sala con l'attesissimo Ghost in the Shell, Scarlett Johansson è stata incoronata da Forbes 'Regina del box office' del 2016. Nessun altro ad Hollywood, che sia uomo o donna, ha fatto guadagnare tanto agli studios. Battuti i colleghi di set Marvel Robert Downey Jr. e Chris Evans, rispettivamente terzo e secondo.

Nel 2016 i film che hanno visto Scarlett tra i protagonisti hanno raccolto oltre un miliardo e duecento milioni di dollari. Tutto merito di Captain America: Civil War (1,153,304,495 dollari) e di Ave Cesare dei fratelli Coen (64 milioni). Fuori dal conteggio Il Libro della Giungla (così come tutti i cartoon), che ha visto la Johansson doppiare Kaa. Dietro di lei una lunga carrellata di volti da 'cinecomics', ovvero Chris Evans ($ 1.15 miliardi), Robert Downey Jr. ($ 1.15 miliardi), Margot Robbie ($ 1.1 miliardi), Amy Adams ($ 1.04 miliardi), Ben Affleck ( $ 1.02 miliardi), Henry Cavill (870 milioni di $), Ryan Reynolds (820 milioni di $) e Will Smith ($ 875 milioni).

Unica della Top10 a non far (ancora) parte di questo mondo è Felicity Jones, nona grazie a Rogue One (615 milioni), Inferno (219) e A Monster Calls (30 milioni). 4 donne su 10, il conteggio finale. Il 2017 della Johansson, che si è messa in tasca 25 milioni di dollari nel corso degli ultimi 12 mesi, potrà esser altrettanto ricco. Oltre a Ghost in the Shell, infatti, è in arrivo Rock That Body, comedy che andrà ad interpretare al fianco di Kate McKinnon, Ilana Glazer, Zoe Kravitz e Jillian Bell.