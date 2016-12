Passengers: la colonna sonora del dramma sci-fi con Chris Pratt e Jennifer Lawrence

Di Pietro Ferraro venerdì 30 dicembre 2016

Passengers debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del dramma sci-fi con Chris Pratt e Jennifer Lawrence.

Debutta oggi 30 dicembre nei cinema italiani Passengers, l'avventura fantascientifica con protagonisti Chris Pratt e Jennifer Lawrence che narra la storia di due sconosciuti, Jim e Aurora, che durante un viaggio lungo 120 anni verso un altro pianeta, si svegliano 90 anni prima del previsto, a causa di un malfunzionamento al sistema delle loro capsule di ibernazione. Jim e Aurora sono costretti a ricercare il mistero del guasto, mentre la navicella è sull’orlo della distruzione, mettendo in pericolo la vita dei passeggeri nel corso della più grande migrazione di massa della storia umana.

Il regista Morten Tyldum (The Imitation Game) ha affidato la colonna sonora a Thomas Newman, uno dei più richiesti ed acclamati compositori di musiche per film. Newman ha composto più di 50 colonne sonore per il cinema e la televisione, ed accumulato ben 13 candidature agli Oscar e 6 Grammy. È il figlio più giovane di Alfred Newman (1900-1970), il celebre regista di musical della 20th Century Fox e compositore di colonne sonore di classici quali Cime tempestose, Il gobbo di Notre Dame, Il diario di Anna Frank e Eva contro Eva.

Thomas Newman si trova a comporre la sua prima colonna sonora a 27 anni musicando il film Amare con rabbia (Reckless) del 1984. Da allora contribuisce in modo unico ed evocativo alle colonne sonore di alcuni dei film più amati e apprezzati di sempre come Scent of a Woman - Profumo di donna, Le ali della libertà, L’uomo che sussurrava ai cavalli, American Beauty, Il miglio verde, Erin Brockovich - Forte come la verità, Alla ricerca di Nemo e Wall-E. Tra i suoi più recenti crediti cinematografici ricordiamo musiche per The Help, The Iron Lady, Saving Mr Banks, Skyfall, Spectre, Alla ricerca di Dory e il film di Steven Spielberg, Il ponte delle Spie.

La colonna sonora di Passengers include il brano "Levitate" degli Imagine Dragons.

TRACK LISTINGS

1. The Starship Avalon (Main Title)

2. Hibernation Pod 1625

3. Command Ring

4. Rate 2 Mechanic

5. Awake for 7 Days

6. Crystalline

7. Precious Metals

8. Aurora

9. Robot Questions

10. The Sleeping Girl

11. Build a House and Live In It

12. I Tried Not To…

13. Spacewalk

14. Passengers

15. 50% of Light Speed

16. Cascade Failure

17. Zero – Gravity

18. Never Happy Here

19. Red Giant

20. Looking for Wrong

21. Chrysler Bldg.

22. Untethered

23. You Brought Me Back

24. Starlit

25. Accidental Happiness

26. Sugarcoat the Galaxy (End Title)