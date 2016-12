Ryan Gosling sarà Neil Armstrong per Damien Chazelle

Di Federico Boni venerdì 30 dicembre 2016

La vita di Neil Armstrong sbarca al cinema grazie al regista di Whiplash e La La Land.

Neil Armstrong biopic: alla regia Damien Chazelle di Whiplash Sarà il 29enne Damien Chazelle a dirigere il biopic su Neil Armstrong Squadra che vince non si cambia. In attesa della più che probabile pioggia di nomination agli Oscar con La La Land, Ryan Gosling ritroverà Damien Chazelle grazie all'annunciato biopic su Neil Armstrong firmato Universal Pictures. Parola di Variety. Via alle riprese immediato, ad inizio 2017, per un titolo tratto da “First Man: A Life Of Neil A. Armstrong”, biografia dell'astronauta firmata James Hansen. Un'opera figlia di un lungo e proficuo incontro tra Hansen e Armstrong, morto nel 2012, con oltre 50 ore di interviste che ripercorrono la lunghissima carriera di Neil.

Primo uomo a posare piede sulla Luna il 20 luglio 1969, Armstrong fu ufficiale nella United States Navy e partecipò alla Guerra di Corea, prima di diventare astronauta. Partecipante ai programmi Man in space soonest della U.S. Air Force e del Boeing X-20 Dyna-Soar, Neil entrò a far parte del NASA Astronaut Corps nel 1962. 7 anni dopo lo storico allunaggio dell'Apollo 11.

Al ritorno sulla Terra, ad Armstrong, così come ai suoi due compagni di missione Michael Collins e Buzz Aldrin, fu conferita la Medaglia presidenziale della libertà dal presidente Richard Nixon.

Fonte: Comingsoon.net