Assassin's Creed: la colonna sonora del film

Di Pietro Ferraro martedì 3 gennaio 2017

Assassin's Creed debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del live-action con Michael Fassbender.

Il live-action di Assassin's Creed debutta nei cinema italiani il 4 gennaio e quindi quale migliore occasione per farvi ascoltare la colonna sonora ufficiale del film, che ricordiamo basato sulla popolare serie di videogames Ubisoft da oltre 74 milioni di copie vendute, composta da nove capitoli principali e che ha ispirato romanzi, fumetti e cortometraggi.

Il regista di questo primo film live-action per il grande schermo, l'australiano Justin Kurzel, ha affidato le musiche del film al fratello minore Jed Kurzel, cantautore e chitarrista che torna a collaborare con il fratello dopo aver musicato il suo esordio da regista Snowtown (2011) e il recente Macbeth. I crediti di Jed Kurzel includono anche musiche per il crime-thriller Son of a Gun (2014), l'horror Babadook (2015), l'action-western Slow West (2015) e l'atteso Alien: Covenant in arrivo nelle sale a maggio di quest'anno.

La colonna sonora di Assassin's Creed include anche i brani "Entrance Song" di The Black Angels, "Crazy" di Patsy Cline, "The Frim Fram Sauce" di Ella Fitzgerald & Louis Armstrong, "He Says He Needs Me" di ThreeD and Young Fathers. Il primo trailer del film è accompagnato dal brano "I Am God" di Kanye West.

TRACK LISTINGS

1. Young Cal

2. The Execution

3. Abstergo

4. The Animus

5. First Regression

6. Cal Recuperates

7. The Cure For Violence

8. The Bleeding Effect

9. Research Room

10. Second Regression

11. Underground

12. The Creed

13. The Apple

14. Columbus

15. You're Not Alone

16. The Mutiny

17. Leap Of Faith

18. Seville

19. The Assassinations

20. Future Glory

21. He Says He Needs Me (3D and Young Fathers)