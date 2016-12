Star Wars: action figure Hot Toys della Principessa Leia di Carrie Fisher

Di Pietro Ferraro venerdì 30 dicembre 2016

In ricordo di Carrie Fisher vi proponiamo la splendida action-doll Hot Toys ispirata all'iconica Principessa Leia di "Star Wars: Una nuova speranza".

Per chi è fan della Trilogia originale con la scomparsa dell'attrice Carrie Fisher se n'è andato un pezzo importante della saga di Star Wars, l'iconica Principessa Leia che abbiamo potuto rivedere in un nostalgico refrain nell'Episodio VII di JJ Abrams e che avremo la possibilità di salutare un'ultima volta in Star Wars 8, sequel di Rian Johnson in arrivo nei cinema a dicembre 2017.

Leia è stata un prototipo di moderna eroina in un mix di forza e dolcezza che ha fatto innamorare un'intera generazione. Stoica e combattiva di fronte al minaccioso Darth Vader, non possiamo non citare il suo memorabile scambio di batttte con il Grand Moff Tarkin di Peter Cushing sulla Morte Nera poco prima di assistere alla distruzione del suo pianeta Alderaan: "Governatore Tarkin...ho riconosciuto il vostro fetore quando sono stata portata a bordo"). Naturalmente la vogliamo ricordare anche nelle divertenti schermaglie amorose con lo Han Solo di Harrison Ford, sensuale nel suo bikini d'oro alla corte di Jabba The Hutt in Il ritorno dello Jedi e naturalmente in versione ologramma quando pronuncia una della battute che sono diventate un mantra per ogni fan di Star Wars: "Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza".

Da fan e collezionisti di tutto ciò che riguarda l'universo di Star Wars abbiamo pensato bene di ricordare Carrie Fisher proprio nel suo esordio nei panni della Principessa Leia che Hot Toys ha voluto omaggiare con una spettacolare action-doll in scala 1/6 che cattura alla perfezione l'indomita essenza di Leia e il carattere volitivo della sua interprete scolpiti a fuoco nell'immaginario cinematografico di sempre.

