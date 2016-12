Oscar 2017 Miglior attrice non protagonista: le previsioni di Indiewire

Di Carla Cigognini sabato 31 dicembre 2016

Secondo il sito sarà probabile gara tra Viola Davis (Barriere) e Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Proseguiamo con la lettura delle previsioni di Indiewire in vista delle nomination agli Oscar 2017 (le sapremo il 24 gennaio). Oggi ci occupiamo della categoria Miglior Attrice Non Protagonista.

Michelle Williams sarà probabilmente candidata per la sua potente interpretazione in Manchester by the Sea ma avrà una forte rivale in Viola Davis in Barriere (Fences).

Tra le altre contendenti ci sono Naomie Harris in Moonlight, Felicity Jones in A Monster Calls e Nicole Kidman in Lion - La strada verso casa.

Oscar 2017 Miglior Attrice: le previsioni di Indiewire Terza nomination per Natalie Portman per la sua bellissima interpretazione in "Jackie"? Lo sapremo il 24 gennaio 2017.

Frontrunners:

- Viola Davis (Barriere)

- Naomie Harris (Moonlight)

- Nicole Kidman (Lion - La strada verso casa)

- Octavia Spencer (Il diritto di contare - Hidden Figures)

- Michelle Williams (Manchester By the Sea)

Contenders:

- Greta Gerwig (20th Century Women)

- Felicity Jones (A Monster Calls)

- Janelle Monáe (Il diritto di contare - Hidden Figures)

Long Shots:

- Helen Mirren (Il diritto di uccidere - Eye in the Sky)

- Julianne Moore (Il piano di Maggie - A cosa servono gli uomini)

Fonte: Indiewire