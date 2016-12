Deadpool è il film più piratato del 2016

Di Pietro Ferraro sabato 31 dicembre 2016

"Batman v Superman" e "Suicide Squad" tra i film più piratati del 2016, tutti dietro al blockbuster "Deadpool".

Come ogni anno eccoci qui a segnalare la top 10 dei film più scaricati illegalmente dal web che vedono al primo posto un campione d'incassi a sorpresa come il cinecomic Deadpool.

La classifica pubblicata da TorrentFreak elenca i film più scaricati durante tutto l'anno su siti torrent pubblici. A livello di incassi Deadpool sembra non aver sofferto troppo di questo primato poichè oltre ad aver incassato la bellezza di 783 milioni di dollari in tutto il mondo, si è aggiudicato il primato di maggior incasso di sempre per un film "vietato ai minori", è stato promosso a pieni voti dalla critica e inoltre è attualmente il maggior successo della serie cinematografica degli X-Men.

La maggior parte dei film di supereroi dal 2016 sono in questa classifica, ma non è di certo una sorpresa. L'unico a non entrare nella top 10 è stato Doctor Strange, ma dal momento che il film è uscito a novembre probabilmente non ha avuto il tempo di accumulare un numero sufficiente di download illegali. Batman v Superman: Dawn of Justice si posiziona al secondo posto, film DC / Warner Bros. controverso che ha diviso i fan, stroncato dalla critica ma che fatto il suo dovere al box-office. Idem per Suicide Squad che si piazza all'ottavo posto, il così ampio divario di posizioni è probabilmente dovuto ai cinque mesi che hanno separato l'uscita dei due film.

Il podio dei film più piratati è completato con il terzo posto dell'acclamato cinecomic Marvel Captain America: Civil War seguito a ruota dal quarto posto di Star Wars: Il risveglio della Forza anche quest'ultimo un blockbuster da oltre 2 miliardi di dollari e terzo maggior incasso di tutti i tempi. L'unico film della lista che non è andato bene al box-office è stato Independence Day: Rigenerazione (387 milioni in tutto il mondo) che si piazza al settimo posto.

Oltre a Independence Day 2 anche X-Men: Apocalisse ha deluso al box-office con 543 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, un risultato nettamente inferiore rispetto al precedente X-Men: Giorni di un futuro passato con i suoi 747 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Al sesto posto troviamo Warcraft che ha incassato 433 milioni di dollari aggiudicandosi il titolo di maggior incasso di sempre per un film tratto da un videogame. In coda alla classifica il sequel d'animazione Alla ricerca di Dory, che ha incassato oltre un 1 miliardo in tutto il mondo e si piazza al numero nove, e Revenant - Redivivo, il film che ha fatto guadagnare a Leonardo DiCaprio il suo tanto agognato Oscar si piazza decimo.

1. Deadpool

2. Batman v Superman: Dawn of Justice

3. Captain America: Civil War

4. Star Wars: Il Risveglio della Forza

5. X-Men: Apocalisse

6. Warcraft

7. Independence Day: Rigenerazione

8. Suicide Squad

9. Alla ricerca di Dory

10. Revenant - Redivivo

Fonte: Movieweb