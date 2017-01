Kevin Costner prepara un epico western da 10 ore

Di Federico Boni domenica 1 gennaio 2017

Cinema o televisione per l'epico western di Kevin Costner?

26 anni dopo il boom di Balla coi lupi (7 premi Oscar vinti tra i quali miglior film e miglior regia) e 14 anni dopo il sottovalutato Terra di confine - Open Range, Kevin Costner ha confessato di voler tornare al western con un epico progetto dall'infinita durata: 10 ore. A rivelarlo lo stesso divo, via Variety.

“Ci ho lavorato per parecchio tempo, ed è lungo circa 10 ore. Potrei farne una trilogia, da fare uscire consecutivamente. Stavo pensando di fare uscire il primo capitolo per il Memorial Day, il secondo per il Giorno del Ringraziamento e l’ultimo per la Festa del Quattro Luglio”.

Un'idea innovativa e a dir poco intrigante, quella di Kevin, in cabina di regia fermo proprio dal 2003, anno di Open Range. Produttori all'orizzonte, per ora, non ce ne sono, anche se quest'epico progetto sembrerebbe essere più facilmente percorribile sul piccolo schermo. 10 ore equivalgono ad un'intera stagione inedita, da affidare magari a Netflix, Amazon o all'HBO, per un Costner, 61 anni all'anagrafe, che potrebbe così rilanciare una carriera per troppo tempo al ribasso. Proprio grazie alla tv, nel 2012, Kevin ha vinto il suo secondo ed ultimo Golden Globe con la miniserie Hatfields & McCoys.

