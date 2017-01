Willy Wonka, Ryan Reynolds protagonista nell'annunciato prequel?

Di Federico Boni domenica 1 gennaio 2017

Via Twitter Ryan Reynolds alimenta 'rumor'. Sarà Willy Wonka?

Willy Wonka: David Heyman aggiorna sul prequel di 'La fabbrica di cioccolato' Il produttore David Heyman parla del prequel del classico "La fabbrica del cioccolato" Campione d'incassi del 2016 con il sorprendente Deadpool, il rilanciato Ryan Reynolds ha seminato 'rumor' on line grazie ad un semplice cinguettio. Il divo 40enne, marito di Blake Lively e da poco diventato padre per la seconda volta, ha infatti condiviso su Twitter una gif di Gene Wilder che fa una capriola negli abiti di Willy Wonka.

Nessun commento a traino da parte di Reynolds, che ha così dato immancabilmente adito alle inevitabili speculazioni di turno. Ad Hollywood sono infatti al lavoro su un prequel del classico di Roald Dahl già due volte sbarcato in sala, con Simon Rich alla sceneggiatura e David Heyman produttore.

Una storia che narrerà le origini di Wonka, 11 anni fa interpretato da Johnny Depp per Tim Burton. Vedremo quindi Reynolds 'giovane' Wonka? Tutto è possibile, a questo punto, ma nell'attesa il divo ha due film in post-produzione, ovvero Life e The Hitman's Bodyguard. Nel 2018, poi, di nuovo in sala con Deadpool 2.