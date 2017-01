Oscar 2017 Miglior Attore non Protagonista: le previsioni di Indiewire

Di Carla Cigognini domenica 1 gennaio 2017

Secondo il sito, Mahershala Ali sarà sicuramente candidato per "Moonlight"

Il 24 gennaio conosceremo le nomination agli Oscar 2017, oggi leggiamo insieme le previsioni di Indiewire per la categoria Miglior Attore Non Protagonista.

Il sito inizia subito puntando sull'interpretazione di Lucas Hedges nel dramma Manchester By the Sea e su Mahershala Ali per Moonlight. Ottime possibilità per Jeff Bridges per la sorpresa indipendente Hell or High Water e per Hugh Grant nella commedia Florence dove interpreta il giovane marito di Meryl Streep.

Dev Patel si è fatto notare per la sua performance in Lion: La strada verso casa, così come Peter Sarsgaard (Bobby Kennedy) in Jackie e Michael Shannon in Animali notturni di Tom Ford. Il dramma Barriere (Fences) diretto da Denzel Washington ha ben due interpreti notevoli: Stephen Henderson e Mykelti Williamson, mentre Silence di Martin Scorsese può contare su Issei Ogata. Ci sarà anche una nomination postuma per Alan Rickman per Il diritto di uccidere?

Oscar 2017 Miglior Attore: le previsioni di Indiewire Denzel Washington otterrà la sua settima nomination agli Oscar 2017?

Frontrunners:

- Mahershala Ali (Moonlight)

- Jeff Bridges (Hell or High Water)

- Hugh Grant (Florence)

- Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

- Dev Patel (Lion: La strada verso casa)

Contenders:

- Stephen Henderson (Barriere - Fences)

- Mykelti Williamson (Barriere - Fences)

- Issei Ogata (Silence)

- Alan Rickman (Il diritto di uccidere - Eye in the Sky)

- Michael Shannon (Animali notturni)

Long Shots:

- Ralph Fiennes (A Bigger Splash)

- Aaron Eckhart (Sully)

- Peter Sarsgaard (Jackie)

Fonte: Indiewire