Stasera in tv: "Maleficent" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 21 dicembre 2018

Rai 2 stasera propone "Maleficent", film fantasy del 2014 diretto da Robert Stromberg e interpretato da Angelina Jolie, Sharlto Copley, Imelda Staunton, Juno Temple e Sam Riley.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Angelina Jolie: Malefica

Elle Fanning: Aurora

Sharlto Copley: Stefano

Lesley Manville: Fiorina

Imelda Staunton: Giuggiola

Juno Temple: Verdelia

Sam Riley: Fosco

Brenton Thwaites: Principe Filippo

Kenneth Cranham: Re Enrico

Hannah New: Principessa Leila

Isobelle Molloy: Malefica giovane

Michael Higgins: Stefano giovane

Ella Purnell: Malefica adolescente

Jackson Bews: Stefano adolescente

Vivienne Jolie-Pitt: Aurora (5 anni)

Doppiatori italiani

Claudia Catani: Malefica

Margherita De Risi: Aurora

Loris Loddi: Stefano

Roberta Gasparetti: Fiorina

Lorenza Biella: Giuggiola

Micaela Incitti: Verdelia

Simone Crisari: Fosco

Mirko Cannella: Principe Filippo

Omero Antonutti: Re Enrico

Luna Iansante: Malefica giovane

Riccardo Suarez: Stefano giovane

Charlotte Infussi D'Amico: Aurora (5 anni)

Roberta Greganti: Voce narrante, Aurora adulta





La trama

Maleficent è la storia inedita della leggendaria strega del classico Disney La Bella Addormentata nel Bosco interpretata dall’attrice premio Oscar Angelina Jolie. Colei che lanciò un incantesimo contro la giovane Aurora nella prima resa cinematografica del 1959, sempre distribuita dalla Disney. Sin dalla sua creazione Malefica è stata in assoluto la più celebre tra i cattivi dell’universo disneyano ed ora ritorna in questa versione live action della storia, grazie alla quale scopriremo che sono molte le cose di lei che non abbiamo mai saputo.

"Maleficent" esplora i motivi che hanno indurito il cuore della strega. Assetata di vendetta e disperatamente desiderosa di proteggere le terre su cui domina, Malefica lancia una crudele e irrevocabile maledizione su Aurora, la figlia neonata del re che cresce cosciente del conflitto fra l’amato regno del bosco e il regno umano di cui è legittima erede. Cosciente della possibilità che la fanciulla possa portare la pace nel territorio, Malefica è costretta a commettere azioni radicali che cambieranno per sempre il volto di entrambi questi mondi.

Maleficent: Recensione 55 anni dopo il capolavoro animato, La Bella Addormentata diventa live action grazie alla 'perfida' Malefica, qui interpretata da Angelina Jolie





Curiosità



Il film è il remake / rivisitazione / spin-off in live-action del classico Disney La bella addormentata nel bosco del 1959.



Angelina Jolie ha lavorato a stretto contatto con costumisti e truccatori per sviluppare lo sguardo minaccioso di Malefica. Anche se i dirigenti Disney si sono opposti, sperando di approfittare della bellezza della Jolie nella commercializzazione del film, l'attrice ha insistito che il personaggio mantenesse l'aspetto più spaventoso dell'incarnazione animata da La bella addormentata nel bosco (1959).



Angelina Jolie ha creato dialoghi e battute del suo personaggio come un omaggio a Eleanor Audley, doppiatrice della Malefica originale del classico La bella addormentata nel bosco (1959). L'attrice ha provato la sua risata nel film davanti ai suoi figli, facendo scegliere a loro la migliore versione.



Angelina Jolie ha realizzato di persona gli stunt con i cavi per le scene di volo e di battaglia.



La magia di Malefica cambia colore. Quando lei è buona la sua magia è color oro mentre quando lei è malvagia la sua magia è verde.



Vivienne Jolie-Pitt, che interpreta la principessa Aurora da bambina, è la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt. La bambina è stata scelta perché il regista sapeva che nelle scene con la madre abbigliata da Malefica la piccola non ne sarebbe stata spaventata.



Il gioco da tavolo con cuyi si cimentano le tre fate è un gioco reale chiamato "Morris dei nove uomini", che risale a tempi antichi ed era molto popolare nell'Inghilterra medievale.



Angelina Jolie ha ammesso di avere ancora un paio di corna del costume di Malefica conservate a casa.



Tutti gli attori e le attrici in Maleficent sono stati in parte scelti sulla base della loro somiglianza alle rispettive controparti del classico Disney La bella addormentata nel bosco (1959).



Il film è uscito negli States il 30 maggio 2014, il giorno del 55° anniversario del classico Disney La bella addormentata nel bosco (1959).



Al fine di dare alle fate una vera e propria sensazione di leggerezza e agilità, le tre attrici che interpretano le fate, Lesley Manville, Imelda Staunton e Juno Temple, hanno trascorso tre settimane di riprese in motion-capture guidate da artisti del Cirque du Soleil. Lesley Manville ha definito questa esperienza "semplicemente fantastica".



Per le corna di Malefica, Angelina Jolie ne ha indossate differenti versioni. Il copricapo principale era così pesante che dopo un po' procurava alla Jolie forti dolori al collo e quindi non era appropriato per alcune delle sue scene, come la sua scena di volo, la scena di battaglia e la scena a cavallo.



Anche se Malefica è una fata, assomiglia più di un'Arpia, la creatura alata della mitologia greco-romana, un ibrido con parti di donna e uccello.



Peter Capaldi è stato annunciato come lo zio di Malefica, ma il suo ruolo è stato tagliato dalla versione finale.



Emma Thompson e Judi Dench sono state considerate per i ruoli delle fate.



Protesi e trucco di Malefica sono ispirati dalla cantante Lady Gaga, in particolare dal suo ritratto sulla copertina dell'album "Born This Way".



Prima della scelta di Sharlto Copley c'era Jude Law candidato al il ruolo di Re Stefan.



Questo film segna l'esordio alla regia di Robert Stromberg, supervisore degli effetti visivi in ​​numerosi film, tra cui Master & Commander - Sfida Ai confini del mare (2003) e scenografo per Avatar (2009), Alice in Wonderland (2010) , e Il Grande e Potente Oz (2013). Stromberg ha vinto due Premi Oscar per le scenografie di Avatar e Alice in Wonderland.



Lo sceneggiatore e fumettista Paul Dini è stato reclutato per una nuova stesura dello script insieme a Linda Woolverton. Dini è una delle figure più influenti e apprezzate nell'animazione grazie al suo acclamato lavoro su Batman (1992), Le avventure di Superman (1996), Animaniacs (1993), Batman - La maschera del fantasma ( 1993), Tiny Toon Adventures (1990), Batman of the Future (1999), e Justice League (2001). Il contributo di Dini al film non è stato accreditato.



Il 12 maggio 2009 è stato annunciato che Brad Bird stava sviluppando un film live-action basato sul classico Disney La bella addormentata nel bosco (1959), raccontato dal punto di vista di Malefica con Angelina Jolie nel ruolo di Malefica. Nel gennaio 2010 si vociferava che sarebbe stato Tim Burton a dirigere il film. Un aggiornamento emerso online a maggio 2011 affermava che Burton aveva lasciato il progetto per concentrarsi su altri progetti; Disney ha cominciato così a cercare un nuovo regista con David Yates citato come potenziale candidato per la sua esperienza con il genere fantasy, dopo aver diretto i quattro film finali di Harry Potter. Il 6 gennaio 2012 la Disney ha annunciato Robert Stromberg come regista del film.



Miranda Richardson era stata annunciata nel ruolo della regina Ulla, ma il suo ruolo ha finito per essere tagliato.



Questo film segna l'ultimo lavoro del grande artista degli effetti speciali e make-up artist Rick Baker, che si è ritirato dal settore nel 2015 a causa di un sempre più invasivo utilizzo di CG in sostituzione di effetti pratici e make-up speciale.



Logan Marshall-Green, George Blagden, Gael García Bernal e Jim Sturgess sono stati considerati per il ruolo di Fosco, che alla fine è andato a Sam Riley.



Secondo il Los Angeles Times, Guillermo del Toro è stato tra i candidati alla regia.



Kristen Stewart è stata considerata per il ruolo di Aurora.



Anya Taylor-Joy ha sostenuto un provino per il ruolo di Aurora.



Pax Jolie-Pitt e Zahara Jolie-Pitt, i figli di Angelina Jolie. appaiono brevemente nel film rannicchiati e impauriti da Malefica durante la scena di battesimo.



Il film costato 180 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 758.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del veterano James Newton Howard che torna ad una partitura fantasy dall'impronta "dark" già sperimentata nel film Biancaneve e il cacciatore, altra rivisitazione cupa e adulta di una celeberrima fiaba divenuta a suo tempo un altro amatissimo classico Disney.

che torna ad una partitura fantasy dall'impronta "dark" già sperimentata nel film Biancaneve e il cacciatore, altra rivisitazione cupa e adulta di una celeberrima fiaba divenuta a suo tempo un altro amatissimo classico Disney.

La colonna sonora include anche il brano "Once Upon a Dream", cover basata su un pezzo originale della colonna sonora del classico d'animazione Disney del 1959, brano a sua volta basato sul balletto "La bella addormentata" di Tchaikovsky; la nuova versione è interpretata dalla cantautrice e modella statunitense Lana Del Rey .

.

E ' stata Angelina Jolie a scegliere Lana Del Rey per interpretare la canzone dei titoli di coda "Once Upon a Dream".



TRACK LISTINGS:

1. Maleficent Suite

2. Welcome to the Moors

3. Maleficent Flies

4. Battle of the Moors

5. Three Peasant Women

6. Go Away

7. Aurora and the Fawn

8. The Christening

9. Prince Phillip

10. The Spindle's Power

11. You Could Live Here Now

12. Path of Destruction

13. Aurora in Faerieland

14. The Wall Defends Itself

15. The Curse Won't Reverse

16. Are You Maleficent?

17. The Army Dances

18. Phillip's Kiss

19. The Iron Gauntlet

20. True Love's Kiss

21. Maleficent Is Captured

22. The Queen of Faerieland

23. Lana Del Rey - Once Upon a Dream

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]