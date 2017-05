Stasera in tv "Paddington" su italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 20 maggio 2017

Italia 1 stasera propone "Paddington", film per famiglie del 2014 diretto da Paul King e interpretato da Ben Whishaw, Tim Downey, Geoffrey Palmer, Hugh Bonneville, Sally Hawkins e Nicole Kidman.





Cast e personaggi

Tim Downey: Montgomery Clyde

Geoffrey Palmer: Capo geografi

Hugh Bonneville: Mr. Brown

Sally Hawkins: Miss Brown

Madeleine Harris: Judy Brown

Samuel Joslin: Jonathan Brown

Matt Lucas: Joe il tassista

Julie Walters: Miss Bird

Jude Wright: Tony

Kayvan Novak: Grant

Nicole Kidman: Millicent

Peter Capaldi: Mr. Curry

Jim Broadbent: Mr. Gruber

Simon Farnaby: Barry

Barry Ashton: Giudice

Asim Chaudry: Guardia sicurezza

Vic Waghorn: Voce al telefono

Doppiatori originali

Ben Whishaw: Paddington

Michael Gambon: Zio Pastuzo

Imelda Staunton: Zia Lucy

Doppiatori italiani

Francesco Mandelli: Paddington

Francesco Prando: Montgomery Clyde

Carlo Reali: Capo geografi

Luca Biagini: Mr. Brown

Tiziana Avarista: Miss Brown

Emanuela Ionica: Judy Brown

Gabriele Caprio: Jonathan Brown

Luigi Ferraro: Joe il tassista

Cristina Noci: Miss Bird

Federico Bebi: Tony

Francesco Sechi: Grant

Chiara Colizzi: Millicent

Oliviero Dinelli: Mr. Curry

Carlo Valli: Mr. Gruber

Massimo Lodolo: Barry

Francesco Vairano: Giudice

Franco Mannella: Guardia sicurezza

Emidio La Vella: Voce al telefono

Gerolamo Alchieri: Zio Pastuzo





Trama

Paddington narra le disavventure di un piccolo orso peruviano che sbarca a Londra in cerca di una nuova famiglia. Rimasto solo alla stazione di Paddington però, l’orso comincia ad avere paura della grande città e capisce che la metropoli, in fondo, non è bella come aveva immaginato. Finché un giorno, non incontra la famiglia Brown.

I Brown leggono l’etichetta appesa al collo dell’orso (“Per favore, prendetevi cura di quest’orso. Grazie.”) e non sentendosi di abbandonarlo al suo destino, gli offrono un tetto. Sembra che le cose stiano cominciando ad andare per il verso giusto per Paddington, ma un giorno arriva una malvagia tassidermista con un vecchio conto in sospeso...

Il nostro commento

Paddington è una di quelle piacevoli sorprese che non ti aspetti, l'atmosfera e lo humour squisitamente "british" permeano questo debutto sul grande schermo di un personaggio iconico dell'infanzia, supportato da una CG particolarmente efficace che ne regala una perfetta incarnazione live-action tra il fumettoso e il realistico.

Famiglia e accoglienza sono i temi al centro di questa piacevole fiaba per tutti, grandi e piccini potranno goderne senza distinzione, i primi ritrovando la nostalgia di una fiaba della buonanotte, i secondi godendo della gag create ad arte per strappare sorrisi, insomma un film davvero per tutti a patto che si abbia ancora la voglia di rispolverare il bambino che è in tutti noi.

Curiosità



Il film si basa sulla storia dell'orso Paddington, personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond.



Karen Jankel, figlia del creatore di Paddington Michael Bond, era quasi commossa fino alle lacrime dopo aver assistito alla prima proiezione. "Per me si stava dando vita ad un orso che era già così reale per me. E penso che ci sono riusciti alla perfezione".



Il personaggio dell'orso Paddington si basa su un solitario orsacchiotto, notato dallo scrittore Michael Bond su uno scaffale in un negozio di Londra vicino alla stazione di Paddington alla vigilia di Natale del 1956. Bond lo comprò come regalo per la moglie e ne trasse ispirazione per scrivere un storia. La cornice dell'orso solitario alla stazione di Paddington è stata ispirata da vecchi cinegiornali che mostrano treni carichi di bambini sfollati che lasciano Londra durante la seconda guerra mondiale, in possesso di piccole valigie e con etichette intorno al collo.



Nicole Kidman ha imparato a lanciare e padroneggiare i coltelli per il ruolo di Milicent. Durante le riprese però i produttori le hanno detto di contenere l'utilizzo dei coltelli poichè si trattava di un film per bambini. Alla fine le scene che mostrano l'abilità acquisita della Kidman sono state tagliate dal film.



Hugh Bonneville (Henry Brown) considera il personaggio Paddington come "una parte del DNA del Regno Unito" e quindi all'inizio era nervoso all'idea di aderire ad un progetto che poteva potenzialmente rovinare un personaggio dell'infanzia amato da milioni di inglesi.



L'agente di Nicole Kidman aveva originariamente considerato di rifiutare la parte di Millicent, ancora prima di proporla alla stessa Kidman. L'agente ha poi casualmente menzionato l'offerta, pensando che la Kidman l'avrebbe rifiutata immediatamente. Invece con sua grande sorpresa l'attrice ha avuto una reazione entusiasta ed era ansiosa di partecipare al film dato che lei è una fan sin dall'infanzia dei libri di Michael Bond.



Pur essendo una grande amante degli animali, Nicole Kidman ha frequentato un corso di tassidermia per prepararsi alla parte.



In origine lo scrittore Michael Bond era nervoso all'idea di trasformare il suo personaggio in un film live-action. Tuttavia si è convinto della bontà del progetto dopo aver visto mezzo minuto di filmati di prova.



Sally Hawkins ha subito un colpo alla testa durante una ripresa notturna che gli ha procurato un profondo taglio che poi è stato coperto dal suo cappello. Anche se lei era rimasta ferita ha continuato a lavorare sulla scena e non ha visto un medico fino a quando la ripresa non si era conclusa.



Colin Firth era stato originariamente annunciato come voce di Paddington, ma nel giugno del 2014, Firth e il regista Paul King hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui affermavano di aver deciso insieme che Firth non avrebbe doppiato il film poichè la sua voce non si era rivelata adatta al ruolo.



Il film presenta l'iconico montgomery blu di Paddington e il suo cappello rosso peruviano. David Heyman ha però respinto gli stivali rossi (Wellington Boots), perché non erano parte del progetto originale del personaggio, ma sono stati aggiunti dalle fabbriche di giocattoli nel corso degli anni al fine di poter far stare in piedi i pupazzi ispirati al personaggio.



Emma Thompson ha fatto una revisione accreditata della sceneggiatura ricevendo un ringraziamento nei titoli di coda.



Sally Hawkins ritrae una scrittrice di libri per bambini. Nella vita reale entrambi i genitori della Hawkins sono autori e illustratori di libri per bambini.



Nicole Kidman ha fatto di perosna alcune delle sue scene di stunt per il film.



Nel film è stata una utilizzata una versione burattino del volto di Paddington.



Michael Bond aveva originariamente previsto che Paddington provenisse dlala'Africa nera. Dopo essere stato informato dal suo editore che non c'erano stati orsi che vivono in Africa fin dai tempi dell'Impero Romano, Bond ha fatto ulteriori ricerche scoprendo che ci sono orsi che vivono in Perù e in tal modo ha cambiato il luogo di provenienza di Paddington.



I libri dell'orso Paddington di Michael Bond (70 titoli) sono stati tradotti in 30 lingue e hanno venduto più di 30 milioni di copie in tutto il mondo.



Il regista Paul King ha lavorato al film per cinque anni. Sua moglie ha detto che la notte dopo la prima era la prima volta in tre anni che il marito era riuscito a dormire tranquillo.



Julie Walters conosceva l'orso Paddington, ma non aveva mai letto nessuno dei libri, né visto la serie televisiva. Per la sua preparazione ha chiesto al marito e ad alcuni amici che avevano letto i libri da bambini di condividere i loro ricordi.



La parte di Millicent è stata scritta con Nicole Kidman in mente.



Dopo mesi di voci, un sequel è stato annunciato ufficialmente nel mese di ottobre 2015, quando è stato rivelato che il regista Paul King sarebbe tornato a scrivere e dirigere Paddington 2.



Una scultura in bronzo a grandezza naturale dell'orso Paddington, scolpita da Marcus Cornish, è stata posta nella stazione di Paddington di Londra nel 2000.



Il red carpet per la prima mondiale del film è stato decorato con vasi di marmellata alti due metri e una piccola replica della stazione ferroviaria di Paddington.



Nicole Kidman sul set aveva uno staff personale di 11 persone.



Nel 1965, sette anni dopo l'uscita del primo libro dell'orso Paddington, Michael Bond aveva goduto di un tale successo di vendite della sua serie di libri che fu in grado lasciare il suo lavoro come cameraman alla BBC e lavorare a tempo pieno come scrittore.



Una vera e propria vasca da bagno è stata utilizzata per la scena in cui la casa dei Brown viene allagata, sequenza quella della vasca che ha richiesto diverse settimane di riprese.



Sally Hawkins e Hugh Bonneville hanno improvvisato la maggior parte delle conversazioni tra i loro personaggi.



David Heyman in precedenza ha prodotto la serie di Harry Potter e in questo film ha nuovamente collaborato con quattro membri del cast di Harry Potter: Julie Walters (Mrs. Molly Weasley), Jim Broadbent (Professor Horace Lumacorno), Imelda Staunton (Professoressa Dolores Umbridge) e Michael Gambon (Preside Albus Silente).



Il cappello rosso di Paddington è stato creato dalla moglie del regista Paul King, che possiede un'azienda che fabbrica cappelli ("Moody & Farrell").



Hugh Laurie è stato candidato a doppiare l'orso Paddington, ma le trattative non sono andate a buon fine.



La cattiva del film, Millicent, è stato creata appositamente per il film ed è molto simile alla Crudelia De Mon del romanzo "I cento e una dalmata" di Dodie Smith, autore contemporaneo di Michael Bond.



Il film contiene 700 inquadrature con effetti speciali.



Si tratta del film più costoso realizzato dalla società francese StudioCanal.



Lo scrittore Michael Bond appare nel film (00:17:15). è l'uomo nel bar che alza un bicchiere verso Paddington mentre l'orso passa in un taxi.



Il film costato 38.5 milioni di euro (50–55 milioni di dollari) ha incassato nel mondo circa 288 milioni di dollari.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Nick Urata (Crazy Stupid Love, Natale all'improvviso, Focus - Niente è come sembra, Mr Cobbler e la bottega magica)

(Crazy Stupid Love, Natale all'improvviso, Focus - Niente è come sembra, Mr Cobbler e la bottega magica)

La colonna sonora include il brano "Shine" di Gwen Stefani e Pharrell Williams.



TRACK LISTINGS

1. Marmalade Harvest

2. Journey From Peru

3. London Is The Place For Me - D Lime feat. Tabago Crusoe

4. I Got You (I Feel Good) - James Brown

5. Arrival In London

6. This Will Do Nicely

7. Duel With Facilities

8. The Letter Home

9. Millicent's Lab

10. Gruber's Story

11. Thief Chase

12. Born To Be Wild - Steppenwolf

13. Bear Bath

14. Hello - Lionel Richie

15. The Explorer's Film

16. Millicent Invasion

17. Gerrard Street - D Lime feat. Tabago Crusoe

18. Ringing Doorbells

19. Museum Chase

20. Blow Wind Blow - D Lime feat. Tabago Crusoe

21. Escape From Millicent

22. Savito - D Lime feat. Tabago Crusoe

23. He Is Family

24. Epilogue

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.