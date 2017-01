Oscar 2017 Miglior Film: le previsioni di Indiewire

Di Carla Cigognini lunedì 2 gennaio 2017

Le nomination saranno annunciate il 24 gennaio 2017

La corsa agli Oscar 2017 è in pieno svolgimento e il sito Indiewire sta presentando le sue previsioni. Oggi leggiamo insieme quelle riferite alla categoria Miglior Film.

Dal Sundance arriva il dramma Manchester By the Sea diretto da Kenneth Lonergan e interpretato da Casey Affleck, Michelle Williams e Lucas Hedges. A Cannes è stato presentato il film Hell or High Water di David Mackenzie con Jeff Bridges, Chris Pine e Ben Foster. Ottime possibilità anche per Loving di Jeff Nichols e per A Monster Calls del regista spagnolo Juan Antonio Bayona.

Dal Festival di Venezia arriva Jackie diretto da Pablo Larrain con Natalie Portman, probabile candidata come miglior attrice. Buone possibilità per il film di guerra Hacksaw Ridge di Mel Gibson con un bravissimo Andrew Garfield.

Ovviamente non dimentichiamo il romanticismo musicale di La La Land di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling, e il dramma Moonlight di Barry Jenkins. Tra i contendenti fa capolino anche Sully di Clint Eastwood, Arrival di Denis Villeneuve, Animali Notturni di Tom Ford e Lion: La strada verso casa di Garth Davis con Dev Patel e Nicole Kidman. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni di Indiewire:



Frontrunners:

- Arrival (Paramount)

- Barriere (Fences) (Paramount)

- Hell or High Water (CBS Films)

- La La Land (Lionsgate)

- Loving (Focus Features)

- Manchester by the Sea (Amazon, Roadside

Attractions)

- Moonlight (A24)

Contenders:

- 20th Century Women (A24)

- Hacksaw Ridge (Lionsgate)

- Il diritto di contare (Hidden Figures) (Fox)

- Jackie (Fox Searchlight)

- Il libro della giungla (Disney)

- Lion (Weinstein Co.)

Long Shots:

- A Monster Calls (Focus Features)

- Silence (Paramount)

- Sully (Warner Bros.)

Fonte: Indiewire