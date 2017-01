E' morto Tyrus Wong, illustratore di "Bambi"

Di Pietro Ferraro lunedì 2 gennaio 2017

E scomparso a 106 anni Tyrus Wong, un prolifico artista il cui lavoro ha fornito scenari al classico "Bambi" e a molti altri film.

E' scomparso a 106 anni il pittore e illustratore cinese Tyrus Wong il cui lavoro ha contribuito a plasmare il look unico del classico Bambi e di molti altri film.

Deadline riporta che la famiglia dell'artista ha confermato la notizia della sua morte su Facebook, anche se ulteriori dettagli non sono stati forniti. L'artista nasce il 25 ottobre 1910 a Taishan, nella provincia del Guangdong in Cina, prima di emigrare a San Francisco con suo padre nel 1919. Riceve una borsa di studio e dopo la laurea nel 1930 inizia subito a lavorare negli studios di Hollywood come illustratore. Ecco un estratto dal blog Walt Disney Family Museum, che rivela come il lavoro di Wong ha contribuito ad influenzare il classico Disney Bambi.

Nel 1938 Wong disse "ho bisogno di un lavoro". E' stato in quel momento che ha iniziato alla Disney come "Intercalatore"," disegnando centinaia di schizzi di Topolino. Quando ha sentito che lo studio aveva in pre-produzione il film Bambi, andò a casa e dipinse diverse immagini di un cervo in una foresta. I piccoli, ma suggestivi schizzi catturarono l'attenzione di Walt Disney e divennero la base per lo stile visivo del film. La visione di Walt per Bambi e l'utilizzo del lavoro di Tyrus influenza ancora i film odierni. Dopo la Disney trovò impiego alla vicina Warner Brothers, dove ha lavorato come concept artist e autore di storyboard per i successivi 26 anni fino al pensionamento nel 1968. Dopo il pensionamento ha iniziato a progettare e costruire aquiloni fatti a mano. Nel 2001 Tyrus è stato nominato "Leggenda Disney", e il suo lavoro ha continuato ad ispirare ed influenzare i piu grandi animatori contemporanei.

Durante il periodo di lavoro di Tyrus Wong alla Warner Bros., l'artista ha lavorato su film di successo come Iwo Jima deserto di fuoco, Gioventù bruciata e Il mucchio selvaggio. Nelson Coates, presidente dell'Art Directors Guild, ha rivelato che stanno progettando un omaggio all'artista il prossimo febbraio durante gli ADG Awards.

A nome della Art Directors Guild, sono molto addolorato nel condividere la notizia della perdita del nostro amico di grande talento, Tyrus Wong. Il suo lavoro e la sua vita hanno ispirato molti di noi con la sua passione, originalità e creatività. Estendiamo il nostro profondo cordoglio alla sua famiglia e ai molti amici.

Dopo il suo lavoro a Hollywood, Tyrus Wong ha continuato a creare realizzando biglietti di auguri per la Hallmark ed elaborati aquiloni che avevano spesso la forma di animali come panda, pesci rossi o millepiedi. Wong è stato anche il soggetto di un documentario del 2015 dal titolo "Tyrus".

Fonte: Movieweb