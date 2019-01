Stasera in tv: "Lo stagista inaspettato" su Canale 5

Canale 5 stasera propone Lo stagista inaspettato (The Intern), commedia del 2015 diretta da Nancy Meyers e interpretata da Robert De Niro e Anne Hathaway.

Cast e personaggi

Robert De Niro: Ben Whittaker

Anne Hathaway: Jules Ostin

Rene Russo: Fiona

Anders Holm: Matt

Andrew Rannells: Cameron

Adam DeVine: Jason

Zack Pearlman: Davis

Christina Scherer: Becky

Jason Otley: Lewis

Nat Wolff: Justin

JoJo Kushner: Paige

Linda Lavin: Patty

Celia Weston: Doris

Steve Vinovich: Miles

Molly Bernard: Samantha

C.J. Wilson: Mike

Doppiatori italiani

Stefano De Sando: Ben Whittaker

Domitilla D'Amico: Jules Ostin

Emanuela Rossi: Fiona

Simone D'Andrea: Matt

Francesco Venditti: Cameron

Gianluca Cortesi: Jason

Simone Crisari: Davis

Chiara Oliviero: Becky

Edoardo Stoppacciaro: Lewis

Manuel Meli: Justin

Chiara Fabiano: Paige

Rita Savagnone: Patty

Franca D'Amato: Doris

Silvio Anselmo: Miles

Sara Torresan: Samantha

La trama

Ben Whittaker (Robert De Niro) vedovo settantenne che scopre che la pensione non è poi quel paradiso che si aspettava. Cogliendo l’opportunità per rimettersi in gioco, diventa stagista senior in un sito di moda online, fondato e diretto da Jules Ostin (Anne Hathaway).





Commento e recensione

Reinventarsi a settant'anni è la "mission" del vedovo Ben interpretato da un Robert De Niro sornione che gioca con furbizia e mestiere con il suo fascino "âgée", aiutando non poco una sceneggiatura della specialista in comedy Nancy Meyers, non sempre puntuale nell'andare oltre le brillanti performance dei due talentuosi protagonisti.

Il film di Nancy Meyers non mette in scena uno scontro generazionale, ma diventa ideale ponte tra due momenti della vita che diventano invece complementari, stabilendo dinamiche nobilitate da una evidente sintonia tra Robert De Niro e Anne Hathaway che sopperiscono in fascino e mestiere laddove la scrittura è in evidente affanno.

Lo stagista inaspettato è un film godibile che punta tutto sull'indiscusso carisma dei due protagonisti, e anche se alcune tematiche più di spessore vengono sacrificate restando sullo sfondo, alla fine la visione del film lascia la piacevole sensazione di aver goduto di due indiscussi talenti della recitazione.

Curiosità



In una scena il personaggio di Robert De Niro è confuso su chi sia Jay Z. Si tratta di una battuta sullo screzio che Robert De Niro e Jay-Z hanno avuto nel 2012.



Nancy Meyers aveva avvicinato Jack Nicholson per il ruolo di Ben Whittaker.



Reese Witherspoon era stato originariamente annunciato nel ruolo di Jules, ma in seguito ha abbandonato.



Il film nelle sue primissime fasi era in sviluppo alla Paramount Pictures e vedeva protagonista Tina Fey.



Questa è la terza volta che Robert De Niro e Rene Russo recitano insieme. I due attori sono precedentemente apparsi insieme in Le avventure di Rocky e Bullwinkle (2000) e Showtime (2002).



Nella scena di apertura di Anne Hathaway in cui sta prendendo un ordine al telefono per una sposa di nome "Rachel". E' una strizzatina d'occhio al suo precedente film Rachel sta per sposarsi (2008), dove è stata nominata per un Oscar come miglior attrice.



Il titolo originale del film The Intern è identico a quello di un film che è uscito nel 2000, interpretato da Dominique Swain, che seguiva una giovane stagista in una trama alla Un diavolo veste Prada.



Questa è la prima collaborazione di Nancy Meyers e Robert De Niro.



Nel film il personaggio di Robert De Niro ha frequentato l'università Northwestern, il personaggio di Anne Hatheway in Il diavolo veste Prada ha frequentato la stessa università.



Drena De Niro, figlia adottiva di Robert De Niro, appare in un cameo nei panni della direttrice dell'hotel.



Robert De Niro e Anne Hathaway hanno imparato il Tai Chi da Tiffany Chen, la figlia del Maestro William CC Chen.



Il film che Ben e Jules guardano insieme nella camera d'albergo è Cantando sotto la pioggia (1952).



Il film costato 44 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 194.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Theodore Shapiro compositore specializzato in comedy, tra i suoi crediti ricordiamo musiche per Il diavolo veste Prada, Dick e Jane - Operazione furto, Il matrimonio che vorrei, Zoolander 2 e il reboot Ghostbusters.

Canzoni incluse nella colonna sonora: "i" di Kendrick Lamar, "All About That Bass" di Meghan Trainor, "Closer" di Tegan and Sara, "Deed I Do" di Ray Charles, "The Girl From Ipanema" di Astrud Gilberto, "These Foolish Things (Remind Me of You)" di Billie Holiday, "It's Real" di Real Estate, "Ain't Misbehavin'" di Benny Goodman, "Break Ya Neck" di Busta Rhymes, "This Little Girl" di Gary U.S. Bonds, "You Were Meant For Me" di Gene Kelly, "Boogie Shoes" di KC & The Sunshine Band.



TRACK LISTINGS:

1 Love and Work – Theodore Shapiro 3:53

2 Late For Everything – Theodore Shapiro 0:50

3 Interns Get Started – Theodore Shapiro 2:15

4 ‘Deed I Do – Ray Charles 2:25

5 Grown Up Conversation – Theodore Shapiro 2:21

6 The Girl From Ipanema – Stan Getz, João Gilberto & Astrud Gilberto 5:23

7 Facebook Friends – Theodore Shapiro 3:18

8 These Foolish Things (Remind Me of You) – Billie Holiday 3:18

9 Ain’t Misbehavin’ – Benny Goodman 5:15

10 Ben and Fiona – Theodore Shapiro 2:33

11 I Spy Something Green – Theodore Shapiro 3:23

12 San Francisco – Theodore Shapiro 6:03

13 You Were Meant For Me – Gene Kelly 3:33

14 To the Airport – Theodore Shapiro 0:50

15 We Can Try – Theodore Shapiro 2:08

16 Intern Slash Best Friend – Theodore Shapiro 1:28

17 Breathe Deeply Jules – Theodore Shapiro 2:01

