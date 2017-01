Thor: Ragnarok, ci sarà Doctor Strange

Di Federico Boni lunedì 2 gennaio 2017

Thor 3 con Hulk e Doctor Strange.

Undicesimo incasso worldwide del 2016 con 657,217,341 dollari rastrellati in tutto il mondo, Doctor Strange prenderà parte a Thor: Ragnarok. Non propriamente una sorpresa vista la scena dopo i titoli di coda della pellicola diretta da Scott Derrickson, ma l'ufficialità è quest'oggi arrivata grazie al fan club ufficiale D23 Disney.

'Nel mese di novembre Thor: Ragnarok riunirà Thor, Hulk e Doctor Strange, in un faccia a faccia contro intergalattici cattivi, familiari e non'.

Una ricca tripletta per la Marvel, con Chris Hemsworth nuovamente negli abiti del Dio del Tuono, Tom Hiddleston in quelli di Loki, Mark Ruffalo nei muscoli di Hulk, Benedict Cumberbatch in quelli di Strange, Idris Elba negli abiti di Heimdal e Sir Anthony Hopkins in quelli di Odino. Cate Blanchett sarà il villain Hela, con Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Sam Neill e Karl Urban a completare il ricco cast. Diretto da Taika Waititi, il film uscirà il 3 novembre del 2018.

I primi due capitoli di Thor hanno rispettivamente incassato 450 e 645 milioni di dollari.

