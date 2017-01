Batman Forever, Michael Keaton rivendica il suo rifiuto: 'faceva schifo'

Di Federico Boni mercoledì 4 gennaio 2017

Michael Keaton affossa Batman Forever e Joel Schumacher.

"La sceneggiatura faceva schifo. Non è mai stata buona. Facevo fatica a capire il motivo per cui (Joel Schumacher, ndr) voleva realizzare quello che aveva intezione di fare". "Capì che sarebbe stato un problema quando Schumacher disse: 'Perché deve essere tutto così dark?'".

Il risultato fu Batman Forever, negativamente accolto dalla critica eppure in grado di incassare 336 milioni di dollari in tutto il mondo e ben tre nomination agli Oscar: miglior fotografia, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. Due anni dopo il regista tedesco diresse anche il disastroso Batman & Robin, con il tempo rinnegato persino da George Clooney e quest'oggi immaginato diretto proprio da Tim Burton con il fake trailer che troverete in testa al post.

Fonte: HollywoodReporter