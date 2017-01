Billie Lourd ricorda la madre Carrie Fisher e la nonna Debbie Reynolds

Di Pietro Ferraro martedì 3 gennaio 2017

L'attrice Billie Lourd parla per la prima volta pubblicamente della madre Carrie Fisher e della nonna Debbie Reynolds.

Il 2016 si è concluso con la triste notizia della morte dell'icona di Star Wars Carrie Fisher, perdita seguita a brevissima distanza dalla scomparsa a 84 anni della madre dell'attrice, Debbie Reynolds. In queste ultime ore la figlia di Carrie Fisher e nipote di Debbie Reynolds, l'attrice Billie Lourd, ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica dopo aver perso sia la madre che la nonna.

Billie Lourd, che ha fatto il suo debutto cinematografico l'anno scorso accanto a sua madre in Star Wars: Ilrisveglio della Forza, ha utilizzato Instagram per pubblicare una sua foto in giovanissima età ritratta accanto alla madre e alla nonna. Lourd ha anche inviato un breve messaggio ringraziando i fan per tutto il loro sostegno attraverso questo momento difficile.

Ricevere tutte le vostre preghiere e parole gentili durante la scorsa settimana mi ha dato la forza in un momento in cui ho pensato che la forza non potesse esistere. Non ci sono parole per esprimere quanto mi manca la mia Abadaba e la mia unica e sola Momby. Il vostro amore e supporto significa tutto per me.

Venerdì 23 dicembre Carrie Fisher ha subito un attacco cardiaco che nei giorni successivi al suo ricovero in ospedale risulterà fatale. Il giorno di Natale la madre Debbie Reynolds annunciava in un comunicato che la figlia era in condizioni stabili. Due giorni dopo purtroppo l'attrice è decduta seguita dalla madre stroncata da un ictus a sole 24 ore di distanza.

Durante il fine settimana sugli organi di stampa è stata data la notizia che Carrie Fisher e Debbie Reynolds avranno un funerale congiunto. Todd Fisher ha confermato che entrambe le attrici saranno sepolte al Forest Lawn-Hollywood Hills, che è il luogo dove riposano star come Bette Davis, Lucille Ball, Telly Savalas, John Ritter, Gene Autry, Sandra Dee, Rod Steiger e David Carradine, solo per citarne alcune.

Una foto pubblicata da Billie Lourd (@praisethelourd) in data: 2 Gen 2017 alle ore 10:09 PST

Fonte: Movieweb